Live in Köln: Vivien gewinnt „GNTM“-Finale 2023

Die Gewinnerin der 18. Staffel GNTM steht fest – Vivien geht als Siegerin von „Germany’s Next Topmodel“ 2023 heraus. Wie sich Vivien im „GNTM“-Finale geschlagen hat, und was die diesjährige Siegerin an Preisgeld abgesahnt hat, erfahrt ihr hier. Außerdem zeigen wir euch die schönsten Bilder der „GNTM“-Gewinnerin 2023!

>> „GNTM“ 2023: Sie gewinnt im Finale – und schreibt direkt deutsche TV-Geschichte! <<

„GNTM“-Finale 2023: So lief die Finalshow mit zahlreichen Promi-Gästen Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von GERMANY*S NEXT TOPMODEL (@germanysnexttopmodel) Ob Rückwärts-Walk, Schauspieleinlage mit Marcus Schenkenberg und der Top-20-Walk mit „Unholy“-Sängerin Kim Petras: Auch in diesem Jahr mussten die Finalistinnen von „Germany’s Next Topmodel“ 2023 ihr Können unter Beweis stellen. Doch es ist das erste Mal, dass Klum ein Curvy Model zur Gewinnerin ihrer Castingshow kürte. „Ich bin stolz, dass mir tagtäglich Leute schreiben, die sich mit mir identifizieren können“, sagte Vivien nach der Entscheidung. Sie freue sich, wenn sie andere inspirieren könne, sich im eigenen Körper wohlzufühlen und beispielsweise auch kurze Kleidung zu tragen. Vivien gewinnt im „GNTM“ Finale – und kürt Juni-Cover der „Haper’s Bazaar“ Nun darf sich die Gewinnerin nicht nur um den Sieg der 18. Staffel „GNTM“ freuen, sondern auch auf mediale Aufmerksamkeit, eine Kampagne für die Kosmetikmarke Mac, ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro und einen Platz auf dem Juni-Cover der deutschen „Haper’s Bazaar“. >> „GNTM“-Finale 2023 mit Vivien, Selma, Somajia, Selma, Olivia und Besuch aus Hollywood: So war die Live-Show << „GNTM“ 2023: Diese Stars und Gäste waren im Finale dabei Zum ersten Mal in einer Live-Show zu performen fiel einigen Kandidatinnen leichter, als anderen. Am Ende überzeugte Vivien nicht nur Heidi, sondern auch ihre geladenen Gäste von sich: Jennifer Lawrence , Schauspielerin

, Schauspielerin Jean Paul Gaultier , Modedesigner

, Modedesigner Kim Petras , Grammy-Gewinnerin

, Grammy-Gewinnerin Scorpions , Rockband

, Rockband Majnoon , Choreograf und Tänzer

, Choreograf und Tänzer Loreen , Doppel-„ESC“-Gewinnerin

, Doppel-„ESC“-Gewinnerin Christian Cowan , Modedesigner

, Modedesigner Leni Klum , Heidis Tochter und Model

, Heidis Tochter und Model Ensemble des Friedrichstadt-Palasts

Marcus Schenkenberg, Male Model Die Platzierungen im „GNTM“-Finale 2023 im Überblick: Platz 5: Nicole

Nicole Platz 4: Selma

Selma Platz 3: Olivia

Olivia Platz 2: Somajia

Somajia Platz 1: Vivien >> „GNTM“ 2023: Die schönsten Fotos aller 35 Kandidatinnen << „GNTM“ 2023 Finale: Vivien ist die Gewinnerin von „Germany’s Next Topmodel“ Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von GERMANY*S NEXT TOPMODEL (@germanysnexttopmodel)

Vivien hat es geschafft – sie ist die Gewinnerin der 18. Staffel von „GNTM“. Dabei ging sie von Anfang an als Vorbildfunktion hinein. „Ich weiß genau, wer ich bin. Ich weiß, dass ich mich für nichts schämen muss“, erzählt die selbstbewusste Halbbrasilianerin. „Ich finde es fantastisch, dass Vivien als erstes Curvy-Model Germany’s Next Topmodel geworden ist“, teilte Chefredakteurin Kerstin Schneider mit. „Sie hat ein wunderschönes Gesicht, perfekte Proportionen und überzeugt mit ihrer brasilianischen Lebensfreude“. Die 23-Jährige ist Halbbrasilianerin.

Der französische Modeschöpfer Jean Paul Gaultier (71) hatte bereits bei der ersten Aufgabe des Abends gelobt, wie «natürlich» und «grazil» Vivien diese meisterte: Es galt, rückwärts über den Laufsteg zu laufen und sich im Gehen einen Trenchcoat, eine Sonnenbrille und Handschuhe anzuziehen. Das wurde aufgenommen und anschließend vorwärts wieder abgespult.

Auch Model-Mama Klum setzte ihr ihr Lobeslied für Vivien im Halbfinale fort. „Mit ihrer Liebe zu ihren Kurven gibt Vivien mir all das, was ich sehen möchte: Selbstsicherheit, Wandelbarkeit, Eleganz, Disziplin und am wichtigsten: Man sieht, dass es Vivien Spaß macht.“

„GNTM“ 2024: Bewerbungen für neue Staffel ab sofort möglich – Tracy ist dabei

Bewerbungen für die 19. Staffel seien ab sofort möglich, sagte Modelmama Heidi Klum am Ende der Sendung. Das erste Ticket für die Teilnahme sicherte sich allerdings schon eine Top-29-Kandidatin der diesjährigen Staffel: Tracy, die am Ende der fünften Folge freiwillig ausgestiegen war, bat im Finale um eine zweite Chance, da sie ihre Entscheidung mittlerweile bereue. „Meine Leistungen haben ja für sich gesprochen“, sagte sie weiter. Heidi überlegte nicht lange: „Ich habe dich sehr gerne nächstes Jahr wieder dabei!“

