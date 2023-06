„GNTM“ 2023: Vivien ist Heidis Siegerin – und gewinnt das Finale live in Köln

Heidi Klum begab sich bereits wochenlang auf die Suche nach „Germany’s Next Topmodel“ 2023. Die beliebte Model-Castingshow ging in diesem Jahr bereits in die 18. Staffel – und die Siegerin ist nun gekürt. Alle Infos zu den Finalistinnen und zum Finale in Köln.

Die Entscheidung im „GNTM“-Finale: Wer hat gewonnen?

Nach drei nervenaufreibenden Entscheidungen wurde am Donnerstagabend schließlich die Siegerin der aktuellen Staffel gekürt.

Das „GNTM“-Finale 2023 gewonnen hat: Vivien!

Die Platzierungen im „GNTM“-Finale 2023:

Platz 5: Nicole

Platz 4: Selma

Platz 3: Olivia

Platz 2: Somajia

Platz 1: Vivien

„GNTM“ 2023: Finale live in Köln – Diese Stars und Gäste waren in der Show dabei

Heidi Klum überließ ihren Kandidatinnen – und niemand geringeres als ihrer Tochter Leni Klum selbst – das große Show-Opening. Denn: „Ich bin ja schon ein halbes Jahrhundert alt“, zwinkerte das Supermodel in die Kamera. Im Studio reihten sich ausschließlich geladene Gäste und Angehörige der Finalistinnen im Publikum. Neben Leni Klum erwartete Heidi außerdem ihre Hollywood-Bekanntschaft Jennifer Lawrence. Für Musik sorgten unter anderem Kim Petras, die Scorpions und „ESC-Gewinnerin 2023 Loreen.

Jennifer Lawrence , Schauspielerin

, Schauspielerin Jean Paul Gaultier , Modedesigner

, Modedesigner Kim Petras , Grammy-Gewinnerin

, Grammy-Gewinnerin Scorpions , Rockband

, Rockband Majnoon , Choreograf und Tänzer

, Choreograf und Tänzer Loreen , Doppel-„ESC“-Gewinnerin

, Doppel-„ESC“-Gewinnerin Christian Cowan , Modedesigner

, Modedesigner Leni Klum , Heidis Tochter und Model

, Heidis Tochter und Model Ensemble des Friedrichstadt-Palasts

Marcus Schenkenberg, Male Model

„GNTM“ 2023: Kandidatin Tracy bittet Heidi um neue Chance – und ist 2024 wieder dabei

Eine der Top-29-Kandidatin sicherte sich das erste Ticket für die Teilnahme im nächsten Jahr: Tracy, die eigentlich am Ende der fünften Folge freiwillig ausgestiegen war, bekommt in der kommenden Staffel eine neue Chance. Bei einer kurzen Interviewsequenz im Publikum erzählte Tracy am Donnerstagabend, dass sie ihre Entscheidung zum Ausstieg mittlerweile bereue. Kurzerhand fragt sie Heidi Klum einfach selbst. Das Topmodel weiß nur eine Antwort: „Ich habe dich sehr gerne nächstes Jahr wieder dabei!“ Sie erinnerte Tracy aber auch daran, dass sie sich den Kameras dann erneut stellen müsse.

„GNTM“ 2023: Diese fünf Kandidatinnen standen im Finale

Am Ende der Staffel von „GNTM“ 2023 schafften es diese 5 Kandidatinnen ins Finale:

Somajia

Selma

Vivien

Nicole

Olivia

„GNTM“ 2023: Nach dem Finale – Was bekommt die Siegerin?

Seit dem 16. Februar lief die neue Staffel von „Germany’s Next Topmodel“. Der Starttermin war dabei deutlich später als im vergangenen Jahr, denn 2022 begann die Episode bereits am 3. Februar, das Finale mit Gewinnerin Lou-Anne fand am 26. Mai 2022 statt.

In diesem Jahr wurde das große Show-Finale am 15. Juni um 20.15 Uhr live auf Prosieben ausgestrahlt. Der Austragungsort war auch in diesem Jahr in den MMC Studios in Köln. Auf die Siegerin wartet eine Prämie von 100.000 Euro und eine Kampagne mit dem Kosmetikhersteller Mac. Außerdem wird die Gewinnerin das Juni-Cover der Zeitschrift „Harper’s Bazaar“ zieren.

Zu Beginn buhlten insgesamt 35 Kandidatinnen um den begehrten Titel als „Germany’s Next Topmodel“: Fotos aller GNTM-Kandidatinnen und Finalistinnen der 18. Staffel findet ihr hier.

Finale „GNTM“ 2023 ohne Publikum: Warum es keine Tickets für die Show in Köln gab

Wie der offizielle Account von „GNTM“ auf Instagram kürzlich verkündete, wird es in diesem Jahr keine Tickets für Fans zu kaufen geben. Die Plätze in der Live Show sind ausschließlich für Familie und Freunde der Teilnehmerinnen sowie geladene Gäste reserviert.

Die Macher von „GNTM“ äußerten sich in einem Post zu den enttäuschten Reaktionen der Fans: „Im Studio werden unsere Finalistinnen von Family & Friends unterstützt, deshalb wird es keine Tickets im Verkauf geben“, hieß es.

Auch Heidi Klum erklärte in einer Fragerunde auf ihrem Instagram-Kanal: „Ich glaube, was viele nicht verstehen, ist, dass wir diese Hallen immer schon ein Jahr oder manchmal viel früher im Voraus buchen.“ Dahinter stecken die Erfahrungen aus den Vorjahren, aufgrund der Pandemie nicht zu weit im Voraus planen zu können. Allerdings: „Nächstes Jahr wird’s wieder big!“

Favoritin bei „GNTM“ 2023: Somajia wird Zweite im Finale

Somajia hat es ins Finale von „Germany’s Next Topmodel“ 2023 geschafft! Seitdem sich das Energiebündel in Folge 14 und 15 aufgrund ihrer positiven Covid-Testergebnisse in Quarantäne begeben musste, wirkt die 21-Jährige motivierter denn je. Dass die Bielefelderin das Zeug zu einem echten Topmodel hat, stellt sie zuletzt unter anderem beim Shooting für das Cover deutschen „Harper’s Bazaar“ unter Beweis. Heidi schien gerührt: „Somajia, ich habe Gänsehaut“, und zählte Somajia zu den Favoritinnen beim Covershooting.

Klum scheint sowieso ein Fan der ehemalige Azubine zur Operationstechnische Assistentin zu sein: „Ich bin so froh, dass du zurück bist“, freut sie sich über Somajias Rückkehr. „Ich muss sagen, ich hab dich sehr vermisst: dich als Mensch, aber vor allem auch als Model.“ Am Ende belegt sie den zweiten Platz der Modelshow.

Favoritin bei „GNTM“ 2023: Nicole belegt den fünften Platz

Doch welche Kandidatin wird nun gewinnen? Sie hier war jedenfalls eine hoch gehandelte Favoritin: Nicole kam als Nachzüglerin hinzu und überzeugte seither tadellos. Mit 49 Jahren gehörte sie zu den Best Agers dieser Staffel. Das Besondere ist, dass sie bereits als Model gearbeitet und in ihren Zwanzigern sogar mit Heidi Klum in einer Mailänder Model-WG gewohnt hat. Jetzt wollte Nicole das Modelbusiness wieder aufmischen – mit Erfolg: „Nicole hat mich direkt umgehauen, als sie reingekommen ist“, schwärmt Kilian Kerner von der Best Agerin in Folge 11. Der Designer war von der 49-Jährigen so beeindruckt, dass er sie für seine Runway-Show auf der Berlin Fashion Week bucht. Damit sahnte Nicole ihren ersten Job bei GNTM 2023 ab.

Doch im Finale ist Schluss für die Schönheit: bei der ersten Live-Entscheidung muss die die Modelshow verlassen und belegt somit den fünften Platz.

„GNTM“-Finale 2023: Kandidatin Selma wird Vierte

Für Heidi Klum hat die 18-Jährige ein „Million-Dollar-Lächeln“ und den einzigartigen „Selma-Signature-Walk“. Selma ist mit 18 Jahren einer der Jüngsten – und trotzdem einer der Besten: Die Berlinerin ließ einer der krassesten Umstylings dieser Staffel über sich ergehen und ist mit ihrem 90’s RocknRoll-Look nun mehr als zufrieden. Die 18-Jährige strahlt mehr denn je und dazu hat sie allen Grund: In Woche 10 ergattert die Abiturientin den heißumwobenen Job der Kosmetikfirma „Yeauty2“ und wird das Gesicht der neuen Kampagne. „Das macht mich sehr stolz und ich bin sehr glücklich“, freut sich die Berlinerin über ihren Erfolg. Der zweite Job folgt so gleich: In Folge 12 gewinnt Selma das Casting von „Emmi Caffè Latte“ und wird das neue Markengesicht für die neue Latte-Sorte „Popcorn“.

Doch im Finale ist die „GNTM“-Reise von Selma beendet: in der zweiten Entscheidungsrunde muss die 18-Jährige die Show verlassen und belegt den vierten Platz.

Weitere Fotos und Verwandlungen beim großen „GNTM“-Umstyling 2023 findet ihr hier.

Favoritin bei „GNTM“ 2023: Kandidatin Vivien gewinnt im Finale

Sie gewinnt im Finale von GNTM“ 2023: Vivien liebt ihre Kurven – und ging bei „GNTM“ 2023 von Anfang an als Vorbildfunktion herein. „Ich weiß genau, wer ich bin. Ich weiß, dass ich mich für nichts schämen muss“, erzählt die selbstbewusste Halbbrasilianerin. Auch Gastjuroren konnte die 22-Jährige bereits reihum von sich überzeugen, so auch Rebecca Mir. Nach dem Entscheidungs-Walk hat sie nur eine Meinung: „Ich finde: Heute meine absolute Favoritin. Deine Posen waren super, dein Gesichtsausdruck – Sexiness, es war alles dabei!“ Den Job von Intimissimi hat sie zwar knapp vor Ida verpasst, trotzdem hat sie auch hier ein Lobeslied gesungen bekommen: „Vivien ist eine wunderschöne Frau, sie hat einen Mega-Ausdruck im Gesicht, tolle Augen, einen tollen Körper, bringt wahnsinnig viel mit, hat uns sehr überzeugt“, so Elena Göcke von Intimissimi.

Auch das australische Supermodel Elle Macpherson kann kaum genug kriegen: „I can’t take my eyes off you!“, offenbart die 59-Jährige nach dem Entscheidungswalk vor Heidi, Gastjuror Philipp Plein und Vivien. Model-Mama Klum stimmt ihr zu. „Mit ihrer Liebe zu ihren Kurven gibt Vivien mir all das, was ich sehen möchte: Selbstsicherheit, Wandelbarkeit, Eleganz, Disziplin und am wichtigsten: Man sieht, dass es Vivien Spaß macht.“

Finale von „GNTM“ 2023: Olivia belegt den dritten Platz

Die 22-Jährige hat ihre ersten Lebensjahre in einem Asylheim verbracht. „Ich bin ja nur an dem Ort, wo ich jetzt gerade bin, weil meine Mutter so viel aufgegeben hat“, sagt sie voller Dankbarkeit. Obwohl sie in den ersten Wochen bei „GNTM“ kaum herausgestochen ist, zeigte die Hamburgerin besonders in den letzten Folgen, was in ihr steckt: Bei den Castings in Berlin konnte die BWL-Studentin abräumen – und wurde das Gesicht der neuen Kampagne von Néonail.

Kritik hagelte es hingegen vonseiten ihrer Kontrahentinnen: Am Ende des Halbfinales herrschte während des Entscheidungswalks im Backstage dicke Luft, denn nach Cocos Rückkehr sorgte eine Bemerkung von Olivia für Unverständnis. Wie immer an ihrer Seite: ihre BFF Somajia. Am Ende reicht es allerdings nur für den dritten Platz in der Finalshow.

„GNTM“ 2023: Kandidatin Cassy sollte im Finale zur Backstage-Moderatorin werden

Für viele Fans war sie eine der Top-Favoritinnen: Die Staffel mit Cassy begann mit ihren orangeleuchtenden Haaren und im strahlend grünen Catsuit. Das Markenzeichen der 23-Jährign waren ihre feuerroten Haaren. „Für das normale Leben bin ich nicht gemacht. Ich muss vor die Kamera“, wusste die selbsternannte Feministin. Während der Castingshow sorgte sie mit ihrer Bewegungssicherheit für Begeisterung: „Sie hat ein optimales Influencer-Gesicht“, flüsterte Starfotograf Rankin während eines Fotoshootings zu Heidi.

Woche für Woche bewies die Tanzlehrerin allerdings immer mehr, dass sie nicht unbedingt das Zeug zum professionellen Modeln hat: In Folge 11 fiel sie besonders Kilian Kerner negativ auf. Für den Designer ist Cassy einfach „too much“ und hat für ihn und Heidi Klum kein Model-Potenzial. Die anfängliche Favoritin musste die Show verlassen. Fans zeigten sich empört und kommentieren unter dem Post des GNTM-Kanals „absolut unverständlich“ und „sie war für mich die Gewinnerin“.

Doch ein Wiedersehen mit Cassy ist bereits vorprogrammiert, denn die 23-Jährige sollte als Backstage-Moderatorin im Finale am Donnerstag (15. Juni) zur Modelshow zurückkehren. In letzter Minute übergab sie diesen Job allerdings doch an Ex-Konkurrentin Katherine, trotzdem ist Cassy im Finale anwesend.

„GNTM“ 2023: Welche Kandidatin ist wann rausgeflogen?

Woche für Woche trennte sich Modelchefin Heidi Klum von mindestens einer Kandidatin: Doch, um es in den Worten des Topmodels auszudrücken: „Am Ende kann es nur Eine geben!“ Was in der letzten Folge passiert ist und welche „GNTM“-Kandidatin wann die Show verlassen musste, erfahrt ihr hier.