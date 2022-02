Patricija Belousova heißt jetzt Ionel: Wegen dieser Fotos lieben die „Let’s Dance“-Fans die Tänzerin

In der 14. Staffel war sie noch neu bei „Let’s Dance“: Patricija Ionel gehört seitdem zur Riege der „Let’s Dance“-Profis. 2021 trat sie noch unter ihrem Mädchennamen Patricija Belousova an, inzwischen hat sie geheiratet. Sie ist aber nicht nur Tänzerin, sondern auch Miss Litauen – wir stellen sie vor und zeigen ihre schönsten Bilder.

Da haben die Verantwortlichen von „Let’s Dance“ 2021 einen echten Coup gelandet. Ihnen ist nicht nur gelungen, eine talentierte Profitänzerin zu verpflichten, sie ist gleichzeitig auch so schön, dass die zu „Miss Litauen“ gekürt wurde.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Patricija Belousova 👑 (@bellatricija)

Die Frage nach der Heimat von Ionel stellt sich somit nicht, sie wurde 1995 in Litauen geboren. Mit Mitte 20 hat sie aber schon weitaus mehr gesehen als ihr Geburtsland Litauen und ihre Wahlheimat Deutschland. Zwischenzeitlich war sie als Profitänzerin in erster Linie auch mal in Russland, Spanien oder Italien tätig.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Patricija Belousova 👑 (@bellatricija)



Beeindruckend ist nicht nur die Reise, die Ionel durch das Tanzen gemacht hat, auch ihre Laufbahn als bei Schönheitswettbewerben hat es in sich. Denn ihr ist es gelungen, den Titel als „Miss Litauen“ 2014 erstmals zu gewinnen und dann bis 2019 jeweils zu verteidigen.

Hat irgendjemand da noch Zweifel an ihrer Schönheit? Wahrscheinlich nicht! Hier sind Belousovas Instagram-Highlights:

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Patricija Belousova 👑 (@bellatricija)

Falls ihr uns nicht geglaubt habt! Hier ist die „Miss Litauen“-Schärpe:

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Patricija Belousova 👑 (@bellatricija)

Bitte lächeln!

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Patricija Belousova 👑 (@bellatricija)

So ein Körper muss natürlich auch trainiert werden:

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Patricija Belousova 👑 (@bellatricija)

Auch hier zeigt sie ihre Form!

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Patricija Belousova 👑 (@bellatricija)

Für Instagram wird auch mal der Leoparden-Einteiler ausgepackt!

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Patricija Belousova 👑 (@bellatricija)

Grüße aus der Hansestadt!

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Patricija Belousova 👑 (@bellatricija)

Auch aus der Drehung kann es eine Tänzerin.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Patricija Belousova 👑 (@bellatricija)

Ja, das Highlight haben wir uns absichtlich etwas aufgespart!

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Patricija Belousova 👑 (@bellatricija)

Wer braucht Socken, wenn man Fischnetz tragen kann?

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Patricija Belousova 👑 (@bellatricija)

Abenteuerland Alster!

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Patricija Belousova 👑 (@bellatricija)

Körper an Körper über die Tanzfläche, mit viel Energie und heißen Bewegungen – so hat Ionel ihren Lebensgefährten kennengelernt. Sie ist mit ihrem Tanzpartner Alexandru Ionel verheiratet, sie gaben sich nach Patricijas Premiere bei „Let’s Dance“ 2021 das Ja-Wort. Auch Alexandru Ionel zählte bereits zur Riege der „Let’s Dance“-Profitänzer.

Das könnte dich ebenfalls interessieren: