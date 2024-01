Karneval in Köln: KVB bietet besonderes Ticket für die jecken Tage an

Während des Kölner Karnevals mit dem Auto von A nach B zu fahren, ist keine gute Idee. So sind während der närrischen Tage viele Straßen der Domstadt gesperrt oder wimmeln nur so vor feierwütigen Menschen. Der schlaue Kölner Jeck weiß, dass man sein Ziel während der fünften Jahreszeit am besten mit den Bussen und Bahnen der Kölner Verkehrsbetriebe (KVB) erreicht.

Damit Feiernde kein Vermögen für ihre Fahrscheine ausgeben müssen, bietet die KVB in der bevorstehenden Session erneut ein spezielles Karnevalsticket an, das zwischen Weiberfastnacht und Aschermittwoch 2024 in Köln und im angrenzenden VRS-Verkehrsverbund genutzt werden kann.

Sechs Tage lang zum kleinen Preis in Köln und Umgebung fahren

Das sechs Tage lang gültige Ticket ist ab sofort erhältlich und kann exklusiv als Handyticket über die KVB-App oder als Onlineticket im Ticketshop erworben werden. Gültig ist es von Weiberfastnacht (8. Februar 2024) bis Veilchendienstag (13. Februar 2024) bis 3 Uhr nachts am Folgetag im gesamten Netz des Verkehrsverbundes VRS, also den kreisfreien Städten Köln, Bonn und Leverkusen, den Kreisen Rhein-Sieg-Kreis, Rhein-Erft-Kreis, Rheinisch-Bergischer Kreis, Oberbergischer Kreis sowie der Stadt Monheim am Rhein im Kreis Mettmann. Lediglich nach Düsseldorf könnt ihr mit dem Ticket leider nicht fahren.

>>Deutschlandticket Schule ab sofort in Köln erhältlich – das sollten junge KVB-Kunden wissen<<

Kostenpunkt für den Fahrschein: 30 Euro pro Person. Auf den Tag gerechnet, zahlen Jecken also 5 Euro, um in Köln und im Umland die Busse und Bahnen des ÖPNV nutzen zu können. Ein vergleichsweise erschwinglicher Preis, wenn man beachtet, dass die KVB zum Neujahrswechsel die Preise für die meisten Tickets angehoben hat. Wie tief ihr seit diesem Jahr für Fahrscheine in die Tasche greifen müsst, erfahrt ihr hier.