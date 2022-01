Dschungelcamp 2022: Wer wird die Oberzicke des Camps?

Gerade mal einen Tag haben die Kandidaten im Dschungelcamp miteinander verbracht, doch es gibt bereits erste Streitereien in der Gruppe. Es ist oft so bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“: Schnell kristallisiert sich heraus, wer das Zeug zum Dschungelkönig hat. Und noch viel schneller zeigt sich, wer zu den zickigsten Person unter den Stars im Dschungel ist. In der aktuellen Staffel ist das nicht anders, nach der ersten Folge, die erst weit nach Mitternacht beendet war, schicken sich gleich drei Kandidatinnen an, sich um den Titel der Camp-Oberzicke zu bewerben.

>> „Dschungelcamp“ 2022: Kandidaten, Sendestart, Moderatoren, TV und Stream – alle IBES-Infos <<

Anouschka Renzi, Tina Ruland und Linda Nobat untermauerten allesamt mit ihren Sprüchen und Handlungen in den ersten drei ausgestrahlten „IBES“-Stunden ihre ernsthaften Ambitionen auf diesen zweifelhaften Titel. Die Schauspielerinnen Renzi und Ruland eckten auch gleich an und sorgten so für den ersten großen Aufreger im Dschungelcamp 2022. Dabei ist noch gar nicht so viel passiert, die Kandidaten-Mägen noch voll und der Lagerkoller noch fern. Das „Handtuch-Gate“, Anouschka hatte aus Versehen Tinas Handtuch benutzt, um sich das Gesicht abzutrocknen, beschäftigte die Camp-Bewohner auch noch am nächsten Tag, veranlasste selbst Publikumsliebling Harald Glööckler zu einem kleinen Läster-Anfall. Glööckler positionierte sich klar und schlug sich auf Renzis Seite. Durchaus überraschend, wurde die Schauspielerin doch von RTL quasi von der ersten Minute an als Oberzicke in Szene gesetzt.

„Troublemaker“ Anouschka Renzi – ein Dauergast in der Dschungelprüfung?

Anouschka Renzi macht Ärger. Immer und überall. So viel ist nach der ersten Folge Dschungelcamp klar. Sie erklärt sehr ausführlich, dass sie als zickig und schwierig gelte, um dann lapidar zu sagen, dass das aber nicht stimme: „Bin ich aber nicht.“ Sie will auch nicht gegen Tina Ruland mobben, stellt aber fest, dass sie eben kein „Schaf“ sei. Als sie wie alle Kandidaten vor dem Einzug durch die Ranger gefilzt werden, legt sie das renitente Verhalten eines Teenagers in der Pubertät an den Tag. Sympathisch kommt sie in den Zusammenschnitten bislang jedenfalls nicht rüber.

>> Dschungelcamp 2022: So lief Tag 1 bei „IBES“ – Ekel und erster Krach <<

Klar, war erst ein Tag, aber hier zeichnet sich dennoch bereits ein klares Bild ab. Renzi dürfte gute „Chancen“ haben, in der Dschungelprüfung ein Dauergast zu werden, denn die „IBES“-Fans sind doch recht schadenfroh. Haben sie erst einmal einen Kandidaten erwischt, der sich in den Prüfungen blamiert – und ganz offensichtlich keine Lust auf diese Spielchen hat – wird der- oder diejenige in der Regel gnadenlos Tag für Tag gewählt.

Doch Anouschka Renzi ist nicht allein. Mindestens zwei Mitbewohnerinnen werfen nach Tag 1 im Dschungelcamp ebenfalls ihren Hut in den Ring, wenn es darum geht, als Oberzicke 2022 bei „IBES“ aufzufallen. Zum einen wäre da Tina Ruland. Zwischen den beiden ging es schon bei der Premiere hoch her. Das „Handtuch-Gate“ gibt zumindest erste Aufschlüsse über Rulands Charakter. Die erste Analyse ergibt eine extrem kurze Zündschnur und einen Menschen, der das ausspricht, was er gerade denkt. Da ist sie gar nicht so weit von Anouschka Renzi entfernt.

Linda Nobat: Stress ist ihre Taktik

Und dann wäre da ja noch Linda Nobat. Bei der ehemaligen „Bachelor“-Kandidaten und dem aktuellen Playboy-Model liegt der Fall noch etwas anders als bei Anouschka Renzi und Tina Ruland. Während die anderen beiden vielleicht missverstanden werden und mehr oder weniger unfreiwillig in die Rolle der Camp-Nervensäge oder gar des Bösewichts gesteckt werden, scheint diese Rolle Lindas frei gewählte Nische zu sein. Man hat als TV-Zuschauer das Gefühl, dass sie ganz genau weiß, was sie tut, wenn sie beispielsweise beim Abendessen einen völlig unnötigen Streit mit den Vegetariern Tina und Janina Youssefian vom Zaun bricht. Es stört sie auch nicht im geringsten, dass am Ende beim Zuschauer und den Mitbewohnern hängen bleibt, dass sie ihren Mitstreiterinnen nicht mal ein Stückchen Tofu gönnt. Auch beim „Bachelor“ fiel sie nicht gerade als Teamplayerin auf.

>> Dschungelcamp 2022: Harald Glööckler ist jetzt schon der Dschungelkönig der Herzen <<

Mehr News zum Thema: