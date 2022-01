Dschungelcamp 2022: Prüfung wegen Wind abgeblasen, 7000-jährige Palmblätter und Tinas Ansage – so lief Tag 5

Tag 5 im Dschungelcamp: Auch heute geht es wieder emotional bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zu. Nach dem Eklat vom Tag zuvor konnte man kurz die Hoffnung haben, dass es mal einen Tag voller Harmonie, Einigkeit und Frieden im Camp gibt. Doch auch, wenn zwei Kandidaten wieder zueinander finden, ist Harmonie wohl eher ein Fremdwort für manche Bewohner. Wir fassen den fünften Tag im Dschungelcamp für euch an dieser Stelle zusammen.

Highlight des Tages

Ist die Liebe etwa doch noch nicht erkaltet? Und ist Harald Glööckler gar nicht Harald Glööckler und auch nicht der Liebling der Zuschauer, sondern gar Amor? Zwischen Tara Tabitha und Filip Pavlovic kriselt es immer noch, doch Harald nimmt sich den Jungspund zur Brust. „Mädchen sind komplizierter als Jungs, das wirst du noch feststellen. Tut mir den Gefallen und lasst euch euer Ding jetzt nicht vermiesen. Sie ist immer noch traurig, ich merke das. Geh‘ da jetzt mal hoch zu ihr“, weist er Filip an, der sich auch sofort aufmacht und Tara trösten will. „Ach, Maus. Was ist denn los?“, fragt er.

Daraufhin öffnet Tara ihm sein Herz und erklärt: „Ich bin enttäuscht, wieso ich durch eine Kleinigkeit, die ich gemacht habe und die nicht schlimm war, so bestraft werde mit ignorieren und ein paar Gänge zurückschalten. Mich triggert das, wenn mich ein Mann, den ich mag, zurückweist.“ Da kann auch Filip nicht mehr anders, als seiner Angebeteten eine Träne aus dem Gesicht zu wischen. „Wein nicht. Ich bin aber ein Mensch, der auch ein bisschen Zeit für sich braucht. Das war nicht böse gemeint. Dieser ganze Zoff, das war so unnötig. Lass uns das vergessen.“ Am Ende gibt es noch einen Kuss auf die Stirn, der den Frieden wieder besiegeln soll. Liebe kann so schön sein…

Dschungelprüfung des Tages

Für Harald und Linda geht es erneut zur Dschungelaufgabe. „Stars am Abgrund“ heißt es diesmal. Beide müssen im Blyde River Canyon von einem Podest über einem Abgrund in ein Netz springen, sich festhalten und hochhangeln, um Sterne zu ergattern. Erneut geht Harald vorne weg und kündigt trotz leichter Höhenangst an, als Erster springen zu wollen. „Dafür bin ich hier, deshalb möchte ich auch anfangen“, klärt er die Zuschauer selbstbewusst auf. Doch erstmal müssen die beiden warten, denn der Wind lässt keine Sprünge zu.

Nachdem Harald und Linda bereits stundenlang warten mussten, kommt schließlich Onkel Bob auf die Plattform und klärt die beiden darüber auf, dass das Wetter heute nicht mitspielt und nicht gesprungen wird. Zum Dank für die Geduld bekommen die beiden Bewohner aber alle Sterne und können somit als Gewinner ins Camp zurückkehren.

Beef des Tages

Schon seit Beginn der 15. Staffel ist klar, dass Anouschka Renzi und Jasmin Herren in Südafrika keine Freundschaft fürs Leben schließen. Entsprechend genervt reagiert Jasmin dann auch, als sie erfährt, dass sie gemeinsam mit Anouschka die Nachtwache übernehmen soll. „Ich habe keinen Bock auf die Alte! Wenn die gleich nicht funktioniert… Diese Prinzessinnenscheiße geht mir auf den Sack. Die hat immer nur ihren Arsch nachgetragen bekommen. Wie kommt diese Frau denn in der Welt klar?“

Auch im direkten Angesicht nimmt Jasmin kein Blatt vor den Mund und pöbelt Anouschka sogleich an: „Was ist eigentlich los mit dir? Man sagt dir Sachen 20 Mal und du hast es immer noch nicht verstanden.“ Anouschka gibt sich erstmal entwaffnend und antwortet: „Ich mache das nicht mit Absicht, ich mache das nicht, um euch zu ärgern, glaub‘ mir. Und das hat auch nichts mit dem Alter zu tun.“ Jasmin aber legt nach. „Aber da sollte man doch eine gewisse Selbstständigkeit und einen gewissen Reifegrad haben. Man merkt, dass dir immer alles hingelegt wurde. Das ist rücksichtslos und kein Sozialverhalten.“

Das wiederum lässt Anouschka nicht kalt, die kontert: „Also asozial muss ich mir nicht sagen lassen. Ich kann mich schon an Regeln halten, glaube mir. Hier sind es bisschen sehr viele Regeln.“ Einmal in Fahrt ist Jasmin aber nicht mehr aufzuhalten und es beginnt ein Schlagabtausch. „Reiß‘ dich mal zusammen. Ich bin kurz davor, vor einer Explosion zu stehen“, so Jasmin. „Du möchtest das gern, das kommt gut rüber“, entgegnet Anouschka. Daraufhin wieder Jasmin: „Ach du, ich hatte so viel Presse im letzten Jahr, ich brauche das nicht. Mir ist egal, wie weit du hier kommst. Du kritisierst nur und beteiligst dich nicht.“ Anouschka hat genug und fällt Jasmin ins Wort: „Jetzt ist gut. Jetzt reicht es aber.“ Woraufhin beide schweigen.

Spiritualität des Tages

Schon in den ersten Tagen wurde klar, dass Spiritualität ein Thema ist, über das Eric Stehfest gerne referiert. Mit Harald hat er auch gleich einen Bruder im Geiste. Denn Guru Harald führt Eric erst mal in die Welt der Palmblätter ein. „Weißt du, was das Palmblatt ist?“, will Harald von Eric wissen, der zunächst verneint. Daraufhin holt der Palmblatt-Meister aus: „Vor 7.000 Jahren haben Mönche in Indien auf Palmblätter Leben von Menschen geschrieben, die jetzt stattfinden. Ich habe auch gefragt, ob es für jeden ein Palmblatt gibt. Nein, die haben das nur geschrieben für Menschen, die später auch das Interesse haben, das zu lesen. Woher wussten sie es? Es gibt einfach Dinge, die kann man nicht erklären. Und da kannst du in Indien zu einer Bibliothek gehen, dein Palmblatt finden und da stehen dann Dinge über dein Leben jetzt drin. Und es ist erstaunlich, in meinem Palmblatt stand ganz vieles drin, was jetzt auch bei mir stattfindet gerade.“

Einmal in Fahrt, gibt Harald später am Dschungeltelefon weitere Details preis. „Dass ich aufs Land gezogen bin, 98 bis 100 Jahre alt werden würde, immer gesund bleibe, mir nie Gedanken um Materielles machen muss.“ Damit rennt Harald natürlich offene Scheunentore bei Eric ein, der ebenfalls erklärt: „Spiritualität hilft uns, Dinge zu verstehen, die schwer zu erklären sind.“ Steilvorlage für Harald, der direkt den nächsten Erlebnisbericht preisgibt. „Dann ist mir lange meine Mutter erschienen. Nachts fielen Dinge im Bad um, die nicht hätten umfallen können. Ich wusste, dass sie da ist. Und als meine Großmutter gestorben ist, als ihr Sarg reingefahren wurde, da stand draußen ein Pfau. Als der Pfarrer meine Großmutter segnete, verbeugte sich der Pfau. Und da sagen zwei alte Bauersfrauen unabhängig voneinander später zu mir: ‚Bub, hast du den Pfau gesehen?‘ – Das war deine Mutter.“

Daraufhin wird es sehr emotional, denn Harald kann seine Tränen nicht mehr zurückhalten und weint: „Vor zwei oder drei Jahren hat mir eine Wahrsagerin gesagt, meine Mutter hat sich bei ihr gemeldet, sie möchte Kontakt aufnehmen. Was sie mir mitteilen wollte war, dass aufgrund dessen, dass ich die ganze Familiengeschichte verarbeitet habe, sich die Seelen von ihr und meinem Vater bereits wieder versöhnt haben.“ Und wenn wir einem Menschen auf dieser Welt glauben, dann einer Wahrsagerin, die erklärt, unsere Mutter habe sich bei ihr gemeldet!

Aufreger des Tages

Linda Nobat bekommt offenbar Routine, den Aufreger des Tages zu produzieren. Allerdings ist es diesmal ihr eigener Aufreger, der vollkommen drüber wirkt. Denn die Geschichte ist eigentlich so banal wie unspannend. Linda aber schafft es, auch daraus einen Streit vom Zaun zu brechen. Doch der Reihe nach.

Am Lagerfeuer wird gefragt, wer Fußballfan ist und von welchem Team. Nachdem Filip mit „St. Pauli“ geantwortet hat, prescht Linda mit „Eintracht Frankfurt“ vor. Filip kauft ihr das nicht so recht ab und witzelt: „Das ist doch Quatsch.“ Das war aber wohl nur der Trigger, auf den Linda gewartet hat, denn sofort geht das Gezeter in der üblichen Linda-Lautstärke wieder los. Davon genervt schaltet sich auch Anouschka wieder ein. „Könnt ihr leiser reden? Linda, du warst doch heute sonst so süß und schnuckelig. Wir sind hier alle auf engem Raum und das ist für alle kein Pläsier!“ Eigentlich eine sachlich vorgetragene Bitte. Eigentlich…

Denn Linda wäre nicht Linda, wenn sie nicht erneut das letzte Wort haben muss. „Dann passen wir einfach nicht zusammen, Anouschka. Gehe mir bitte jetzt nicht auch auf den Sack! Das ist ein Teil von mir. Ich wollte jetzt einfach eine hitzige Diskussion mit ihm über Fußball führen, sonst nichts.“ Anouschka belässt es zunächst dabei, muss sich den Frust aber am Dschungeltelefon noch mal von der Seele reden: „Es ist alles so laut. Ich finde das so furchtbar. Ich habe auch das Gefühl, dass viele von denen hier einfach nur eine Show machen.“

Auftritt des Tages

Den hat an fünften Tag erstmals Tina Ruland. Bislang fällt die 55-Jährige vor allem durch Unscheinbarkeit auf, am fünften Tag im Dschungel gewinnt die gebürtige Kölnerin aber ordentlich an Profil. Erneut ist es Anouschka, die in den direkten verbalen Clinch geht und Tina an den Pranger stellt, weil diese aufgrund ihres vegetarischen Lebensstils andere Rationen bekommt als andere Camp-Bewohner. Als Anouschka von Tina fordert, mehr von ihrem Essen für die anderen abzugeben, schaltet auch Tina erstmals in den Angriffsmodus. „Ich gebe hier alles ab, meine ganzen Haargummis sind schon verschwunden. Aber von meinem Essen werde ich nichts abgeben.“

Anouschka ist sichtlich überrascht vom verbalen Gegenangriff, kann sich aber ein bissigen Kommentar in Richtung Tina nicht verkneifen. Daraufhin lässt Tina für einen kurzen Moment alle Vorsicht außer Acht und macht Anouschka eine gewaschene Ansage: „Wenn du hier weiterhin so respektlos und despektierlich auftrittst, kannst du mich auch mal ganz anders erleben!“ Woraufhin sich Anouschka schleunigst zurückzieht und das Weite sucht.

Sprüche des Tages

„Ich wollte jetzt einfach eine hitzige Diskussion mit ihm über Fußball führen, sonst nichts.“ (Linda weiß, wie man als Fußballfan diskutiert)

„Und da kannst du in Indien zu einer Bibliothek gehen, dein Palmblatt finden und da stehen dann Dinge über dein Leben jetzt drin.“ (Harald geht unter die Schriftsteller)

„Wie kommt diese Frau denn in der Welt klar?“ (Jasmin holt sich Navigationstipps)

„Wir haben uns 20 Minuten nicht gesehen. Das ist doch kein Ignorieren.“ (Tara ist ein Fulltimejob)

„Wir können ja nicht erklären, wie der Strom durch die Leitung fließt…“ (Harald kennt keine Elektrizität)

„Ich hab‘ mir einen Schießstand gebaut, weil meine Mitarbeiter einen Vorschuss brauchten.“ (Peter erzählt Dad Jokes)

„Das ist aber sehr viel für zwei Sterne!“ (Filip steht auf die Dschungeldiät)

„Zeigt den Leuten, aus welchem Stein ihr geschnitzt seid!“ (Filip steht auf Geologie)

Wer muss in die Dschungelprüfung?

Und täglich grüßt das Murmeltier. Tag ein, Tag aus entscheiden die Zuschauer, wer von den Kandidaten am nächsten in die Dschungelprüfung muss. Für die sechste Dschungelprüfung muss erneut ein Duo ran. Es trifft Linda und Tara. Die beiden sind am Mittwoch dafür verantwortlich, die Sterne für das Essen im Camp zu besorgen – und zwar mit einer „Lotto-Prüfung“, so viel hat RTL schon verraten. Es wird wild.

