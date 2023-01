Geisterzug in Köln: Termin, Regeln, Motto – alle Infos

Pünktlich zur Jubiläumssession 2023 darf der Karneval endlich wieder in vollem Umfang zelebriert werden. Dazu gehören auch alle Züge in und um Köln. Einer davon ist der Geisterzug (Kölsch: Jeisterzoch), der gruselig und politisch statt bunt und jeck anmutet. Hier bekommt ihr alle wissenswerten Infos zum Jeisterzoch!

Geisterzug 2023 in Köln: Termin und Zugweg

2023 findet der Geisterzug am 11. Februar statt – das heißt am Samstag vor den tollen Tagen! Die Aufstellung erfolgt um 18 Uhr, der Abmarsch um 19 Uhr. Treffpunkt für die Geister: zwischen Zoo und Flora. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht ihr die Location mit der KVB-Linie 18 oder mit dem Bus 140 an der Haltestelle Zoo/Flora.

Um 19 Uhr wird los marschiert. Der Weg führt über folgende Straßen: Stammheimer Str., Riehler Gürtel, Garthestr., Philipp-Wirtgen-Str., Hildegardisstr., Naumannstr., Goldfußstr., Barbarastr., Amsterdamer Str., Friedrich-Karl-Str., Niehler Kirchweg, Neusser Str., Viersener Str. Der Zug endet am Wilhelmplatz.

Geisterzug 2023 in Köln: Motto und Philosophie

Gemeinsam mit den liberalen Vereinen und Organisationen der verschiedenen Religionen/Konfessionen werden die Geister unter dem Motto „Fastelovend es för All, – halal, koscher un liberal – mir fiere politisch“ durch Riehl ziehen.

Seit 32 Jahren steht der Geisterzug unter Motti mit aktuellem Bezug zu politischen und gesellschaftlichen Themen. In diesem 32. Jahr soll der „politische Geist“ wieder im Vordergrund stehen, daher finde der Zug erneut als Demonstration eine Woche vor Karneval statt, heißt es auf der Seite der Veranstalter Ähzebär e.V. Spätestens seit der großen Friedensdemo an Rosenmontag 2022 wisse man, dass auf politische Jecke in Köln Verlass sei.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Ähzebär un Ko e.V. (@geisterzug.koeln)

Weiter heißt es: „Mit dem Geisterzug 2023 möchten wir gemeinsam mit den Liberalen der verschiedenen Religionen/Konfessionen für Weltoffenheit demonstrieren und dafür, die kulturellen und religiösen Unterschiede nicht länger zur Abgrenzung zu nutzen, sondern als Diskussionsgrundlage zum besseren Kennenlernen. Außerdem gehen wir in Solidarität mit den derzeit im Iran Protestierenden auf die Straße – für die Rechte der Frauen aller Ethnien weltweit und gegen patriarchalische Strukturen.“

Geisterzug 2023 in Köln: Das sind die Regeln

Auf der Webseite des Geisterzuges veröffentlichen die Veranstalter einige Regeln, die wir euch hier im Wortlaut wiedergeben:

1) Der Zug soll sowohl karnevalistisch als auch politisch sein: Jeder kann diesen Zug benutzen als Demonstration für oder gegen das, was nach seinem/ihrem Erachten gefördert/bekämpft werden muss. Und wer einfach nur feiern will, wird nicht ausgeschlossen.

2) Jeder darf mitgehen, notfalls auch Unmaskierte. Zuschauer werden geduldet, Mitgehende sind uns lieber. Hinweis für Bequeme: ja, es gibt Halloween-Masken. Aber dies ist eine Karnevalsveranstaltung. Also bitte macht wenigstens eine rote Nase dran. Wenn Euch noch originellere Kostümelemente einfallen, wäre das natürlich noch schöner.

3) Wir möchten der sauberste Zug sein. Et jit kei Kamelle, och kei Strüßjer. Jede Form von Wurfmaterial, Reklame u.ä. ist untersagt: einerseits ist es schlicht ’ne Schweinerei, sowas auf die Straßen zu werfen, andererseits haben wir eh jedes Jahr große Geldprobleme und die würden durch die Reinigung Eures Mülls erheblich erhöht. Und nehmt bitte Eure leeren Flaschen und Dosen wieder mit nach Hause. Wenn Ihr es schafft, sie im vollen Zustand zu transportieren, dürfte es im leeren noch viel einfacher sein.

4) Das Ordnungsamt legt berechtigterweise Wert darauf, dass Pechfackeln oder daraus entstehende Feuer sofort gelöscht werden können. Das bedeutet: Wer Pechfackeln oder andere offene Feuer mitbringt, muss auch einen Eimer Sand, Wasser, eine Löschdecke oder ähnliches mitbringen!

5) Der Zugweg ist jedes Jahr ein anderer. Wir wollen nicht wie die anderen Züge immer die selbe Strecke langlatschen, sondern betrachten den Geisterzug auch als Stadtführung zu historisch bedeutsamen Orten und Gebäuden und durch Straßen, Gassen, Viertel, die nicht jedem in Köln Wohnenden hinreichend bekannt sind.

6) Soweit möglich, besteht ein Bezug zwischen dem jeweiligen Motto und Weg.

7) Auch wenn diese Website auf einem PC geschrieben ist und unter uns Organisatoren Autofahrer sind: der Geisterzug ist technikfeindlich.

Im Zug wollen wir weder Casetten- bzw. CD-Musik noch Kraftfahrzeuge haben. Musikmachen kann man auch ohne Strom. Die vielen Sambagruppen und Kochpottdeckelspieler beweisen es. Angeblich soll es auch Leute geben, die Texte von Karnevals- und Polit-Liedern singen können.