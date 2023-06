Diese Verbindungen bringen euch mit dem 49-Euro-Ticket aus Düsseldorf in Deutschlands Großstädte

Zugegeben: Mit dem IC oder ICE lassen sich Reiseziele meist komfortabler und schneller erreichen. Dafür sind die Tickets für diese Züge meist nicht gerade günstig und an eine bestimmte Strecke gebunden. Anders sieht es da mit dem 49-Euro-Ticket aus. Dieses kann völlig flexibel in allen Bahnen sowie Bussen des Nah- und Regionalverkehr genutzt werden und kostet nur ein Bruchteil der Fahrscheine für den Fernverkehr.

Das lädt zu Städtetrips über Feiertage und an Wochenenden ein. Welche deutschen Großstädte ihr vom Düsseldorfer Hauptbahnhof erreichen könnt, welche Züge ihr dafür nehmen müsst und wie viel Fahrtzeit ihr einplanen solltet, haben wir hier für euch zusammengestellt.

Mit dem 49-Euro-Ticket von Düsseldorf Hbf nach Berlin Hbf

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Berlin.de (@hauptstadtportal)

Ein Ausflug in die Bundeshauptstadt lohnt sich immer. Das ganze Jahr über lockt Berlin mit tollen Aktivitäten, einer einzigartigen Gastro-Szene und aufregendem Nachtleben Touristen aus aller Welt an. Wer sich einen Besuch in Deutschlands größer Stadt nicht entgehen lassen will, sollte jedoch Zeit mitbringen. Denn die Fahrtzeit vom Düsseldorfer Hauptbahnhof bis zum Berliner Hauptbahnhof beträgt neun Stunden.

Wer sich davon nicht abschrecken lässt, nimmt ab Düsseldorf Hbf den RE6 Richtung Minden und steigt am Bielefelder Hbf aus. Von dort aus geht es mit dem RE70 (Westfalenbahn) weiter in Richtung Braunschweig. An der Endhaltestelle angekommen, steigt ihr in die RB40 mit dem Ziel Burg (Magdeburg). Steigt hier am Magdeburger Hbf aus und nehmt von dort aus den RE1 nach Eisenhüttenstadt. Am Berliner Hbf angekommen, habt ihr euer Ziel erreicht.

>>Leverkusen schenkt Rentnern 49-Euro-Ticket – unter einer Bedingung<<

Mit dem 49-Euro-Ticket von Düsseldorf Hbf nach München Hbf

Eine bezaubernde Altstadt, wunderschöne Biergärten und das größte Volksfest der Welt erwarten euch in München. Auch mit dem Nah- und Regionalverkehr lässt sich die Landeshauptstadt Bayerns von Düsseldorf aus erreichen. Doch auch hier lautet die Devise: Zeit mitbringen! So beträgt die Fahrtdauer über zehn Stunden. Damit ihr währenddessen nicht allzu häufig den Zug wechseln müsst, haben wir euch eine Bahnverbindung herausgesucht, die möglichst wenige Umstiege enthält.

Fahrt zuerst vom Düsseldorfer Hbf mit dem RE5 in Richtung Koblenz Hbf und steigt an der Endhaltestelle aus. Am Koblenzer Hbf nehmt ihr die RB10 in Richtung Frankfurt am Main Hbf und steigt ebenfalls an der Endhaltestelle aus. Von dort aus geht es mit dem RE55 zum Würzburger Hbf, wo ihr in den RE80 nach München Hbf steigt und an der Endhaltestelle aussteigt. Ohne Verspätungen oder Zugausfälle fahrt ihr mit dieser Verbindung zehn Stunden und 23 Minuten.

>>Vergünstigtes Deutschlandticket für Schüler in NRW im Gespräch<<

Mit dem 49-Euro-Ticket von Düsseldorf Hbf nach Hamburg Hbf

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von hamburg.de (@hamburg_de)

Die grünste Großstadt Deutschlands ist für ihre zahlreichen Kanäle, prächtigen Parkanlagen sowie beeindruckende Architektur bekannt. Daneben ist sie die Heimat der Fußballvereine FC St. Pauli und Hamburger SV. Auch die Reeperbahn ist vielen Menschen als bunte Feiermeile ein Begriff. Braucht es da noch mehr Argumente für einen Abstecher in die Elbmetropole?

Um zum Hamburger Hbf zu gelangen, nehmt ihr vom Düsseldorfer Hbf den RE2 in Richtung Osnabrück Hbf und fahrt bis zum Ende durch. In Osnabrück steigt ihr dann in den RE9 in Richtung Bremen Hbf und fahrt ebenfalls durch. Von dort aus geht es für euch mit der RB41 (Metronom) weiter bis zum Hamburger Hbf. Insgesamt seid ihr fünf Stunden und 20 Minuten unterwegs.

>>49-Euro-Ticket: Das sind die schönsten Ausflugsziele von Düsseldorf aus mit dem ÖPNV<<

Mit dem 49-Euro-Ticket von Düsseldorf Hbf nach Frankfurt am Main Hbf

Wer großstädtisches Flair liebt, der kommt um einen Besuch in Frankfurt am Main nicht herum. In keiner anderen deutschen Stadt trefft ihr auf so viele Wolkenkratzer wie hier. Nicht umsonst wird die Metropole als „Mainhattan“ bezeichnet. Doch neben vielen modernen Gebäuden gibt es hier auch viele historische Monumente zu entdecken: So entführen euch der historische Stadtkern, das alte Rathaus und der Kaiserdom zurück in die Vergangenheit. Zudem ist die Bankenstadt mit dem Regionalverkehr ganz einfach vom Düsseldorfer Hbf zu erreichen.

Nehmt zunächst den RE5 in Richtung Koblenz Hbf und steigt an der Endhaltestelle aus. Von hier aus müsst ihr euch lediglich in den RE2 in Richtung Frankfurt Hbf setzen und durchfahren. Schon habt ihr ihr euer Ziel erreicht. Ohne Verspätungen und Zugausfälle solltet ihr insgesamt drei Stunden und 50 Minuten unterwegs sein.

>>49-Euro-Ticket: 1. Klasse fahren mit dem Deutschlandticket – ist das möglich?<<

Mit dem 49-Euro-Ticket von Düsseldorf Hbf nach Dresden Hbf

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Visit Dresden (@visit.dresden)

Frauenkirche, Semperoper, Zwinger – in Dresden locken euch zahlreichen Sehenswürdigkeiten. Die barocke Stadt begeistert zudem mit wunderschönen Parkanlagen, interessanten Museen und tollen Kulturveranstaltungen. So finden hier jedes Jahr unter anderem das Dresdner Filmfest sowie das Internationale Dixieland-Festival, eine mehrtägige Jazzveranstaltung, statt. Derweil gehört der Striezelmarkt in der Adventszeit zu einem der ältesten Weihnachtsmärkte Deutschlands, auf dem ihr euch selbstverständlich zu Genüge mit Dresdner Stollen eindecken könnt.

Leider ist die Strecke mit dem Nah-und Regionalverkehr nach Dresden nicht gerade kurz. Plant daher für euren Trip in die Landeshauptstadt Sachsens genügend Zeit ein.

Vom Düsseldorfer Hbf habt ihr zwei Möglichkeiten, um nach Dresden zu gelangen. Falls ihr auf viele Umstiege verzichten wollt, nehmt ihr vom Düsseldorfer Hbf den RE11 in Richtung Kassel-Wilhelmshöhe und steigt an der Endstation aus. Von hier aus geht es für euch mit dem RE9 in Richtung Halle (Saale) Hbf weiter. Dort angekommen, nehmt ihr die S5 (S-Bahn) in Richtung Altenburg und steigt am Leipziger Hbf aus. Nun habt ihr es fast geschafft: Steigt in den RE50 Richtung Dresden Hbf und steigt an der Endhaltestelle aus. Sollte alles glatt laufen, habt ihr euer Ziel nach neun Stunden und 57 Minuten Fahrzeit erreicht.

Etwas schneller ist hingegen diese Verbindung, die allerdings mehr Umstiege enthält: Fahrt vom Düsseldorfer Hbf mit dem RE1 nach Hamm Hbf und nehmt dort die RB 89 nach Warburg (Westf). An der Endhaltestelle angekommen, steigt ihr in den RE17 Richtung Kassel-Wilhelmshöhe und fahrt bis zur Endstation durch. Dort nehmt ihr den RE9 nach Halle Hbf und steigt in die S5 (S-Bahn) Richtung Altenburg. Am Leipziger Hbf verlasst ihr den Zug wieder und steigt in den RE50 nach Dresden Hbf. Insgesamt seid ihr, ohne Verspätungen, neun Stunden und elf Minuten unterwegs.

