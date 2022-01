Tote Dschungelcamp-Kandidaten: Diese IBES-Teilnehmer sind bereits gestorben

Kandidat: Country- und Schlagersänger Gunter Gabriel

Staffel: 10 (2016)

Platzierung: 12. Platz (Gabriel verließ das Camp freiwillig)

Gestorben am: 22. Juni 2017 im Alter von 75 Jahren

Todesursache: Gabriel starb nach mehreren Operationen an den Folgen eines dreifachen Bruchs des ersten Halswirbels, den er sich bei einem Treppensturz an seinem 75. Geburtstag zugezogen hatte.

Foto: Daniel Reinhardt/dpa