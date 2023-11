Ranking zeigt: Drei der beliebtesten Restaurants in Deutschland befinden sich in Köln

Open Table, ein Anbieter für Online-Reservierungen, hat eine Liste der 50 beliebtesten Restaurants in Deutschland veröffentlicht und dafür 490.000 Gästebewertungen genauer unter die Lupe genommen. Das Ergebnis: Gleich drei der am besten ausgezeichnetsten Lokale befinden sich in Köln.

Diese Restaurants aus Köln gehören zu den beliebtesten in Deutschland

Eines von ihnen ist die Caruso Pasta Bar, welche sich auf frische und handgemachte Pasta konzentriert. Seit 2013 bietet das mediterrane Restaurant Speisen aus Neapel, der Heimat der Besitzer Anna und Marcello, an. Letztes Jahr zog die Pasta-Schmiede in einen neueren und größeren Standort in der Kasparstraße im Agnesviertel und serviert dort wie gewohnt allerlei Nudel-Gerichte. Auf Open-Table glänzt das Restaurant mit einer grandiosen Bewertung mit 4,8 von 5 möglichen Sternen. Über 250 Personen haben dabei für das Lokal abgestimmt.

Daneben wurde auch das Kölner Sternerestaurant Neobiata zu einem der beliebtesten Restaurants Deutschlands gekürt. Morgens servieren Sonja Baumann und Erik Scheffler hier leckeres Frühstück, am Abend gibt es hingegen Sterneküche. Dass die Kellner und Köche des Lokals ihren Stern nicht zu Unrecht tragen, spiegelt sich auch in den Bewertungen wieder. So ist das Restaurant bei Open Table mit 4,7 Sternen ausgezeichnet und wurde dafür über 200 Mal bewertet.

Ebenfalls in die Top 50 der beliebtesten Restaurants nach Open Table schaffte es das La Société in der Kyffhäuser Straße. Auch dieses Lokal, welches sich auf gehobene französische Küche spezialisiert, wurde in der Vergangenheit bereits mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. Doch nicht nur professionelle Kritiker sind mit dem Essen und Service des Restaurants zufrieden. Auch auf Open Table kann die Lokalität eine Spitzenbewertung von 4,9 Sternen für sich entscheiden. 175 Personen stimmten dabei für das Restaurant ab.

Weitere Top-Restaurants befinden sich in NRW

Nicht nur in Köln befinden sich topbewertete Restaurants. Auch in weitern Städten in NRW gibt es viele Lokale, die es in die Liste der 50 beliebtesten Restaurants geschafft haben. So ist beispielsweise auch das Strandhaus in der Bonner Altstadt in der Liste vertreten. Auf Open Table sticht es mit einer nahezu perfekten Bewertung von 4,9 Sternen aus der Masse.

Ebenfalls in der Top-50-Liste mit dabei sind die beiden Düsseldorfer Restaurants Le Flair und Qomo, Anthony’s Kitchen in Meerbusch, Goldener Anker in Dorsten, Jan’s Restaurant in Detmold, der Schlichte Hof in Bielefeld und The Stage in Dortmund.