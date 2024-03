Osterferien 2024: Bahnstrecke zwischen Düsseldorf und Essen gesperrt

Wer in den Osterferien mit der Bahn unterwegs ist, sollte vorplanen: Bereits ab dem 22. März sperrt die Bahn die Bahnstrecke zwischen Düsseldorf und Essen – und das gleich für mehr als zwei Wochen. Während der Sperrung fallen diverse Bauarbeiten an Streckenteilen rund um Duisburg und in weiteren Städten an. Doch damit nicht genug!

Denn, wie mittlerweile bekannt wurde: Auch die nächste, größere Sperrung steht bereits fest! Ursprünglich wollte die Autobahn GmbH die Osterferien für weitere Arbeiten am Kreuz Kaiserberg nutzen – doch daraus wird nun nichts, denn ansonsten würden die Probleme auf der Straße rund um Duisburg zu heftig werden. Anstelle dessen sollen die Arbeiten nun inmitten der Sommerferien stattfinden.

Vom 22. Juli 2024 bis zum 2. August 2024 dürft ihr euch rund um Duisburg dann nicht nur mit Problemen auf der Straße anfreunden, sondern auch auf der Schiene: Die Gleise zwischen Duisburg und Düsseldorf werden gesperrt, damit die Autobahn GmbH weiter am Kreuz Kaiserberg arbeiten kann.

Osterferien 2024 in NRW: zahlreiche Bahn-Ausfälle im Nah- und Fernverkehr – auch in die Niederlande

Zurück zu den Arbeiten in den Osterferien: Von diesen werden nicht nur lokale Züge betroffen sein, sondern so ziemlich alle Zuglinien in NRW und Verbindungen in die Niederlande, also S-Bahn, Regionalzüge und ICE- und IC-Linien.

Die Arbeiten laufen vom Freitag, 22. März, 21 Uhr bis Montag, 8. April, 5 Uhr.

Tipp: Über das Online-Auskunftssystem der Bahn und an den Bahnsteigen könnt ihr euch über die genauen Änderungen informieren.

Deutsche Bahn in den NRW-Osterferien: Einschränkungen im Fernverkehr in der Übersicht

Auf der Strecke Köln – Berlin erwarten euch folgende Hindernisse:

ICE-Linie Düsseldorf – Essen – Hamm – Hannover – Berlin: Die Züge fahren nur zwischen Essen und Berlin. Dadurch entfallen die Halte in Düsseldorf Hbf, Flughafen Düsseldorf und Duisburg Hbf.

Die Züge fahren nur zwischen Essen und Berlin. Dadurch entfallen die Halte in Düsseldorf Hbf, Flughafen Düsseldorf und Duisburg Hbf. ICE-Linie Köln – Wuppertal – Hamm – Hannover – Berlin: Die Züge fahren abweichend von beziehungsweise bis Düsseldorf. Der Halt in Köln Hbf entfällt.

Die Züge fahren abweichend von beziehungsweise bis Düsseldorf. Der Halt in Köln Hbf entfällt. ICE-Linie Aachen/Köln – Dortmund – Münster/Bielefeld – Hannover – Berlin: Wegen der Bauarbeiten werden die Züge auf unterschiedlichen Strecken durch das Ruhrgebiet geführt. Ab beziehungsweise bis Dortmund fahren die Linien auf ihrer gewohnten Strecke. Züge, die normalerweise über Münster fahren, verkehren nur zwischen Münster und Berlin. Die Halte zwischen Münster und Aachen entfallen.

Auf der Strecke Stuttgart – Mittelrheintal – NRW – Norddeich Mole gibt es diese Besonderheiten zu beachten:

IC-Linie Stuttgart – Köln – Münster – Norddeich Mole: Die Züge werden zwischen Münster und Düsseldorf umgeleitet. Dadurch entfallen die Halte Duisburg, Oberhausen, Gelsenkirchen, Wanne-Eickel und Recklinghausen. Züge, die normalerweise in Koblenz beginnen oder enden, fahren nur zwischen Köln und Norddeich Mole. Daher entfallen bei diesen Fahrten die Halte in Koblenz, Andernach, Remagen und Bonn.

