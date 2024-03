Europaweites Ranking: Hauptbahnhof Köln landet in Top 10

Egal, ob Pizzerien, Clubs oder gehobene Restaurants: Menschen lieben Rankings und können dank des Internets mittlerweile auch einfacher für ihre Lieblingsadressen abstimmen, wie aktuell für die beste Pizzeria in NRW. Jetzt gibt es sogar eine Top-Liste der beliebtesten Bahnhöfe in Europa. Erhoben wurden diese Daten von der Onlinereiseplattform „Bounce“ in einem sogenannten „European Train Station Index“.

Kölner Hauptbahnhof gehört zu den beliebtesten Bahnhöfen Europas

Hierbei analysierten die Experten zunächst, welche Bahnhöfe in Europa am höchsten frequentiert werden. Die 30 verkehrsreichsten Bahnhöfe wurden dann auf weitere Merkmale hin verglichen und bewertet. Mit 310.000 Besuchern pro Tag fiel auch der Kölner Hauptbahnhof unter diese 30 Bahnhöfe.

Dann ging es ans Eingemachte: Welcher Bahnhof hat die besten Kundenbewertungen? Zu welchem Bahnhof finden sich die meisten Posts aus Social Media? Von welchem Bahnhof gelangt man am schnellsten zum Flughafen der jeweiligen Großstadt? Und: Welcher Bahnhof verfügt über die meisten Gleise? Jeder Bahnhof erhielt einen Punkte-Score, bei dem 10 die Höchstzahl war.

Köln landete mit 5,69 Punkten prompt auf Platz zehn! In Deutschland liegen lediglich die Flughäfen Frankfurt und Berlin noch vor der Domstadt, was die Hauptbahnhofs-Qualität angeht. Der beliebteste Bahnhof in Europa soll sich laut der Datenanalyse von Bounce übrigens in Zürich (Schweiz) befinden.

Das Bahnhofs-Ranking im Überblick:

Platz 1: Zürich Hbf: 7,76 Punkte

Platz 2: Gare du Nord, Paris: 7,59 Punkte

Platz 3: Frankfurt Hbf: 7,30 Punkte

Platz 4: Roma Termini, Rom: 6,67 Punkte

Platz 5: Amsterdam Central: 6,61 Punkte

Platz 6: Milano Centrale, Mailand: 6,55 Punkte

Platz 6: Gare de Lyon, Paris: 6,55 Punkte

Platz 8: Berlin Hbf: 6,04 Punkte

Platz 9: Liverpool Street, London: 5,98 Punkte

Platz 10: Köln Hbf: 5,69 Punkte

Trotz KVB-Hype: Kölner Hauptbahnhof auf Social Media nicht bekannt genug

Was die schnelle Anbindung an den Flughafen angeht, schaffte Köln es übrigens mit nur zwölf Minuten Fahrt auf Platz zwei. In Sachen Bekanntheit auf Social Media schnitt Köln jedoch nicht so gut ab, was verwunderlich ist, da die Haltestelle Dom/Hauptbahnhof gerade erst auf TikTok viral ging (hier mehr lesen).

Außerdem machte ein uraltes Video von einem als Jesus verkleideten Jeck gerade weltweit die Runde. Der Karnevalist hatte 2018 versehentlich ein Loch mit seinem Holzkreuz in die Decke des Hauptbahnhofs gerammt. Ein Video davon ging auf Youtube viral, sodass ein Australier jetzt sechs Jahre nach dem Unfall extra zum Kölner Hauptbahnhof gereist war, um sich das legendäre Loch anzusehen (hier mehr zu der absurden Reise lesen).