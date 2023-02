Mariia Maksina: Die schönsten Bilder der neuen „Let’s Dance“-Profitänzerin

Die RTL-Show „Let’s Dance“ hat einen Neuzugang bei den Tänzerinnen. Mit der aus Russland stammenden Tänzerin Mariia Maksina gibt es eine neue Profitänzerin im Team. Eingefleischte Fans aber dürften die gelernte Altenpflegerin vielleicht bereits erkannt haben. Denn die 25.Jährige war zuvor als Backgroundtänzerin in verschiedenen Rollen dabei.

So unterstützte sie vor allem Ekaterina Leonova, die bereits eine hohe Meinung von Maksina hat. Daher kommt es nicht von ungefähr, dass Leonova die zehn Jahre jüngere Tänzerin des Öfteren schon als „Schwesterherz“ bezeichnet hat.

Mariia Maksina: Für „Let’s Dance“-Fans keine Unbekannte

Bislang aber hatten es Maksina in der Show vor allem verrückte Kostüme angetan. So war sie bereits als Flusspferd, als Avatar oder auch als Shrek-Esel zu sehen. Nun geht der Traum einer professionellen Tänzerkarriere mit dem Angebot von RTL endlich in Erfüllung.

Dafür gab sie sogar ihren Job in der Altenpflege auf, den sie zuvor acht Jahre lang ausübte. Das Tanzen übt sie aber noch fünf Jahre länger aus, mit 12 stand sie erstmals auf der Bühne. So gewann sie unter anderem 2011 den 3. Platz der Landesmeisterschaft Nordrhein-Westfalen Jugend B-Latein. Ihr größter Erfolg ist ein 1. Platz bei der WADF-Weltmeisterschaft im Discofox mit ihrem damaligen Tanzpartner Igor Pokasanew.

Mariia Maksina: Nicht verwandt mit Ekaterina Leonova

Gerne bezeichnet „Ekat“ die Tänzerin als „Schwesterherz“ oder nutzt bei Instagram Hashtags wie „sisterlove“ oder „sisterpower“. Daher kam schon früh der Verdacht auf, dass Mariia die Schwester oder irgendwie verwandt mit der Star-Tänzerin wäre. Dem ist aber nicht so, nicht mal Cousinen sind die beiden.

Allerdings kennen sich „Ekat“ und Mariia schon seit vielen Jahren. 2010 lernten sich die beiden im Tanzverein kennen, zudem teilen beide das Schicksal, für ihren Traum vom Tanzen aus Russland nach Deutschland gekommen zu sein.

Mariia Maksina: Ein echtes Kraftpaket

Während Ekaterina aber bereits 20 Jahre alt war, war Mariia erst 12. Dennoch verbindet beide sehr viel, nicht umsonst wohnten sie auch sechs Jahre zusammen in Köln. Inzwischen ist Mariia zu einer echten Profi-Tänzerin herangereift und Ekaterina hat gehörig Respekt vor ihr, wie sie in einem Gespräch mit RTL verriet: „Sie ist eine echte Maschine.“ So gehört neben Tanzen auch Kraftsport zu ihren Hobbies.

Der Tanzpartner bei „Let’s Dance“ darf sich also auf ein echtes Kraftpaket einstellen. Ob Mariia Maksina dabei vergeben ist, ist nicht bekannt.

Doch die 25-Jährige macht nicht nur auf dem Parkett eine gute Figur.

Modebewusst ist die Wahl-Kölnerin zudem auch.

Und wer wäre bei dieser Aussicht nicht auch gerne am Strand?

Hier gibt es sogar Meerblick inklusive.