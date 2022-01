Nach Jasmin Herrens Vorwürfen: Willi Herrens Sohn bezieht Stellung

In der 15. Ausgabe des Dschungelcamps zeigt sich Jasmin Herren, Witwe des Mallorca-Barden Willi Herren, als Kandidatin bislang recht angriffslustig und auskunftsfreudig. Sagen lässt sich die 43-Jährige nichts, legt sich dafür aber immer wieder fleißig mit Anouschka Renzi an. Wenn sie aber nicht gerade vor Wut explodiert, gibt sich die gebürtige Düsseldorferin recht redselig.

Bereits am zweiten Tag öffnete sie die Privatschatulle und erklärte, dass sie und Willi nie getrennt gewesen seien. „Wir haben gelogen. Es sind einige Dinge vorgefallen. Ich wurde bedroht in meiner eigenen Wohnung. Mein Mann war zu dem Zeitpunkt im Ausland in einem anderen TV-Format. Es gab immer Menschen, die versucht haben, uns auseinander zu bringen, weil ich angeblich Schuld war, dass Willi irgendwelche Substanzen nimmt.“

Das hat nun den Sohn des Verstorbenen auf den Plan gerufen, der sich via „Bild“ geäußert hat. Gegenüber dem Blatt sagte Stefano Fazzi zu den Vorwürfen: „Ich bin schockiert. Das ist nie so passiert! Ihre Erzählungen klingen wie aus einem Krimi. Ich kann es nicht zulassen, dass unser Name beschmutzt wird.“

„Nicht auf Kosten meines Vaters profilieren“

Fest steht wohl, dass es laufende Ermittlungen gibt, zu denen sich verständlicherweise niemand äußern will. Ebenso, dass es während der Dreharbeiten von Willi Herren, die in Thailand stattfanden, in der Heimat eskaliert sei. Doch die Aussagen von Jasmin stören den 27-Jährigen: „Dass das so ein Ausmaß annimmt und man ihr glaubt, kann ich nicht so stehen lassen. Ich fühle mich als Familienoberhaupt gezwungen, dazu was öffentlich zu sagen.“ Und fordert: „Es soll sich nicht auf Kosten meines Vaters weiter profiliert werden.“

Auch die Tatsache, dass das Ehepaar Herren eine gemeinsame Zukunft im Ausland geplant habe und die Scheidung nur eine vorgeschobene Geschichte gewesen sei, stimmt laut Stefano so nicht. „Mein Vater wollte die Ehe nicht mehr. Er hat die Scheidung eingereicht. Er hätte uns nie angelogen.“ Deshalb soll nach dem Dschungelcamp eine Aussprache mit Jasmin folgen.

