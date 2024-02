Köln: Wie fahren die Bahnen an Karneval? Der KVB-Fahrplan 2024

An den tollen Tagen gibt es in Köln nicht nur Einschränkungen für Autofahrer, sondern auch für ÖPNV-Kunden. Denn wer verkleidet vom Barbarossaplatz nach Ehrenfeld oder von den Ringen in die Südstadt kommen will, könnte auf die Bahn- und Buslinien der KVB angewiesen sein. Doch fahren die öffentlichen Verkehrsmittel in Köln an Karneval überhaupt regulär? Das verraten wir euch in dieser großen Übersicht.

Und: Für alle Jecken, die kein reguläres ÖPNV-Ticket haben, bieten die KVB auch in diesem Jahr wieder ein Karnevals-Ticket für die tollen Tage an.

Karneval in Köln: Wie fahren die KVB-Linien an Weiberfastnacht?

Aufgrund des Sicherheitskonzeptes der Stadt Köln kommt es an Weiberfastnacht ab ca. 7 Uhr zur Sperrung der Haltestelle Rathaus. Die Haltestelle Heumarkt wird im Falle einer Überfüllung gesperrt.

Die Stadtbahnen und Busse fahren nach dem regulären Tagesfahrplan. Alle Stadtbahnlinien fahren bis 23 Uhr im 10-Minuten-Takt. Ab 23 Uhr bis 2.15 Uhr fahren die Linien im 15-Minuten-Takt und danach im 30-Minuten-Takt wie im regulären Nachtverkehr Freitag auf Samstag, auch bis Wesseling und Schwadorf.

Die Buslinien 132 und 136 fahren ab 23:00 Uhr bis 02:15 Uhr im 15-Minuten- Takt, danach fährt die Linie 132 im 30-Minuten-Takt.

Linie 1 (ca. 17 – ca. 23 Uhr)

Die Linie 1 wird zwischen den Haltestellen Moltkestraße und Rudolfplatz getrennt. In Richtung Neumarkt findet der Fahrgastwechsel an der Haltestelle Moltkestraße statt, in Richtung Weiden an der Aachener Straße in Höhe der Bahnunterführung.

Linie 7 (ca. 17 – ca. 23 Uhr)

Die Linie 7 wird zwischen den Haltestellen Aachener Straße/Gürtel und Rudolfplatz getrennt.

Linie 9 (ca. 7 – Fr., 6 Uhr)

Die Linie 9 fährt aus Richtung Königsforst ab Neumarkt über die Aachener Straße/Gürtel nach Sülz. Zwischen den Haltestellen Sülz Hermeskeiler Platz und Hans-Böckler-Platz/Bf West fährt ein Ersatzbus der Linie 109. Von 17 bis 23 Uhr wird die umgeleitete Linie 9 zwischen den Haltestellen Neumarkt und Moltkestraße getrennt.

Linie 16 (ca. 10 – Fr., 4.30 Uhr)

Die Linie 16 fährt von Niehl Sebastianstraße kommend nur bis zur Haltestelle Ubierring. Von Bonn bzw. Wesseling kommend fährt die Linie 16 im Linienverlauf der Linie 17 bis zur Haltestelle Severinstraße.

Linie 17 (ca. 10 – Fr., 4.30 Uhr)

Die Linie 17 fährt nicht. Alternativ fährt die Linie 16 ab der Haltestelle Schönhauser Straße über den Chlodwigplatz bis zur Haltestelle Severinstraße und zurück.

Linie 18 (ca. 8.30 – Fr., 3 Uhr)

Die Linie 18 wird zwischen den Haltestellen Weißhausstraße und Barbarossaplatz getrennt. Aus Thielenbruch kommend fährt sie ab der Haltestelle Barbarossaplatz weiter im Linienverlauf der Linie 16 zur Haltestelle Ubierring. Zwischen den Haltestellen Weißhausstraße und Ulrepforte fährt der Ersatzbus Linie 118.

Linien 136 und 146 (ca. 17 – 23 Uhr)

Die Haltestellen Wiso-Fakultät, Roonstraße, Molktestraße, Rudolfplatz und Neumarkt werden nicht angefahren.

Kölner Karneval 2024: Wie fahren die KVB-Linien an Karnevalsfreitag? Linie 9 (ca. 14. – Sa., 03 Uhr)

Die Linie 9 fährt aus Richtung Königsforst ab Neumarkt über Aachener Straße/Gürtel nach Sülz. Auf dem regulären Linienweg wird ein Ersatzbus der Linie 109 eingesetzt.

Linie 16 (ca. 21 – Sa., 4.30 Uhr)

Die Linie 16 fährt von Niehl Sebastianstraße kommend nur bis zur Haltestelle Ubierring. Von Bonn bzw. Wesseling kommend fährt die Linie 16 ab Schönhauser Straße bis zur Haltestelle Severinstraße. Ein Umstieg ist am Chlodwigplatz möglich.