Karneval in Köln 2024: Alle Straßensperrungen im Überblick

Zwischen Weiberfastnacht und Aschermittwoch, wenn auf Kölns Straßen in der Innenstadt und in den Veedeln wieder gefeiert wird, kommt es vielerorts zu Straßensperrungen. Wann und wo für Autos in diesem Jahr kein Durchkommen sein wird, erfahrt ihr hier.

Karneval 2024 in Köln: Halteverbot auf der Zülpicher Straße

Auf der Zülpicher Straße gilt vom 8. bis 13. Februar 2024 ein Halteverbot. In einigen angrenzenden Bereichen besteht ein Halteverbot bereits ab dem 29. Januar 2024, weil diese Flächen zu logistischen Zwecken oder zur Aufstellung von Toilettenanlagen benötigt werden. Anwohner werden über alternative Parkmöglichkeiten, wie zum Beispiel den Parkplatz Universitätsstraße/Greinstraße oder den Parkplatz am Uni-Center, informiert.

Kölner Karneval 2024: Diese Straßen werden im Zülpicher Viertel (Kwartier Latäng) gesperrt

Im Kwartier Latäng wird es, um Konflikte zwischen Fußgängern und Autofahrern zu vermeiden, zu Sperrungen des KFZ-Verkehrs kommen.

Im Zülpicher Viertel werden vor allem Straßen rund um die Zülpicher Straße gesperrt, da die Stadt besucherlenkende Maßnahmen auf der Fahrbahn einrichtet.

Folgende Straßen im Kwartier Latäng werden gesperrt:

Hohenstaufenring zwischen Lindenstraße und Barbarossaplatz

Zülpicher Platz

Zülpicher Straße zwischen Universitätsstraße und Roonstraße

Roonstraße zwischen Lindenstraße und Barbarossaplatz

Engelbertstraße

Heinsbergstraße

Hochstadenstraße

Kyffhäuserstraße

Meister-Gerhard-Straße

Dasselstraße

Rathenauplatz

Lochnerstraße

Görresstraße

Boisserée straße

straße Moselstraße zwischen Zülpicher und Luxemburger Straße

Zülpicher Wall

Wilhelm-Waldeyer-Straße

Meister-Ekkehart-Straße

Die Luxemburger Straße wird stadtauswärts auf eine Spur verengt und bei Bedarf komplett gesperrt. Der Verkehr wird dann über den Salierring abgeleitet.

Zu diesen Uhrzeiten werden die Straßen gesperrt

8. Februar: Weiberfastnacht ab 6 Uhr

9. Februar: Karnevalsfreitag nach Bedarf bei hohem Personenaufkommen

10. Februar: Karnevalssamstag ab 14 Uhr, bei hohem Personenaufkommen eventuell auch früher

11. Februar: Karnevalssonntag nach Bedarf bei hohem Personenaufkommen

12. Februar: Rosenmontag ab 14 Uhr, bei hohem Personenaufkommen eventuell auch früher

13. Februar: Veilchendienstag ab 22 Uhr für die Dauer des Umzuges der Nubbelverbrennung auf der angrenzenden Roonstraße

Erfahrungsgemäß enden die Sperrungen in den frühen Morgenstunden des folgenden Tages zwischen 3 und 4 Uhr.

Karneval in Köln 2024: Diese Straßen werden in der Altstadt gesperrt

Die Straßen rund um die Veranstaltungen in der Altstadt werden an den tollen Tagen zwischen 6 und 8 Uhr für den KFZ-Verkehr gesperrt. Dies betrifft folgende Straßen:

Deutzer Brücke vom Rechtsrheinischen ins Linksrheinische

die Umfahrung am Heumarkt

Markmannsgasse

Augustinerstraße

Gürzenichstraße

Kleine Sandkaul

Quatermarkt

Gülichplatz

Obenmarspforten

Martinstraße

Bolzengasse

Steinweg

Marsplatz

Seidenmacherinnengässchen

Alter Markt

Unter Goldschmied

Kleine Budengasse

Bürgerstraße

Am Hof

Bechergasse

Große Neugasse

Auf dem Brandt

Kurt-Hackenberg-Platz

Am Domhof

Die Ausfahrt aus den Parkhäusern bleibt möglich. Die Einfahrt kann gegebenenfalls nur eingeschränkt möglich sein.

Ab dem Zeitpunkt der Sperrung ist dann auch für Anwohner bis zur Aufhebung der Sperrung eine Zufahrtmöglichkeit in die Altstadt lediglich aus südlicher Richtung über die Straße Große Sandkaul gegeben. Die Ausfahrt aus dem dann gesperrten Bereich sowie den Parkhäusern An Farina, Gürzenich und Hohe Straße ist über die Straße Kleine Sandkaul möglich.

Köln: Wird die Uniwiese an Karneval 2024 gesperrt?

Es war ein langer Kampf zwischen dem BUND und der Stadt Köln, in dem verhandelt wurde, ob auf der Uniwiese im Kwartier Latäng Karneval gefeiert werden darf oder nicht. Die Stadt argumentierte mit der Uniwiese als Sicherheitsmaßnahme, um Überfüllungen und daraus resultierende Massenpaniken abzuwenden. Der BUND hingegen forderte eine Sperrung der Uniwiese, damit die Grünfläche nicht „totgetrampelt“ werde. Wie die Stadt sich letztendlich entschieden hat, lest ihr hier.

Karneval 2024 in Köln: Wo kann ich parken?

Die Stadt Köln empfiehlt Jecken, die mit dem Auto anreisen wollen, eine der vielen „Park & Ride“-Möglichkeiten vor den Toren der Stadt zu nutzen. Im Folgenden zeigen wir euch einige Adressen:

Bensberg (Tiefgarage)

Steinstr. 30/Kauler Str. 4

51429 Bergisch Gladbach

Steinstr. 30/Kauler Str. 4 51429 Bergisch Gladbach Bocklemünd (Parkpalette)

Venloer Str. 1152

50829 Köln

Venloer Str. 1152 50829 Köln Brück Mauspfad (Parkpalette)

Brücker Mauspfad 631

51109 Köln

Brücker Mauspfad 631 51109 Köln Dellbrück (Parkhaus)

Dellbrücker Hauptstraße 178

51069 Köln

Dellbrücker Hauptstraße 178 51069 Köln Marsdorf, Haus Vorst (Parkpalette)

Emmy-Nöther Str. 12

50858 Köln

Emmy-Nöther Str. 12 50858 Köln Parkhaus Stadion P2

Aachener Straße 1003

50933 Köln

Aachener Straße 1003 50933 Köln Porz-Wahn (Parkpalette)

Am Bahnhof 85

51147 Köln

