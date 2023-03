GNTM 2023: Folge 5 – das legendäre Umstyling! Wer ist raus?

„Germany’s Next Topmodel“ ist eine wilde Reise, die für manch eine Kandidatin schon früh und für andere erst im Finale endet. Von Woche zu Woche sortiert Heidi Klum Teilnehmerinnen von GNTM aus, wenn es wieder heißt: „Ich habe heute leider kein Foto für dich.“ Von Woche zu Woche ist daher die wichtigste Frage in der ProSieben-Show: Wer ist raus?

Wir halten euch auf dem Laufenden und zeigen euch, was in der aktuellen Folge von GNTM 2023 passiert ist, wer bereits ausgeschieden ist und wer noch dabei ist. Auch die jeweiligen Gastjuroren von „Germany’s Next Topmodel“ 2023 findet ihr hier!

GNTM 2023 Folge 5: Wer ist raus, wer ist noch dabei und was passierte?

Endlich! In Folge 5 steht das große Umstyling an. Dabei erwartet die ein oder andere Topmodel-Anwärterin eine radikale Veränderung: Aktuell zeigen sich die Models auf Insta ausschließlich mit Turban, Mützen und Co., um die Überraschung nicht vorzeitig zum platzen zu bringen. Doch nicht nur die Models bekommen ein Makeover: Auch Heidi Klum lässt sich ihre Haare gut 15 Centimeter abschneiden und in frischem Blond färben – wie vor einigen Jahren auch schon.

Welche der Kandidatinnen dieses Jahr die krasseste Verwandlung verpasst bekommt – und Vorher-Nachher-Bilder von Sarah, Cassy und Co. – findet ihr hier.

Die krasseste Typveränderung bekommen Anya und Selma: Die beiden tragen ihre neue Kurzhaarfrisur mit Stil, obwohl es bei Anya in der Modelvilla zu fiesen Aussagen kommt: „Die sieht aus wie ein Mann!“ Einzelkämpferin Anya trägt es mit Gelassenheit und fühlt ihren neuen Look. Selma bekommt einen rockigen Kurzhaarschnitt und „Kaugummirosa Haare“, wie Cassy es passgenau deutet. Obwohl Selma Pink, Lila und Co. hasst, liebt sie ihren neuen Style.

Doch diejenige, die alle Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist Sarah. Das von ihren Mitstreiterinnen genannte „Megan-Fox“-Double verlässt die Show freiwillig – sie kann sich einfach nicht von ihren Haaren trennen.

Die Gastjuroren in Woche 5 bei GNTM: Alessandra Ambrosio

Ihre neuen Looks präsentieren die Topmodel-Anwärterinnen am Entscheidungstag vor Heidi Klum und Gastjurorin Alessandra Ambrosio. Die 41-Jährige, die schon gemeinsam mit Heidi für „Victoria’s Secret“ gelaufen ist, taucht Backstage bei den Mädchen auf und sorgt für geballte Sprachlosigkeit – denn für Fans des Modebusiness ist Alessandra eine echte Ikone. Sie gibt den Mädchen wertvolle Tipps für den finalen Walk.

Der Catwalk steht unter dem Motto „Umstyling“: Die Models warten neben dem Laufsteg auf einen Friseurstuhl mit einer XXL-Zeitung vor dem Gesicht haltend. Scheint ein Leucht-Signal auf die Mädchen, sind sie ausgewählt, den Walk zu starten. Doch das geht gewaltig schief – der Ablauf war wohl für einige in Vergessenheit geraten. Schließlich werden die Models vom Studiolicht geblendet und starten, „wie es ihnen gefällt“, so Heidi. Die Modelchefin beschreibt Jülides Entscheidungs-Walk sogar als „worst-case scenario“, denn sie kollidiert beim Walk mit Vivien.

Die Elimination hat es in sich. Tracy beichtet, dass sie sich nicht mehr wohl fühlt, und verlässt die Show freiwillig: „Ich hab nach langer Überlegung für mich entschieden, auszusteigen“. Der Auslöser für diese Entscheidung sind Stress, die Kameras und auch die Stimmung in der Modelvilla, erklärt die 25-Jährige. Heidi zeigt sich verständnisvoll, ist aber doch überrascht: „Wow, damit habe ich jetzt nicht gerechnet“.

Diese Kandidatinnen sind in Folge 5 ausgeschieden:

Folge 5: Sarah (20) (freiwillig)

Folge 5: Tracy (25) (freiwillig)

GNTM 2023 Folge 4: Wer ist raus, wer ist noch dabei und was ist passiert?

