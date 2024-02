Australisches Pärchen fliegt nach Köln – der Grund dafür ist absurd

Anfang Februar machte sich ein australisches Liebespaar auf den Weg in die Domstadt. Allein wegen der eindrucksvollen gotischen Kathedrale am Hauptbahnhof ist Köln für viele einen Besuch wert. Doch für die Australier gab es einen ganz anderen Anlass für ihren Köln-Besuch. Und der befand sich nur wenige Meter vom Dom entfernt. Was steckt dahinter?

>> Geniales Karnevals-Kostüm: Falscher Jens Spahn wird zum Internet-Hit <<

2018 feierte ein Kölner als Jesus verkleidet Straßenkarneval, war mit einem riesengroßen Holzkreuz am Hauptbahnhof unterwegs. Als er die Rolltreppe von der Linie 18 hoch ins Erdgeschoss des Bahnhofs fuhr, schepperte es plötzlich. Das Kreuz blieb war in der Decke stecken geblieben.

Youtube-Video vom kölschen Jesus sammelte über 16 Millionen Klicks

Mit der Aktion, die zufällig auch noch gefilmt wurde, sorgte er nicht nur für Gelächter vor Ort, sondern auch für einen viralen Internet-Hit. Das Video des Nutzers „Jesus Christ“ sammelte binnen der letzten Jahre 16 Millionen Klicks auf Youtube.

Einer davon kam von dem australischen Köln-Touristen, der auf Reddit unter dem Namen Towerbooks3192 von seinem Trip wie folgt berichtet: „Meine Freundin ist mit mir Anfang Februar nach Köln geflogen, damit ich mir die Stelle am Kölner Hauptbahnhof mal live angucken kann. Das Loch ist immer noch da. Sie hat mich damit überrascht und ich bin so happy.“ Dazu teilte er ein Foto von sich auf der Rolltreppe.

Nach dieser „romantischen“ Aktion wolle er seine Freundin nun heiraten. „Das ist der Plan. Ich bin so froh sie zu haben“, schreibt er im Reddit-Forum.

Reddit-Community feiert Köln-Trip: „Du bist verrückt“

Die Reaktionen unter seinem Beitrag in der Reddit-Community sind durchweg positiv: „Du hast es echt gemacht. Du bist verrückt.“

Ein anderer kommentierte: „Und das auch noch mitten in der Karnevalszeit. Perfektes Timing.“ Doch das verneinte der Tourist. Leider sei die Zeit zu kurz gewesen, um noch Karneval zu feiern. Das wolle das Paar aber in naher Zukunft nachholen. Der nächste Köln-Besuch ist also bereits in Planung. Vielleicht sehen wir die beiden dann ja als Jesus und Heilige Mutter Maria am Hauptbahnhof wieder.

Und: Die KVB-Haltestelle Dom/Hauptbahnhof ging erst vor wenigen Wochen auf TikTok viral. Was der Grund dafür war, erfahrt ihr hier.