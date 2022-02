Andrzej Cibis: Das sind die besten Fotos des „Let’s Dance“-Tänzers

Andrzej Cibis ist beileibe kein Unbekannter bei „Let’s Dance“. Er wagte bereits mehrere Anläufe als Profitänzer bei der RTL-Show. Dennoch wollen wir euch den im polnischen Bytom geborenen Tänzer genauer vorstellen und zeigen seine besten Bilder.

2017 war er zum ersten Mal auf der Tanzfläche bei RTL zu sehen. Damals versuchte es Andrzej Cibis mit der Sängerin und Schauspielerin Cheyenne Pahde. Am Ende reichte es aber nur zu Platz 8. Es folgte eine Pause, ehe er 2020 zum zweiten Mal bei „Let’s Dance“ sein Glück versuchte.

In der 13. Staffel tanze er dann mit Loiza Lamers, der Gewinnerin der 8. Staffel von „Holland’s Next Top Model“. Doch auch mit der Transgender-Frau aus den Niederlanden reichte es nur zum erneut achten Platz in der Endabrechnung. Und es wäre sogar noch viel eher Schluss gewesen, wäre Lamers nicht als Nachrückerin wieder eingestiegen. So konnte sich das Duo immerhin noch drei Runden im Rennen halten, ehe endgültig Schluss war.

Zuletzt war Cibis mit Auma Obama auf dem Parkett zu sehen. Der fünfte Platz in der Endabrechnung mit der älteren Halbschwester des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama bedeutete das beste Ergebnis bis dato von ihm in der Tanzshow.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Andrzej Cibis (@andrzejcibis)

Doch untätig war der Latein-Experte in der Zwischenzeit nicht. Stattdessen tanzte er sich bei der „Let’s Dance“-Livetour mit seiner Partnerin Lilly Paul durch die Hallen.

Tanzen liegt ihm einfach im Blut. Seit seinem neunten Lebensjahr tanzt Cibis bereits. Heute hat er mit seiner Frau Victoria Kleinfelder-Cibis ein Tanzstudio im Stadtteil Aldingen von Remseck am Neckar.

Dort wird trainiert oder es werden Workshops abgehalten. Dann kommen auch mal prominente Gäste wie Judith Williams samt Kinder oder Ekaterina Leonova vorbei.

Und wenn Andrzej Cibis und seine Frau mal nicht in Tanzstudios oder auf dem Parkett anzutreffen sind, dann genießen sie ihre Reisen oder die Treffen mit gemeinsamen Freunden.

Und wird der Stress dann doch irgendwann Mal zu viel, dann findet das Paar immer noch Zeit zum entspannen.

Denn Entspannung ist wichtig, um den Humor nicht zu verlieren und auch weiterhin so locker und leicht durch das Leben zu tanzen.

Vielleicht wird es ja in diesem Jahr was mit dem Sieg bei „Let’s Dance“ für Andrzej Cibis.

Dann dürfte er sicher auch solche Luftsprünge machen, wenn er mit seiner Tanzpartnerin den großen Pokal gewinnt.