Das gilt für die Strecke Österreich – Passau – Mittelrheintal – NRW/Hamburg:

ICE-Linie Passau – Nürnberg – Köln – Münster – Hamburg: Züge dieser Linie fahren nur zwischen Passau und Köln sowie zwischen Dortmund und Hamburg. Dadurch entfallen die Halte in Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Gelsenkirchen und Recklinghausen.

Züge dieser Linie fahren nur zwischen Passau und Köln sowie zwischen Dortmund und Hamburg. Dadurch entfallen die Halte in Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Gelsenkirchen und Recklinghausen. ICE-Linie Wien – Passau – Nürnberg – Frankfurt – Köln – Dortmund: Die Züge fahren nur zwischen Wien und Köln. Hierdurch entfallen die Halte in Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum und Dortmund.

Auch die Schnellfahrstrecke Süddeutschland/Schweiz – Köln-Rhein/Main – NRW – Hamburg ist betroffen:

ICE-Linie München ­– Nürnberg – Frankfurt – Köln – Düsseldorf – Essen/Dortmund: Die Züge dieser Linie fahren nur auf dem Abschnitt zwischen München und Düsseldorf. Die Halte in Duisburg, Essen, Bochum und Dortmund entfallen.

Die Züge dieser Linie fahren nur auf dem Abschnitt zwischen München und Düsseldorf. Die Halte in Duisburg, Essen, Bochum und Dortmund entfallen. ICE-Linie Interlaken/Zürich/Basel – Mannheim – Köln – Dortmund – Hamburg: Die Züge werden zwischen Köln und Dortmund umgeleitet. Dadurch entfallen die Halte in Düsseldorf, Duisburg, Essen und Bochum. Stattdessen halten sie in Solingen, Wuppertal und Hagen.

Die Züge werden zwischen Köln und Dortmund umgeleitet. Dadurch entfallen die Halte in Düsseldorf, Duisburg, Essen und Bochum. Stattdessen halten sie in Solingen, Wuppertal und Hagen. ICE-Linie München – Stuttgart – Mannheim – Köln – Dortmund: Züge dieser Linie fahren nur auf dem Abschnitt zwischen München und Düsseldorf. Dadurch entfallen die Halte in Duisburg, Essen Hbf, Bochum und Dortmund Hbf.

Hier wird es auf der Strecke NRW – Kassel/Hannover – Ostdeutschland problematisch:

IC-Linie Köln – Düsseldorf – Dortmund – Kassel – Erfurt – Gera: Eines der beiden Zugpaare wird zwischen Köln und Dortmund umgeleitet. Dabei entfallen die Halte in Düsseldorf, Duisburg, Essen und Bochum. Stattdessen hält das Zugpaar in Solingen. Das zweite Zugpaar fährt nur auf dem Abschnitt zwischen Hamm und Gera. Daher entfallen zusätzlich die Halte in Köln und Dortmund.

Eines der beiden Zugpaare wird zwischen Köln und Dortmund umgeleitet. Dabei entfallen die Halte in Düsseldorf, Duisburg, Essen und Bochum. Stattdessen hält das Zugpaar in Solingen. Das zweite Zugpaar fährt nur auf dem Abschnitt zwischen Hamm und Gera. Daher entfallen zusätzlich die Halte in Köln und Dortmund. IC-Linie Stuttgart – Mainz – Köln – Dortmund – Hannover – Magdeburg – Dresden: Die Züge verkehren nur auf den Abschnitten zwischen Stuttgart und Köln sowie zwischen Dortmund und Dresden. Dadurch entfallen die Halte Solingen, Wuppertal und Hagen.

