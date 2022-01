Dschungelcamp 2022: Harald Glööckler ist jetzt schon der Dschungelkönig der Herzen

Harald Glööckler polarisiert. Der Mode-Designer spielt mit seinem Auftritt – und mit seinem öffentlichen Image. Die unzähligen operativen Eingriffe unterstreichen den Eindruck vom exzentrischen Star, der sich nicht die Finger schmutzig machen will. Doch im Dschungelkönig lernen die Fans jetzt Glööckler von einer ganz anderen Seite kennen. Für viele ist er schon nach der ersten Folge längst der Dschungelkönig der Herzen.

So schnell kann es gehen. Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet Harald Glööckler bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ sofort zum Publikumsliebling avanciert? Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Glööckler zickt nicht rum, er lässt sich auf alles ein, gibt sich ansonsten relativ normal. Auf diese Art überraschten schon in der Vergangenheit einige Kandidaten im Dschungelcamp die TV-Zuschauer, doch selten lag der Kontrast zwischen Erwartung und Realität so weit auseinander.

Schon auf dem Weg ins Camp gab es das erste Spiel. In 40 Meter Höhe mussten die Stars eine Reihe von Bällen mit gewagten Sprüngen überqueren, um am Ende einen Stern zu ergattern. „Ich habe mit Höhe gar nichts am Hut, ich habe schon seit meiner Kindheit große Probleme damit. Ich kann auch nicht schaukeln – das konnte ich als Kind schon nicht. Mir wird dann immer gleich schlecht“, sagte Harald Glööckler und sprang dann heldenhaft von Ball zu Ball, um dann am letzten abzurutschen und abzustürzen.

Schon beim ersten Spiel setzt Harald Glööckler ein Ausrufezeichen

Damit war jede Bemühung umsonst, das ernüchternde Resultat: kein Stern für die Gruppe. Doch die eigentliche Message lautete: Mit dem Glööckler ist im Dschungelcamp zu rechnen. Und das sehen auch die Fans so, die ihn in den sozialen Netzwerken abfeiern. Warum das so ist? Weil er es aufrichtig versucht hat. Und, weil er seine Ängste überwunden hat.

Und Glööckler blieb seiner Linie treu. Auch in der Dschungelprüfung zeigte er sich von seiner besten Seite. Ohne mit der Wimper zu zucken verspeiste der bekennende Vegetarier eine Kudu-Penis. Kein Gejammer, kein Gezeter, kein Drama – ein paar Bisse, und weg war das Ding. Später teilte er sein Erfolgsrezept mit den TV-Zuschauern: „Beim Essen halte ich mich an die Queen“, erklärte er. Wenn die etwas nicht essen wollen würde, ertrage sie das auch einfach. Sein Motto: „Bleib cool, bleib souverän.“ Das ist ihm gelungen – und ist gleichzeitig eine gute Taktik für den Dschungel.

So ein unprätentiöses Verhalten hatte wohl kaum jemand dem Glööckler zugetraut. Und so war es folgerichtig, dass er auch nicht zur Dschungelprüfung gewählt wurde, was er zuvor befürchtet hatte. Doch da die fiesen TV-Zuschauer in der Regel Kandidaten für die Prüfungen nominieren, denen sie nicht zutrauen, dass er oder sie die Aufgabe mit Bravour meistern, fiel die Wahl der Menschen daheim auf den Sofas nicht auf ihn, sondern auf Zicke Anouschka Renzi. Und die ist sichtlich bedient. Was macht Harald Glööckler? Er nimmt sie in den Arm und tröstet sie.

Stolpert Harald Glööckler über die Beziehung zu Anouschka Renzi?

Mit ihr kann Harald Glööckler generell ganz gut. Doch die etwas zickige Schauspielerin könnte zu Glööcklers Achillesferse auf dem Weg zur Dschungelkrone werden, denn am ersten Morgen im Camp lästerten die beiden unbeschwert über Mitbewohnerin Tina Ruland, die am Vorabend mit Renzi aneinander gerasselt war.

Glööckler hat das Zeug ein pompööser Dschungelköönig zu werden. Sind wir uns einig, oder?

Ein bisschen Lästerei wird einem Dschungelkönig verziehen, doch Harald Glööckler sollte es nicht übertreiben. Er sollte sich selbst treu bleiben und so weitermachen, wie er angefangen hat. Sonst geht er am Ende doch leer aus und bleibt das, was er jetzt schon nach Folge 1 ist: der Dschungelkönig der Herzen.