In der vierten Woche wird es extravagant. Die Models tauchen in die märchenhafte Welt von „Alice im Wunderland“ ein. Für das Fotoshooting mit Promifotograf Brian Bowen Smith müssen die Mädchen in ausgefallenen Hüten und alles andere als alltagstauglichen Outfits posieren. Dazu gibt es eine klare Anforderung von Heidi Klum: „Wir machen heute ein Porträt. Es dreht sich alles nur um dein Gesicht und deinen Ausdruck. Wir möchten verschiedene Emotionen sehen.“

Der Entscheidungswalk findet heute in der Union Station – dem größten Bahnhof von Los Angeles – statt. Hier wartet Heidi Klum mit Gastjuror Yannik Zamboni gespannt auf den Walk der GNTM-Girls, der heute extravagant ausfallen soll. Gefordert sind maskuline Walks „mit wenig Hüfte“, die die ausgefallene Kleidung des Modedesigners repräsentieren: „Du bist eine der Kandidatinnen, die den Po draußen hat“, verkündet Yannik Somajia. Auch Cassy bekommt die pofreie Kleidvariante über ihr Leib gezogen. Die beiden scheinen happy damit zu sein, obwohl der normale Publikumsverkehr am legendären Bahnhof schaulustig an der Entscheidung teilnimmt.

Die Gastjuroren in Woche 4 bei GNTM: Yannik Zamboni und Brian Bowen Smith

Der Schweizer Fashiondesigner Yannik Zamboni wurde selbst als Sieger des TV-Wettbewerbs „Making the Cut“ bekannt. Dort wurde er von Heidi Klum zum Gewinner gekürt und steht heute beim Entscheidungswalk an der Seite des Supermodels. Doch damit nicht genug: Promifotograf Brian Bowen Smith lichtet die Kandidatinnen in der vierten Woche ab. Dabei ist der gebürtige Amerikaner schon seit einigen Staffeln GNTM dabei – und bekannt für seine aufwendigen Shooting-Ideen. In diesem Jahr geht es ins Wunderland. Diese Kandidatinnen sind in Folge 4 ausgeschieden: Wer schafft es, diese besonderen Herausforderungen zu meistern? Am Ende des Tages mussten gleich drei Mädchen die Modelshow verlassen. Folge 4: Eliz (20)

Folge 4: Zoey (26)

Folge 4: Emilia (18)

GNTM 2023 Folge 3: Wer ist raus, wer ist noch dabei und was passiert?

In der dritten Folge dreht sich alles um die individuellen Vorstellungsclip der Models. Drei aussagekräftige Posen, ein kurzer Walk Richtung Kamera und ein prägnanter Signature-Satz, der ihren Charakter beschreibt, ist dabei die Vorgabe. Die Outfits der Models sind zurückhaltend: Pastellfarbene Kleider und ein dezentes Make-Up – heute steht die Persönlichkeit im Vordergrund. Gast-Juror und Videograph Rankin erklärt: „Das ist ihre Chance zu zeigen, welche Persönlichkeit wirklich in ihnen steckt. Es ist also ein großer Test, aber auch eine große Gelegenheit, um zu glänzen.“

Doch so ganz rund lief das Shooting insgesamt doch nicht, sind sich Heidi und Rankin einig. „Es werden mich heute zwei verlassen“, kündigt Heidi an. Daher sind die Kandidatinnen Melissa und Slata direkt im Anschluss ausgeschieden, ihre Zeit bei GNTM 2023 ist vorbei.

Eine Woche, nachdem der Entscheidungswalk aufgrund eines Unwetters ausfallen musste, ist diese Woche nun wieder etwas anders, als geplant: Modelchefin Heidi Klum ist an Corona erkrankt. „Heute morgen waren bei mir auf einmal zwei Striche da. Aber mir geht es gut“, erklärt die Modelchefin ihren Mädchen. „Ich verfolge den Walk einfach von mir zu Hause aus.“ Daher muss sie den Walk per Liveschaltung von ihrem Garten aus – der zugegebenermaßen ziemlich perfekt aussieht – bewerten. Gast-Juror Rankin ist dennoch vor Ort und wirft gemeinsam mit Heidi, die auf einem Bildschirm neben ihm platziert wurde, einen Blick auf die Models. Diesmal müssen die Ladys über einen Vierjahreszeiten-Catwalk stolzieren. Rankin bekennt sich als totaler Tracy-Fan: „Du bist für mich ein Model!“ Auch bei Emilia fließen hohe Töne: „Also ich bin Emilia-Fan“, sagt Heidi und Rankin pflichtet bei.

