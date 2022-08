Strom- und Gas-Preise: Stadtwerke-Chef liefert Düsseldorfern düstere Prognose

Seit Wochen und Monaten ist das Thema „Explosion bei den Strom- und Gas-Preisen“ in Deutschland allgegenwärtig. Aber wie wird die Situation explizit in Düsseldorf? Da sind natürlich die Stadtwerke Düsseldorf, in erster Linie Vorstandsvorsitzender Julien Mounier, die richtigen Ansprechpartner. Gute Nachrichten gibt es aber nicht.

Mit den Gedanken, dass für Gas und Strom in den kommenden Jahren tiefer in die Tasche gegriffen werden muss, hat sich mittlerweile jeder abgefunden. Zu groß sind die Veränderungen auf dem Weltmarkt in den vergangenen Monaten. Was das für Düsseldorfer bedeutet, hat nun Stadtwerke-Boss Mounier beim „Campfire-Festival“ der „Rheinischen Post“ hochgerechnet.

Seine Prognose: „Ein normaler Haushalt wird kommendes Jahr rund 4000 bis 5000 Euro mehr für Strom und Gas bezahlen müssen.“ Aktuell würden Stadtwerke und somit auch die Kunden noch von dem Umstand profitieren, dass sie noch einiges an Gas zu günstigeren Konditionen einkaufen konnten, das berichtete er auf dem „RP“-Event. So entstehe der gegenwärtige Preis aus einem Mix des Gases aus dem Zeitraum vor der Preis-Explosion und „teurem Gas“.

Aber auch das werde sich künftig ändern. Deswegen will Mounier keine Illusionen machen: „Das wird massiv sein. Eine ehrliche Kommunikation ist wichtig.“ Einige Stadtwerke-Kunden hätten daraufhin proaktiv reagiert und freiwillig ihre Abschläge erhöht – vermutlich aus Angst vor extremen Nachzahlungen.

Ein Modell für die kommenden Wochen sei, dass eine solche Anpassung automatisch von den Stadtwerken vorgenommen wird – wer das nicht will, könne diese Veränderung dann ablehnen. Diese Reaktion habe aber nicht nur den Hintergrund, die Vorauszahlungs- und Nachzahlungsebene für die Kunden auszubalancieren. Die Stadtwerke müssen auch weiterhin liquide sein, um zu den deutlich höheren Preisen Gas einzukaufen. Auch unter diesem Gesichtspunkt sei das Modell in die Wege geleitet worden.

