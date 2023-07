„The Eras“-Tour 2024: Taylor Swift kommt für drei Konzerte nach NRW – alles, was Fans wissen müssen

Fans von Taylor Swift haben Grund zum Jubeln: Der Weltstar wird im kommenden Jahr durch Europa touren und dabei ihr aktuelles Album „Midnight“ sowie viele andere ihrer Hits live auf der Bühne performen. Dabei macht die Künstlerin auch in NRW Halt und spielt gleich mehrere Shows.

Wo finden Taylor Swifts Konzerte in NRW statt?

Im Rahmen ihrer „The Eras“-Tour kommt Taylor Swift im Sommer 2024 in die Veltins-Arena nach Gelsenkirchen. Neben Gelsenkirchen sind noch zwei weitere deutsche Städte für die Tournee eingeplant. So tritt der Star auch noch im Hamburger Volksparkstadion und im Olympiastadion in München auf.

Taylor Swift in Gelsenkirchen 2024: Wann finden die Konzerte statt?

Wie nun bekanntgegeben wurde, spielt Swift nicht nur an einem Abend, sondern am 17., 18, und am 19. Juli 2024 – also gleich drei Mal – in der Heimstätte des Fußball-Zweitligisten Schalke 04. Mehr zu den Zusatzkonzerten erfahrt ihr hier.

„Ich kann meine Aufregung kaum zurückhalten. Wir fügen 14 neue Shows zur ‚The Eras‘-Tour hinzu“, schreibt der Star auf Instagram nach der Ankündigung der Zusatzkonzerte.

Taylor Swift in NRW 2024: Was ist der Zeitplan, wer ist die Vorband?

Wie genau der Zeitplan für die Konzerte aussehen wird, ist noch nicht bekannt. Wir halten euch hierzu auf dem Laufenden.

Bei allen Shows wird Paramore als Vorband dabei sein und das Publikum in Stimmung bringen. Die US-amerikanische Alternative-Rock-Band, die mit Songs wie „Misery Business“ und „Hard Times“ Erfolge feierte, war bereits bei zahlreichen Konzerten der Tour dabei.

Taylor Swift gibt 2024 Konzerte in Gelsenkirchen: So kommt ihr an die Tickets

Bis Freitag, den 23. Juni, konnten sich Interessierte bis 23.59 Uhr unter taylorswift.com/tour für den Ticket-Vorverkauf registrieren. Registrierte Fans erhielten einen individuellen Code, mit dem sie Zugang zum Kauf von Tickets für das jeweilige Konzert erhalten haben. Der offizielle Vorverkauf für die Konzerte in Gelsenkirchen startet am Mittwoch, den 12. Juli, um 9 Uhr.

Doch Achtung: Wie der Veranstalter mitteilt, haben registrierte Fans keine Garantie für die Teilnahme am Vorverkauf oder für den Erhalt von Tickets. Der Vorverkauf erfolgt an zufällig ausgewählte registrierte Personen nach dem Prinzip „First come, first served“. Über den Preis der Tickets ist bisher noch nichts bekannt.

Wie viele Zuschauer sind beim Konzert in Gelsenkirchen dabei?

Da die Konzert-Veranstalter davon ausgehen, dass der Andrang größer sein wird als die Zahl der verfügbaren Tickets, kann davon ausgegangen werden, dass die Auftritte komplett ausverkauft sein werden. Bei Konzerten in der Veltins-Arena mit einer Mittelbühne im Innenraum beträgt die maximale Kapazität 79.612 Besucher.

Taylor Swift in Gelsenkirchen 2024: Was können Fans von der Show erwarten?

Bei der „The Eras“-Tour wird der Weltstar mit Songs aus allen ihrer bisher zehn veröffentlichten Studioalben das Publikum zum Ausflippen bringen. So dürfen sich Fans auf Songs wie „Shake It Off“, „I Knew You Were Trouble“ und „We Are Never Ever Getting Back Together“ freuen.

Wie komme ich mit dem ÖPNV zur Veltins-Arena in Gelsenkirchen?

Im ersten Untergeschoss des Gelsenkirchener Bahnhofs befindet sich die U-Bahn-Haltestelle Gelsenkirchen Hauptbahnhof. Hier fährt die Linie 302 (Richtung GE-Buer), welche euch direkt zum Veranstaltungsort bringt. Die Fahrt bis zur Haltestelle Veltins-Arena dauert etwa 15 Minuten. Bei den meisten Großveranstaltungen in der Arena sind ausreichend Sonderwagen im Einsatz.

Veltins-Arena in Gelsenkirchen: Wo kann ich mein Auto parken?

Fans, die mit dem Auto anreisen, erreichen den Veranstaltungsort über die Ausfahrten 6 (Gelsenkirchen-Buer) und 7 (Herten) der A2 sowie über die Ausfahrten 16 (Gelsenkirchen-Zentrum) und 17 (Gelsenkirchen-Schalke) der A42. Ab den Anschlussstellen folgt ihr der Beschilderung zur Veltins-Arena.

Insgesamt stehen 14.000 Parkplätze vor Ort zur Verfügung. Wer zu den Parkplätzen A, B, C1, C2, C3 oder dem Kinocenter muss, gibt in sein Navi die Adresse Adenauerallee 110 ein. Zu den Parkplätzen D1, D2, D3, D4, E1 und E2 geht es über die Navi-Eingabe Willy-Brandt-Allee 50.

Taylor Swift gibt 2024 Konzert in Gelsenkirchen: In diesen weiteren Städten tritt der Star auf

Die internationale „The Eras Tour“ startet am 9. Mai 2024 in Paris und endet am 17. August 2024 in London. Außerhalb von Deutschland wird die Künstlerin unter anderem in Warschau, Stockholm, London, Mailand, Zürich, Wien und Amsterdam auf der Bühne stehen.