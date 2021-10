Direkte Lage am Rhein, ausgestattet mit vielen Liegestühlen, Sesseln, Tischen und Sonnenschirmen und natürlich die sofort ins Auge fallenden Container prägen das Bild der Stadtstrände in Düsseldorf. Über den Sommer kamen zahlreiche Gäste – ob zu Tanzkursen, Konzerten oder einfach nur zum Chillen. Die gute Nachricht: Die Stadtstrände gehen in die Verlängerung und laden auch im Oktober zum Verweilen ein.

Die neue Location an der Oberkassler Brücke und die Konzerte in Kooperation mit der beliebten „Stadtklang“-Reihe kamen beim Publikum sehr gut an. Und so geht es auch im Oktober mit viel Musik weiter – natürlich hoffen die Veranstalter dabei auf gutes Wetter.

Live-Musik am Stadtstrand: Kooperation mit Konzertreihe „Stadtklang“

Mit ausgeklügeltem und erprobtem Hygienekonzept finden jeden Freitag und Samstag die Konzerte statt: Junge Künstler, Newcomer und aufstrebende Talente aus und um Düsseldorf treten im Rahmen von „Stadtklang Open Air“ auf der Strandbühne auf. Los geht’s in der Location am Tonhallenufer immer ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, aber aufgrund der aktuellen Corona-Regeln müssen die Plätze vorab reserviert werden (mehr dazu erfahrt ihr hier).

Alle Oktober-Konzerte am Stadtstrand auf einen Blick

8.10. BB Thomaz

9.10. North Alone

15.10. Stereo Freedom

16.10. Lukas Batteau

22.10. Joel Havea

23.10. Steve Savage

29.10. Und wieder Oktober

30.10. Lenny Pojarov

Streetfood-Konzept von „Drunter & Drüber“

Während am Kunst- und Kulturstrand am Tonhallenufer wechselnde Foodtrucks die Besucher mit Leckereien versorgen, gibt es an den beiden anderen Stränden das Essen im Glas von „Drunter & Drüber“.

Salate, verschiedene Hauptgerichte und Süßspeisen gehören zum Streetfood-Angebot – insgesamt 32 verschiedene Köstlichkeiten. Der Fokus liegt dabei auf gesundem und kulinarisch anspruchsvollem Essen: Handgemachter Kartoffelsalat, Müslikreationen und vegetarische Bowls mit Auberginenfrikadellen stehen auf der Speisekarte. Außerdem locken Parmesaneis, Cheesecake mit Fruchtkompott oder selbstproduzierte Eissorten – yummy!

Hinter „Drunter & Drüber“ stecken übrigens Anke und Patrick Kwiatkowski vom Cateringunternehmen Brot’s Manufaktur. Gemeinsam mit Tim Servos von der Feinkost-Metzgerei Ludwi und Foto- und Filmdesigner Wolfgang Flamisch haben sie das Food-Konzept entwickelt.

Stadtstrände Düsseldorf: Standorte und Öffnungszeiten

Seit 2019 gibt es die Stadtstrände, insgesamt fünf Jahre laufen die Verträge. Die Organisatoren wünschen sich eine Verlängerung, doch die Antwort der Stadt steht noch aus.

Stadtstrand Rheinkniebrücke

Mo-Fr 10-24 Uhr, Sa/So und an Feiertagen 10-24 Uhr (wetterabhängig)

Stadtstrand Oberkasseler Brücke

Mo-So 14-22 Uhr (wetterabhängig)

Stadtstrand Theodor-Heuss-Brücke

Mo-So und an Feiertagen 12-24 Uhr (wetterabhängig)

Mehr Infos zu dem Programm bekommt ihr hier.