Last but not least wird der Ausflug nach Holland auf der Strecke NRW – Niederlande kniffliger:

ICE-Linie Frankfurt – Köln – Duisburg – Arnheim – Amsterdam: Die Züge dieser Linie werden zwischen Duisburg und Arnheim umgeleitet. Dadurch entfällt der Halt in Oberhausen Hbf.

Deutsche Bahn in den NRW-Osterferien: Einschränkungen im Nahverkehr in der Übersicht

Vom Fernverkehr zum Nah- und Regionalverkehr: Laut VRR müsst ihr euch in den Osterferien auf folgende Einschränkungen einstellen.

RE1 (Aachen – Hamm): Die Züge fallen zwischen Mülheim Hbf und Düsseldorf Hbf aus. Ab Mülheim (Ruhr) Hbf fahren die Züge abweichend nach Oberhausen Hbf und enden dort.

Die Züge fallen zwischen Mülheim Hbf und Düsseldorf Hbf aus. Ab Mülheim (Ruhr) Hbf fahren die Züge abweichend nach Oberhausen Hbf und enden dort. RE2 (Düsseldorf – Osnabrück): Die Züge fallen zwischen Essen Hbf und Düsseldorf Hbf aus.

Die Züge fallen zwischen Essen Hbf und Düsseldorf Hbf aus. RE3 (Düsseldorf – Hamm): Die Züge fallen zwischen Oberhausen Hbf und Düsseldorf Hbf aus.

Die Züge fallen zwischen Oberhausen Hbf und Düsseldorf Hbf aus. RE5 (Koblenz – Wesel): Die Züge werden zwischen Oberhausen-Sterkrade und Köln Hbf in beide Richtungen umgeleitet. Es entfallen die Halte Oberhausen Hbf, Düsseldorf-Flughafen und Düsseldorf-Benrath.

Die Züge werden zwischen Oberhausen-Sterkrade und Köln Hbf in beide Richtungen umgeleitet. Es entfallen die Halte Oberhausen Hbf, Düsseldorf-Flughafen und Düsseldorf-Benrath. RE6 (Flughafen Köln/Bonn – Minden): Die Züge fallen zwischen Mülheim Hbf und Düsseldorf Hbf aus. Ab Mülheim Hbf fahren die Züge abweichend nach Oberhausen Hbf und enden dort.

Die Züge fallen zwischen Mülheim Hbf und Düsseldorf Hbf aus. Ab Mülheim Hbf fahren die Züge abweichend nach Oberhausen Hbf und enden dort. RE11 (Düsseldorf – Kassel): Es verkehren nur einzelne Züge bis Oberhausen Hbf. Der Düsseldorfer Hauptbahnhof wird zudem nicht mehr angefahren.

Es verkehren nur einzelne Züge bis Oberhausen Hbf. Der Düsseldorfer Hauptbahnhof wird zudem nicht mehr angefahren. RE19 (Düsseldorf – Arnhem): Die Züge werden ab Oberhausen-Sterkrade ohne Zwischenhalt bis Duisburg Hbf umgeleitet.

Die Züge werden ab Oberhausen-Sterkrade ohne Zwischenhalt bis Duisburg Hbf umgeleitet. RE42 (Mönchengladbach – Münster): Die Züge fallen zwischen Essen Hbf und Duisburg Hbf aus. Zwischen Mülheim Hbf und Essen-Steele können Fahrgäste stattdessen die Züge der Linien RE49, S3 und S9 nutzen.

Die Züge fallen zwischen Essen Hbf und Duisburg Hbf aus. Zwischen Mülheim Hbf und Essen-Steele können Fahrgäste stattdessen die Züge der Linien RE49, S3 und S9 nutzen. RE44 (Moers – Bottrop): Die Züge fallen zwischen Oberhausen Hbf und Moers aus. Zwischen Moers und Duisburg Hbf können Fahrgäste die Züge Linie RB31 nutzen.