>>49-Euro-Ticket für 34 Euro in NRW – und das legal? So geht es!<<

Mit dem 49-Euro-Ticket von Düsseldorf Hbf nach Leipzig Hbf

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Leipzig Travel (@leipzigtravel)

Die Stadt im Osten der Republik wird immer häufiger als „neues Berlin“ betitelt und hat vor allem bei der jüngeren Generation eine starke Anziehungskraft. Ob an dieser Aussage etwas dran ist, entscheidet jeder für sich selbst. Fakt ist, dass die Stadt in Sachsen seinen Besuchern ein buntes Programm an Aktivitäten bietet: So könnt ihr das Völkerschlachtsdenkmal erklimmen und einen grandiosen Blick über Leipzig genießen, eine Kanu-Tour auf der Weißen Elster machen oder Open-Air-Veranstaltungen in der Arena am Panometer besuchen.

Am einfachsten erreicht ihr die Stadt über folgende Route: Vom Düsseldorfer Hbf geht es zunächst mit dem RE11 in Richtung Kassel-Wilhelmshöhe. An der Endhaltestelle angekommen, steigt ihr in den RE6 nach Halle (Saale) und fahrt ebenfalls durch. In Halle (Saale) Hbf angekommen, steigt ihr in die S5 (S-Bahn) in Richtung Altenburg und steigt am Leipziger Hbf aus. Ohne Verspätungen oder Zugausfälle solltet ihr euer Ziel in acht Stunden und zwei Minuten erreichen.

Etwas schneller, aber dafür mehr mit mehr Umstiegen ist diese Verbindung: Steigt am Düsseldorfer Hbf in den RE11 und fahrt bis Kassel-Wilhelmshöhe durch. Dort geht es für euch mit dem RE2 weiter in Richtung Erfurt Hbf. In Leinefelde steigt ihr aus und fahrt mit dem RE8 Richtung Sangerhausen bis zur Endstation. Dort nehmt ihr den Bus RE8 in Richtung Halle(Saale) Hbf Busbahnhof Bussteig 9 und bleibt bis zum Ende sitzen. Vom Hbf in Halle (Saale) nehmt ihr schlussendlich die S5 (S-Bahn) Richtung Altenburg und steigt am Leipziger Hbf aus. Fahrtdauer insgesamt: Sieben Stunden und 32 Minuten.

>>49-Euro-Ticket: Bekomme ich das Deutschland-Ticket auch mit Schufa-Eintrag?<<

Mit dem 49-Euro-Ticket von Düsseldorf Hbf nach Stuttgart Hbf

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von GEHEIMTIPP STUTTGART (@geheimtippstuttgart)

In der Schwabenmetropole findet ihr den perfekten Mix aus städtischem Flair und unberührter Natur. In welcher anderen Großstadt könnt ihr sonst mitten in der Stadt durch Weinberge wandern? Super instagrammable ist derweil die Stuttgarter Stadtbibliothek, die zu den größten Bibliotheken Europas gehört. Fans von edlen Karosserien kommen wiederum im Mercedes Benz Museum sowie im Porsche Museum auf ihre Kosten.

Um die Landeshauptstadt Baden-Württembergs zu erreichen, nehmt ihr vom Düsseldorfer Hbf zunächst den RE5 Richtung Koblenz Hbf und fahrt mit diesem durch. In Koblenz steigt ihr in die RB26 Richtung Mainz Hbf und bleibt bis zur Endhaltestelle sitzen. In Mainz nehmt ihr den RE4 und fahrt mit diesem bis zur Endhaltestelle Karlsruhe Hbf. Von dort aus nehmt ihr den IRE1 und fahrt mit diesem bis zum Stuttgarter Hbf. Nach insgesamt sechs Stunden und 59 Minuten solltet ihr euer Ziel erreicht haben.

Neben dieser Strecke gibt es noch eine weitere Route, mit der ihr den Stuttgarter Hbf schneller erreicht. Diese enthält allerdings mehr Umstiege: Vom Düsseldorfer Hbf steigt ihr in den RE5 Richtung Koblenz Hbf und fahrt mit diesem bis zum Schluss durch. In Koblenz nehmt ihr den RE17 Richtung Kaiserslautern und steigt in Bingen (Rhein) Hbf aus. Von dort aus steigt ihr in den RE2 und fahrt bis Mainz Hbf durch. Hier nehmt ihr die S6 (S-Bahn) in Richtung Bensheim und steigt am Mannheimer Hbf aus. Mit der S5 oder S51 (S-Bahn) Richtung Eppingen fahrt ihr bis zum Heidelberger Hbf und wechselt dort in den RE73 Richtung Karlsruhe. In Bruchsal steigt ihr aus, wechselt in den RE17b in Richtung Mühlacker und fahrt bis zur Endhaltestelle. Von dort aus nehmt ihr den IRE1 zum Stuttgarter Hauptbahnhof. Fahrzeit: Sechs Stunden und 24 Minuten.

