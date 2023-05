Konzert in Mönchengladbach – Apache 207 „chillt mit 20.000 Leuten an der Tankstelle“

Es ist Samstagabend, bestes Wetter – und der Sparkassenpark in Mönchengladbach restlos ausverkauft. Vor allem junge Leute sind hergekommen, um gemeinsam den Tourauftakt von Rapper Apache 207 zu feiern. Doch bis dato konnte keiner ahnen, was in den nächsten zwei Stunden alles geboten werde.

Mönchengladbach: Apache 207 Konzert im Sparkassenpark – 20.000 Fans rasten aus

Die Vorhänge gehen runter – und 20.000 Fans fangen an zu kreischen: der Rapper steht auf einer Stage, die einer Tankstelle gleicht. Mehrere Zapfsäulen, ein weißer Benz und die Überschrift „Apache Oil“ zieren das Bühnenbild. Der gebürtige Mannheimer weiß diese auszufüllen: mit Chartstürmern wie „Fame“, „Breaking Your Heart“ und „Kein Problem“ holt er zu Beginn alles aus seinen feiernden Fans heraus: „Das ist das heftigste Niveau!“, schnauft der 25-Jährige und heizt sein junges Publikum direkt weiter ein – welches wiederum jede Liedzeile auswendig mitsingen kann.

Dann wird der bassige Titel „Fühlst du das auch“ live von einem Gitarristen auf der Bühne begleitet – und reißt spätestens jetzt jeden Zuschauer von seinem Sitzplatz. Erst Anfang Mai spielte Apache 207 diesen Song während seinem Überraschungs-Auftritt beim Konzert von Post Malone in der Kölner Lanxess Arena – und brachte auch hier die Menge ordentlich zum beben.

Apache 207 in Mönchengladbach: Kiss Cam und Ruderboot „Elisabeth“

Dann wird es romantisch: Als „What Is Love“ des Sängers Haddaway eingespielt wird, fordert eine Kiss Cam Paare zum Küssen auf. Kitschige Unterhaltung, wie man es bisher nur aus einem US-Football Game kennt – mitten in Mönchengladbach. Doch den Zuschauern scheint es zu gefallen und reagieren mit reichlich „Oooh“ und „Aaah“-Momenten.

Schließlich will Apache 207 seinen Fans auch ein wenig näher kommen – und beschert ihnen eine kleine Bootstour. Mit „Elisabeth“, einem Ruderboot benannt nach seiner Ex-Freundin, fährt er durch die Menge und lässt sich von seinen Fans feiern. Mit Celine Dions „My Heart Will Go On“ steuert er zurück zur Bühne.

Überwältigt von der Stimmung verrät Apache 207, wie viel Arbeit er und sein Team in das Bühnenbild gesteckt haben, damit der Mannheimer jetzt „mit 20.000 Leuten an der Tankstelle chillen kann“. Mönchengladbach weiß das zu schätzen – und sorgt für einen Jubel, der gar nicht mehr aufhören will. Dieser wird nur noch lauter, als vier Fans für „Lamborghini Doors“ auf die Bühne dürfen, um dort feiern und im weißen Mercedes CL mit Ludwigshafener Kennzeichen sitzen zu können. Er betont: „Das ist mein echter CL. Er wird nie wieder fahren. Er ist an einem legendären Tod gestorben, nur für euch!“

Mönchengladbach: Apache 207 Konzert mit Fan-Auftritt – Kiara singt „Komet“ auf der Bühne

Auf diesen Moment waren besonders viele Augen gerichtet: vorab suchte Apache 207 über ein Videocasting einen Support Act für seinen Nummer-eins-Hit „Komet“. Die Bedingung: Der Fan sollte den Part von Musiker Udo Lindenberg übernehmen. „Das Video von Kiara hat mir am besten gefallen“, sagt der Rapper am Samstagabend. Das junge Mädchen steht zunächst etwas unsicher auf der Bühne, doch nach den ersten Zeilen ist sich das Publikum einig: Sie hat’s drauf! Kiara singt die Zeilen gefühlvoll herunter – und berührt das Publikum samt Duettpartner Apache 207.

Mit Tausenden Handylichtern, buntem Feuerwerk und einem in den Himmel reichenden Scheinwerfer verabschieden sich Fans und Apache 207 mit der Ballade „Nie mehr gehen“ gegenseitig aus dem Konzert.