Die Züge fallen zwischen Oberhausen Hbf und Moers aus. Zwischen Moers und Duisburg Hbf können Fahrgäste die Züge Linie RB31 nutzen. RB32 (Dortmund – Duisburg): Die Züge fallen zwischen Oberhausen Hbf und Duisburg Hbf aus.

Die Züge fallen zwischen Oberhausen Hbf und Duisburg Hbf aus. RB33 (Essen – Aachen): Die Züge fallen zwischen Essen Hbf und Duisburg Hbf aus. Zwischen Mülheim Hbf und Essen-Steele können Fahrgäste stattdessen die Züge der Linien RE49, S3 und S9 nutzen.

Die Züge fallen zwischen Essen Hbf und Duisburg Hbf aus. Zwischen Mülheim Hbf und Essen-Steele können Fahrgäste stattdessen die Züge der Linien RE49, S3 und S9 nutzen. RB35 (Gelsenkirchen – Duisburg): Die Züge fallen zwischen Oberhausen Hbf und Duisburg Hbf aus.

Zudem betroffen sind folgende S-Bahnen:

S1 (Solingen – Essen): Die Züge fallen zwischen Mülheim (Ruhr)-Styrum und Duisburg Hbf aus. Zwischen Mülheim (Ruhr) Hbf – Essen-Steele können Fahrgäste die Züge der Linien RE49, S3 und S9 nutzen. Die Züge der S1 und S11 halten weiterhin am Flughafen Düsseldorf.

Die Züge fallen zwischen Mülheim (Ruhr)-Styrum und Duisburg Hbf aus. Zwischen Mülheim (Ruhr) Hbf – Essen-Steele können Fahrgäste die Züge der Linien RE49, S3 und S9 nutzen. Die Züge der S1 und S11 halten weiterhin am Flughafen Düsseldorf. S6 (Köln – Essen): Die Züge der S6 fahren unter der Woche tagsüber nur zwischen Köln und Ratingen-Ost. Zwischen Ratingen Ost und Essen-Kettwig fallen die Züge aus. Am Wochenende und zu Nachtzeiten fallen die Züge zwischen Düsseldorf Rath-Mitte und Essen-Kettwig aus. Zwischen Kettwig und Essen Hbf gibt es Pendelverkehr.

Bahnarbeiten in den Osterferien: Alternativen zwischen Düsseldorf und Essen

Damit ihr nach diesen Nachrichten nicht komplett aufgeschmissen seid, gibt es bereits jetzt die Ankündigung eines umfassenden Schienenersatzverkehrs. Zwischen Oberhausen-Sterkrade und Duisburg sowie zwischen Essen und Duisburg helfen euch folgende Busse weiter:

SEV O (Oberhausen-Sterkrade – Oberhausen Hbf – Duisburg Hbf): Der Schienenersatzverkehr fährt alle 10 Minuten, in den Abendstunden alle 15 bzw. 30 Minuten

Der Schienenersatzverkehr fährt alle 10 Minuten, in den Abendstunden alle 15 bzw. 30 Minuten SEV E (Essen Hbf – Mülheim Hbf – Duisburg Hbf): Der Schienenersatzverkehr fährt tagsüber alle 10 Minuten

Der Schienenersatzverkehr fährt tagsüber alle 10 Minuten SEV A (Essen Hbf – Düsseldorf Hbf): Der Schienenersatzverkehr fährt tagsüber alle 20 Minuten

Darüber hinaus soll es einen Schienenersatzverkehr auf der Linie S1 zwischen Mülheim-Styrum und Duisburg geben. Der RE 1 und RE 6 werden hingegen ab Mülheim (Ruhr) Hauptbahnhof nach Oberhausen umgeleitet.

Eine Alternative von Duisburg nach Düsseldorf für Reisende wären der RE19 und die S1. Von Düsseldorf fährt zudem die S11 planmäßig zum Flughafen.