Köln: Video auf TikTok von KVB-Haltstelle sammelt drei Millionen Likes

Wer hätte das gedacht, dass ausgerechnet eine Kölner KVB-Haltestelle auf TikTok viral geht und über drei Millionen Likes einheimst? Die Stationen der Kölner Verkehrsbetriebe sind nicht gerade für ihre prunkvolle Aufmachung oder besonderen Komfort bekannt. Doch eine Haltestelle hat es nun in die Herzen von Millionen TikTok-Usern geschafft. Wie das?

Nutzerin Ceren Seyhan dokumentierte ihren Treppenaufstieg von der Haltestelle Dom/Hbf. Hier fahren die Linien 5, 16 und 18. Sie nahm den Ausgang in Richtung Trankgasse und war verblüfft vom imposanten Kölner Dom, der sie im letzten oberen Drittel der Treppe erwartete. Dazu schrieb sie „The best subway exit“, was so viel bedeutet wie „Der beste U-Bahnausgang“.

Was das Video besonders magisch macht, ist der rieselnde Schnee vor der weltberühmten gotischen Kathedrale, die 1880 eröffnete. Das Video unterlegte die TikTok-Nutzerin mit dem Song „Skyfall“ von Adele.

Prompt bekam das Video vom 4. Dezember 2023 3,2 Millionen Likes und das bei nur 6856 Followern (Stand 29. Januar 2024). Über 11.000 Personen kommentierten das Video und zeigten sich beeindruckt. Viele Nutzer nannten allerdings auch andere U-Bahnaufgänge, die noch beeindruckender sein sollten – darunter der Frankfurter Hauptbahnhof und der Marienplatz in München.