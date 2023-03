„Let’s Dance“ 2023: Laut Jury war es ihr „bester Tanz“ – Zuschauer wählen sie trotzdem raus

„Let’s Dance“ 2023: Das passierte in der 5. Show am 24. März

Ausgeschieden nach ihrem „besten Tanz“: Unternehmerin Sally Özcan muss die RTL-Show „Let’s Dance“ verlassen. Obwohl sich die Jury zufrieden mit der Leistung der 34-Jährigen zeigte, fehlten Özcan am Freitagabend die Stimmen der Zuschauer. Die Unternehmerin, die zu den bekanntesten Back- und Koch-Youtuberinnen gehört, hatte in der fünften Show der Staffel mit Profitänzer Massimo Sinató einen Charleston aufs Parkett gelegt.

„Von deinen ganzen Shows, was du bis jetzt getanzt hast, war das dein bester Tanz“, sagte Punkterichterin Motsi Mabuse danach. Auch der strenge Juror Joachim Llambi lobte Özcans Synchronität mit Sinató und ihren vollen Einsatz bis zum Ende. „Sehr ordentliche Vorführung heute“, stellte er fest.

Mit insgesamt 22 von der Jury zuerkannten Punkten lag die Unternehmerin deutlich vor der Schauspielerin Sharon Battiste (31), die mit ihrem Quickstep an diesem Abend nur 19 Punkte holen konnte. „Im Grunde wollte ich schon die Kerzen aufstellen, dass schnell Schluss ist“, sagte Llambi über die zweite Hälfte von Battistes Auftritt. „Das war heute zwei Schritte zurück.“

„Let’s Dance“ 2023: Das passierte in der 4. Show am 17. März

Elf Paare traten am Freitag, 17. März, gegeneinander an. Zuerst stand alles im Zeichen der 80er Hits, am Ende gab es den gefürchteten „Boys vs. Girls“-Battle. Der Battle ging in diesem Fall Unentschieden aus, beide Seiten erhielten die gleiche Punktzahl. Für TikTok-Star Younes Zarou war nach Show Nummer vier mit ihrem Tanzpartner Malika Dzumaev die Reise beendet. Sie erhielten die wenigsten Punkte und sind damit nach der vierten Show ausgeschieden.

„Let’s Dance“ 2023: Wer ist raus?

Von Show zu Show zeigen die Tanzpaare ihr mehr oder weniger ausgeprägtes Tanztalent auf dem Parkett. Die Entscheidungsmacht liegt dabei allein bei der Jury und bei den Zuschauern. Welches Tanzpaar diesmal die Show verlassen muss und wer weiter die Chance des „Dancing Star 2023“ behält, erfahrt ihr hier.

Show 1, 24. Februar 2023: Alex Mariah Peter und Alexandru Ionel

Alex Mariah Peter und Alexandru Ionel Show 2, 3. März 2023: Abdelkarim und Kathrin Menzinger

Abdelkarim und Kathrin Menzinger Show 3, 10. März 2023: Natalia Yegorova und Andrzej Cibis

Natalia Yegorova und Andrzej Cibis Show 4, 17. März 2023: Younes Zarou und Malika Dzumaev

Younes Zarou und Malika Dzumaev Show 5, 24. März 2023: Sally Özcan und Massimo Sinató

„Let’s Dance“ 2023: Wie heißen die Profitänzer der 16. Staffel?

Die Profitänzer sind wohl die heimlichen Stars der Show. Denn sie sind es, die die Promis an ihre körperlichen Grenzen zehren und ungeahnte Talente zum Vorschein bringen lassen. Unter den Profitänzern bei „Let’s Dance“ 2023 sind unter anderem wieder Ekaterina Leonova, Renata Lusin und Massimo Sinato dabei.