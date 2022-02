„Let’s Dance“ 2022: Alle Profitänzer im Überblick

Kaum eine Herausforderung im deutschen Fernsehen dürfte für Promis so anstrengend sein wie die Teilnahme an „Let’s Dance“. Die Profitänzer sind dafür bekannt, dass sie nicht nur die Tanzpartner, sondern auch die Trainer und größten Kritiker der Prominenten sind. Wir zeigen euch in unserer Fotostrecke, welche Profitänzer bei „Let’s Dance“ 2022 dabei sind:

Ekaterina Leonova zählt zu den Profitänzern bei Let's Dance – wir stellen euch die 14 Profis vor. Foto: Instagram/ekatleonova Renata Lusin tritt bei Let's Dance als Profitänzerin an. Foto: Instagram/renata_lusin Massimo Sinato tritt bei Let's Dance als Profitänzer an. Foto: Instagram/massimo__sinato Ekaterina Leonova tritt bei Let's Dance als Profitänzerin an. Foto: Instagram/ekatleonova Christian Polanc tritt bei Let's Dance als Profitänzer an. Foto: Instagram/christianpolanc Patricija Ionel (ehemals Belousova) tritt bei Let's Dance als Profitänzerin an. Foto: Instagram/bellatricija Valentin Lusin tritt bei Let's Dance als Profitänzer an. Foto: Instagram/valentinlusin Kathrin Menzinger tritt bei Let's Dance als Profitänzerin an. Foto: Instagram/kathrin_menzinger Andrzej Cibis tritt bei Let's Dance als Profitänzer an. Foto: Instagram/andrzejcibis Malika Dzumaev tritt bei Let's Dance als Profitänzerin an. Foto: Instagram/malikadzumaev Vadim Garbuzov tritt bei Let's Dance als Profitänzer an. Foto: Instagram/vadim.garbuzov Isabel Edvardsson tritt bei Let's Dance als Profitänzerin an. Foto: Instagram/isabel_edvardsson_official Evgeny Vinokurov tritt bei Let's Dance als Profitänzer an. Foto: Instagram/evgenyvinokurov Christina Luft tritt bei Let's Dance als Profitänzerin an. Foto: Instagram/christinaluft Zsolt Sandor Cseke tritt bei Let's Dance als Profitänzer an. Foto: RTL/Stefan Strassenburg

Schon seitdem es „Let’s Dance“ gibt, gibt es Profis, die sich in die Herzen der Fans getanzt haben. Längst zählen Tänzerinnen wie Isabel Edvardsson und Ekaterina Leonova nicht nur zum Inventar der Show, sondern auch zu den beliebtesten Personen des kompletten Formates. Beide konnten auch schon mehrfach die „Let’s Dance“-Krone an sich reißen. Öfter als einmal ist das auch Massimo Sinato, Christian Polanc und dem inzwischen ausgeschiedenen Erich Klann gelungen. Hier zeigen wir euch alle Profi-Gewinner der „Let’s Dance“-Geschichte.

