Internationales Ranking: Kölner Club unter den zehn besten der Welt

Köln kann sich über das Ergebnis des jüngsten Club-Rankings freuen! Denn laut dem renommierten britischen DJ-Magazin „DJ-Mag“ liegt ein Kölner Club erneut unter den besten zehn der Welt. Jährlich voten Raver auf der ganzen Welt für ihren Lieblingsclub. Das Bootshaus ist international bekannt und beliebt und landete 2023 prompt auch Platz sechs. Damit ist der Club zwar um einen Platz nach unten gerutscht, vertritt Deutschland aber dennoch als einziger Club unter den Top 10. Insgesamt werden 100 Clubs vom DJ-Mag aufgeführt. Der nächste deutsche Club steht auf Platz 16: Es ist das berüchtigte Berghain in Berlin.

Im Bootshaus legen regelmäßig internationale Stars wie Steve Aoki, David Guetta, Felix Jaehn oder Skrillex auf. Bereits im Vorjahr lag das Bootshaus auf Platz fünf der besten Clubs weltweit, konnte seine Stellung also fast halten. Nicht so das Berghain in Berlin, das von Platz sechs auf Platz zwölf und jetzt auf Platz 16 abgerutscht ist. Auf Platz eins ist in diesem Jahr das Hï Ibiza.

Top-10-Clubs weltweit 2023: