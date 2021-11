Tote Promis 2021: Diese Stars und Persönlichkeiten sind in diesem Jahr verstorben

An der Seite von Diana Ross und Florence Ballard zählte Mary Wilson zur Ursprungsbesetzung der Band "The Surpremes" – am 8. Februar ist sie im Alter von 76 Jahren verstorben. Wilson, die durch Hits wie "Where Did Our Love Go", berühmt wurde, verstarb in ihrem Haus in Las Vegas.

Foto: Brennan Linsley/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++