>>NRW: Das sind die schönsten Ausflüge mit Hund – Entdeckungstour auf vier Pfoten<<

Mit dem 49-Euro-Ticket von Düsseldorf Hbf nach Bremen Hbf

Auch abseits der bekannten Bremer Stadtmusikanten hat die Stadt an der Weser seinen Besuchern einiges zu bieten: So warten im Schnoor, dem ältestem Viertel Bremens, mittelalterliche Gängeviertel und kleine bunte Häuschen auf euch. Nur wenige Meter entfernt befindet sich das Rathaus der Stadt sowie der Bremer Roland, welche beide zum Unesco-Weltkulturerbe gehören. Wer hingegen Lust auf einen guten Kaffee hat und durch inhabergeführte Läden bummeln möchte, ist im Viertel bestens aufgehoben.

Vom Düsseldorfer Hbf erreicht ihr den Bremer Hbf ganz leicht: Ihr müsst zunächst mit dem RE2 bis zum Osnabrücker Hbf fahren und dort lediglich mit dem RE9 weiter bis zum Bremer Hbf reisen. Ohne Verspätungen oder Zugausfälle solltet ihr die Hansestadt in drei Stunden und 43 Minuten erreichen.

>>Ausflugsziele in NRW: Die besten Orte für einen kostenlosen oder günstigen Kurztrip<<

Mit dem 49-Euro-Ticket von Düsseldorf Hbf nach Münster Hbf

Die Münsteraner Altstadt gehört zu den schönsten Altstädten in NRW. Ein Ausflug in den historischen Kern der Studentenstadt in Westfalen lohnt sich vor allem am Mittwoch und am Samstag. Denn dann findet am St. Paulus-Dom der größte Wochenmarkt der Stadt statt, über welchem nach Lust und Laune geschlendert werden kann. Daneben zählen auch das gotische Rathaus und die St. Lamberti-Kirche zu den Highlights der Altstadt.

In die westfälische Großstadt gelangt ihr vom Düsseldorfer Hbf am einfachsten, indem ihr mit dem RE2 Richtung Osnabrück fahrt und in Münster Hbf aussteigt. Umzusteigen braucht ihr nicht. Nach einer Stunde und 29 Minuten solltet ihr euer Ziel erreicht haben.

>>Reisen 2023 in NRW: Die zehn schönsten Altstädte für euren nächsten Ausflug<<

Mit dem 49-Euro-Ticket von Düsseldorf Hbf nach Heidelberg Hbf

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von About Heidelberg (@aboutheidelberg)

Obwohl Heidelberg gerade einmal rund 160.000 Einwohner besitzt, lässt sich in der schönen Studentenstadt viel erleben. Da die Altstadt während des Zweiten Weltkrieges von Luftkriegsschäden verschont wurde, ist sie heute im Gegensatz zu vielen anderen deutschen Großstädten besonders gut erhalten. Wunderschöne Gassen laden zu ausgiebigen Spaziergängen und Erkundungen ein. Die 1,4 Kilometer lange Einkaufsstraße in der Voraltstadt gehört zu den längsten Fußgängerzonen Europas und lässt Shopping-Herzen garantiert höher schlagen. Abseits der Innenstadt wartet das Schloss Heidelberg oder eine Wanderung auf dem Philosophenweg auf euch.

Am einfachsten nach Heidelberg gelangt ihr über folgende Route: Steigt am Düsseldorfer Hbf in den RE5 in Richtung Koblenz Hbf und fahrt bis zum Schluss durch. Von hier aus geht es für euch mit dem RE17 bis Kaiserslautern Hbf weiter. Dort angekommen nehmt ihr die S2 (S-Bahn) Richtung Mosbach (Baden) und fahrt bis zum Heidelberger Hbf. Ohne Verspätungen sollte die Reise insgesamt fünf Stunden und 25 Minuten dauern.