Am Ende reicht es für Juliette und Melina nicht aus, sie müssen die Show verlassen und ihre Koffer für den Heimflug packen.

Der Gastjuror in Woche 3 bei GNTM: Rankin

Rankin ist ein britischer Star-Fotograf. Der 57-Jährige nimmt seit der 1. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ kein Blatt vor den Mund. Der Brite hat bereits etliche Persönlichkeiten abgelichtet, darunter die Queen, Madonna, Rolling Stones, Vivienne Westwood und Kate Moss. Auch mit Heidi Klum hat er schon oft zusammengearbeitet: „Er ist schon seit den Anfängen meiner Karriere an meiner Seite“, schwärmt das Topmodel. Wohnhaft ist er in London.

Diese Kandidatinnen sind in Folge 3 ausgeschieden:

Wer schafft es, einen bleibenden Eindruck bei Heidi Klum und Rankin zu hinterlassen? Am Ende des Tages mussten gleich vier Mädchen die Modelshow verlassen.

Folge 3: Melissa (19)

Folge 3: Slata (19)

Folge 3: Juliette (20)

Folge 3: Melina (18)

GNTM 2023 Folge 2: Wer ist raus, wer ist noch dabei und was ist passiert?

In Folge zwei beziehen die Models ihre Luxusvilla mit Pool und Blick auf die Hollywood Hills. Damit nicht genug, denn die Stimmung wird durch geschenkten Taschen und teuren „ghd“-Beautytools als nettes on top noch einmal angekurbelt. Aber die Gemütslage droht zu kippen, denn die Zimmereinteilung sorgt für den ersten Zoff zwischen Elsa und der 1,94 Meter großen Emilia.

Das erste Shooting der Staffel startet in der Modelvilla am Pool – und die Fotografin spielt heute Heidi Klum höchstpersönlich. Nachdem die Modelmama eine kurze Bestandsaufnahme durch die – zugegebenermaßen – chaotische Villa vollzogen hat, lassen sich die Models jeweils im Duett und im Bikini ablichten. Vor allem von Anya ist das Supermodel begeistert: „Du bist nicht zu übertreffen!“ Elsa hingegen schneidet nicht so gut ab: „Elsa, du übertreibst ’n bisschen viel“, so die Modelchefin.

Außerdem sorgt ein heftiger Sturm am Set am Venice Beach für Panik. Wo heute eigentlich der Elimination-Walk mit Gast-Jurorin Elsa Hosk stattfinden sollte, macht ein Unwetter Heidi Klum und den Modelanwärterinnen einen Strich durch die Rechnung. „Unter diesen Bedingungen wäre ein Walk für alle Beteiligten einfach zu gefährlich gewesen“, erklärt Heidi und deklariert den Walk somit für abgebrochen. Am Ende mussten die Models tatsächlich das Set verlassen. Eine weise Entscheidung, denn wie Ausschnitte der amerikanischen Wetterberichte zeigen, wurden für Teile der Westküste Kaliforniens sogar Evakuierungen angeordnet.

„Für heute wars das“, verabschiedet sich Heidi aus der heutigen Sendung. In der zweiten Folge muss also kein Model die Show verlassen.

Der Gastjuror in Woche 2 bei GNTM: Elsa Hosk

Elsa Hosk ist ein schwedisches Model. Die 34-Jährige ist in der heutigen Episode als Gast-Jurorin und Catwalk-Trainerin zu sehen. „Sie ist eines der angesagtesten Models der Welt“, schwärmt Heidi. „Die Leute wissen gar nicht, wie oft wir schon versucht haben, sie ans Set zu holen. Jetzt ist sie da!“ Auch die Mädchen scheinen regelrecht sprachlos von dem Erscheinungsbild des Supermodels zu sein: „Ihre Ausstrahlung, ihre Aura, das ist einfach unglaublich“, so Cassy. Von der schwedischen Schönheit dürfen sich die Kandidatinnen einige Tipps für den Entscheidungswalk abholen.

GNTM 2023 Folge 1: Wer ist raus, wer ist noch dabei und was ist passiert?

Die erste Folge GNTM begann nicht wie sonst, sondern mit einer 15-minütigen Stellungnahme durch Heidi Klum persönlich. Sie räumte über die Schlagzeilen der letzten Jahre zu GNTM auf. Gegen Vorwürfe, etwa, dass die Sendung „Fake“ sei, die Füße der Models mit Öl eingeschmiert werden damit die Anwärterinnen gezielt den Catwalk verpatzen würden, rechtfertigte sich das Supermodel.

Außerdem liege das Thema Diversity der Modelmama „sehr am Herzen“. Dabei werden Ausschnitte von Heidi Klums Modelanfänge gezeigt, wo sie im Interview verrät, dass sie mit den anderen Models gewichtsmäßig kaum mithalten kann, und sich deswegen auf das Posen anstatt dem Laufen konzentrieren würde. Sie sei schlicht gegen „dieses Hungern und abmagern, nur für Jobs“. Dann schließt die 49-Jährige ab: „Wir sind nun mal eine Reality-Sendung. Wir zeigen genau das, was passiert. Es gibt keinen Text, es gibt keine Storyline.“ Und so gibt sie zu dem Teil der Sendung über, „weswegen wir eigentlich hier sind.“

Elisabeth muss als erste Kandidatin von GNTM 2023 die Show verlassen. Ihr Walk konnte weder Heidi noch die Gastjuroren Winnie Harlow und Peter Dundas überzeugen. Auch in der Teilnehmerin Ana sieht Heidi kein Modelpotenzial. Für sie ist nach Folge 1 von GNTM 2023 Schluss.

Die Schaustellerin Alina hatte Heidi zuvor eigentlich gut gefallen. In der Catwalk-Show konnte sich die Blondine aber nicht gegen ihre Mitstreiterinnen durchsetzen. Auch für sie ist der Traum von „Germany’s Next Topmodel“ noch in der ersten Folge vorbei, genauso wie für Kandidatin Indira.

Die Gastjurorin in Woche 1 bei GNTM: Winnie Harlow und Peter Dundas

Die erste Gastjurorin von GNTM 2023 ist niemand Geringeres als das Supermodel Winnie Harlow! Auch Star-Designer Peter Dundas ist mit von der Partie, denn er startet direkt zu Beginn eine eigene Fashionshow. Natürlich ziehen die Modelanwärterinnen seine eigenen Designerstücke an.

GNTM 2023 Folge 1: Der erste Walk der Staffel sorgt für einige Flachleger

In einer traumhaften Kulisse mitten in der Filmstadt in Los Angales dürfen die Top 29 Kandidatinnen von GNTM 2023 ihre Laufkünste auf dem Catwalk unter Beweis stellen. Dabei macht vielen Teilnehmerinnen der Casting-Show vor allem die hohen Schuhe zu schaffen, denn der Laufsteg ist sehr rutschig.

Diese Kandidatinnen sind in Folge 1 ausgeschieden:

Elisabeth (21)

Ana (23)

Alina (21)

Indira (20)

GNTM 2023: Diese 21 Kandidatinnen sind noch dabei

Anna-Maria (24)

Vivien (22)

Melina (18)

Lara (19)

Elisabeth (21)

Emilia (18)

Indira, (20)

Zoey, (26)

Coco, (20)

Eliz (20)

Anya (19)

Jülide (23)

Katja (20)

Leona (19)

Tracy (25)

Selma (18)

Sarah (20)

Nina (22)

Olivia (22)

Ida (23)

Alina (23)

Wann ist das Umstyling bei GNTM 2023?

Viele Fans von „Germany’s Next Topmodel“ fragen sich bereits ganz ungeduldig, wann endlich das allseits beliebte Umstyling bei GNTM 2023 stattfinden wird. Lange müssen sie nicht mehr warten, denn die Umstyling-Folge von GNTM 2023 wird am 16. März 2023 um 20.15 Uhr bei ProSieben ausgestrahlt. Ihr seid neugierig? So lief das Umstyling letztes Jahr!

Wann läuft GNTM 2023 im TV?

Neue Folgen von „Germany’s Next Topmodel“ 2023 laufen immer donnerstags um 20.15 Uhr bei ProSieben.

Wo kann ich Wiederholungen von GNTM 2023 streamen?

Ihr habt eine Folge von GNTM verpasst? Keine Sorge, denn der Streaming-Dienst „Joyn“ bietet sämtliche Folgen der Model-Casting-Show mit Heidi Klum kostenlos zum Stream an.

