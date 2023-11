Pink gibt im Sommer 2024 Konzert in Mönchengladbach – aber nicht im Hockey-Park

Diese Nachricht dürfte für Freude bei den Fans von Pink sorgen: Wie die US-amerikanische Sängerin am Dienstag (21. November) auf ihrem Instagram-Kanal bekanntgab, kommt sie im Juli 2024 während ihrer „Summer Carnival World Tour“ für drei Konzerte nach Deutschland. Dabei macht die Künstlerin auch für einen Abend Halt in NRW – und zwar in Mönchengladbach.

Alle wichtigen Informationen rund um das Event haben wir hier für euch zusammengefasst.

Pink 2024 live in Mönchengladbach: Wo findet das Konzert statt?

Ein bei Künstlern, die in Mönchengladbach auftreten, beliebter Spielort ist der Hockey-Park. Erst im Sommer trat hier unter anderem Rapper Apache 207 auf und lockte damit rund 20.000 Menschen an.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von P!NK (@pink)

Für Fans von Pink wird es kommenden Sommer allerdings in den Borussia-Park gehen. Normalerweise werden hier die Heimspiele des Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach ausgetragen. Während der Performance der Sängerin verwandelt sich die Arena dann in eine riesige Bühne.

Wann spielt Pink 2024 in Mönchengladbach?

Pinks Auftritt ist für den 21. Juli 2024 angesetzt. Dabei wird es das letzte Deutschland-Konzert auf der Tour der Sängerin sein.

>>Das geschah, als sich Pink in Köln vor 42.000 Zuschauern als Rammstein-Fan bekannte<<

Pink 2024 live in Möchengladbach: Wie sieht der Zeitplan aus?

Der Ablauf für das Konzert von Pink in Mönchengladbach am 21. Juli sieht wie folgt aus:

Einlass: tba

Auftritt Pink: tba

Welche Vorbands treten beim Pink-Konzert 2024 in Mönchengladbach auf?

Um die Stimmung im Publikum aufzuheizen, erhält Pink Unterstützung von mehreren Vorbands. So wird die Künstlerin von The Script, Gayle und dem DJ und Produzenten KidCutUp begleitet.

>>Andrea Berg kündigt Arena-Tour für 2025 an: Ticket-VVK läuft, vier Konzerte in NRW<<

Die irische Rockband The Script war bereits bei der Tournee 2023 dabei und kann auf eine Erfolgsgeschichte mit sechs britischen Nummer-1-Alben und 30 Millionen verkaufte Singles zurückblicken. Die 19-jährige Singer-Songwriterin Gayle erlangte 2021 mit ihrem Viral-Hit „abcdefu“ weltweite Bekanntheit. Der DJ und Produzent KidCutUp hat bereits in berühmten Clubs und Festivals auf der ganzen Welt aufgelegt und könnte dem Pink-Publikum schon bekannt sein, da er auch Special Guest auf der „Beautiful Trauma World Tour“ war.

Pink 2024 live in Mönchengladbach: Gibt es noch Tickets?

Tickets für die Show im Borussia-Park sind ab Mittwoch, dem 22. November, um 10 Uhr im O2 Priority Presale erhältlich. Der CTS-Vorverkauf beginnt am Freitag, dem 24. November, um 10 Uhr. Ab Montag, dem 27. November, 10 Uhr sind die Tickets an allen autorisierten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Pink 2024 live im Borussia-Park: Wie viel Zuschauer sind dabei?

In dem Borussia-Park passen bei maximaler Auslastung knapp 60.000 Zuschauer. Bei Pinks Beliebtheitsgrad ist durchaus zu erwarten, dass die Show in Mönchengladbach ausverkauft sein wird.

>>Deichkind kommen 2024 für mehrere Konzerte nach NRW: Gibt es noch Tickets? Alle Infos!<<

Pink 2024 live in Mönchengladbach: Was können wir von der Show erwarten?

Seit ihrem Debüt im Jahre 2000 hat Pink acht Studioalben und ein Greatest Hits-Album veröffentlicht, weltweit über 140 Millionen Alben verkauft sowie 15 Singles in den Top 10 der „Billboard Hot 100“-Charts (vier davon auf Platz 1) platzieren können. Zu ihren wohl bekanntesten Liedern gehören Hits wie „Raise Your Glass“, „Just Give Me a Reason“ oder „Dear Mr. President“. Die Chancen stehen nicht schlecht, dass Fans diese Songs zu hören bekommen.

>>Santiano kommen 2024 für vier Konzerte nach NRW: Städte, Tickets, Preise – alle Infos<<

Zudem hat Pink die brandneue Single „Dreaming“ am 20. Oktober veröffentlich, die zusammen mit Marshmello und Sting entstanden ist. Der neue Song wird auf einer speziellen „Tour Deluxe Edition“ ihres neunten Studioalbums „Trustfall“ enthalten sein, das am 1. Dezember erscheinen soll. Auch auf diesen Hit dürfen sich Anhänger der Sängerin mit großer Wahrscheinlichkeit freuen.

Konzert von Pink im Sommer 2024: Wie komme ich mit dem ÖPNV zum Borussia-Park?

An Heimspieltagen des Fußballklubs Borussia Mönchengladbach fahren Shuttlebusse die Zuschauer ins Stadion. Aufgrund des großen Besucherandrangs beim Pink-Konzert ist zu erwarten, dass die Busse auch zu diesem Event fahren werden.

>>Taylor Swift kommt 2024 für drei Konzerte nach NRW: Gibt es noch Tickets – und was kosten sie?<<

Alternativ besteht die Möglichkeit, die Buslinie 17 zu nutzen, um zum Borussia-Park zu gelangen. Die Linie 17 fährt im 20-Minuten-Takt die Haltestellen Am Borussiapark und Nordpark Busbahnhof an. Beide Stationen liegen in fußläufiger Entfernung zum Stadion.

Borussia-Park in Mönchengladbach: Wo kann ich mit dem Auto parken?

Um mit dem Auto zum Spielort zu gelangen, gibt ihr am besten folgende Zieladresse in euer Navi ein: Am Borussiapark, 41179 Mönchengladbach.

Vom Autobahnkreuz Mönchengladbach kommend geht es für euch auf die A61 Richtung Koblenz bis zur Ausfahrt Nordpark. Aus der Gegenrichtung kommend verlasset ihr die Autobahn ebenfalls an der Ausfahrt Nordpark. Dort geht es weiter auf der Schnellstraße B230 Richtung Nordpark. Der Weg zum Borussia-Park ist ausgeschildert. Die Straße am Nordpark führt direkt und auf kürzestem Wege zu den öffentlichen Parkplätzen P4 bis P8 in unmittelbarer Nähe des Stadions.

>>Die Fantastischen Vier kommen 2024 nach NRW<<

Am Stadion stehen euch rund 11.000 öffentliche Parkplätze zur Verfügung. Tagesparkausweise kosten 7 Euro pro Fahrzeug, auf dem Messeparkplatz 10 Euro.