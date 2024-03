Düsseldorf: Ostern 2024 - 5 Restaurants mit leckeren Menüs und Brunch

Osterlamm, Hefezopf und ein dickes Brunch-Buffet dürfen für einige an Ostern nicht fehlen: Natürlich kann man an den Feiertagen auch zuhause ordentlich auftischen, aber viele wählen den einfacheren, und auch teureren, Weg – und gehen einfach essen. So auch in Düsseldorf.

Ob Osterbrunch, Ostermenü oder Oster-Boxen to go: Wir verraten euch unsere Top-Adressen für den Osterschmaus in der Landeshauptstadt!

Ostermenü im Le Bouchon in Düsseldorf Pempelfort

Gehobene französische Kochkunst und eine erlesene Weinbar erwarten euch im Le Bouchon in Düsseldorf Pempelfort. An Ostersonntag und Ostermontag dürft ihr euch an einem 4-Gang-Menü versuchen. Dabei serviert euch das Team des Restaurants auf der Blücherstraße marinierten Lachs mit Ananas-Vinaigrette als Vorspeise, gefolgt von pochiertem Ei mit Kokosmilch-Espuma und weißen Bohnen. Als Hauptspeise habt ihr die Qual der Wahl: Lieber Fisch, oder doch lieber Lammrücken? Als Nachspeise runden Himbeer-Sorbet und Champagne-Sabayon das Menü ab.

Preis: 86 Euro, mit Weinbegleitung 128 Euro.

Adresse: Blücherstraße 70, 40477 Düsseldorf

Osterbrunch Düsseldorf im Byliny in Unterbilk

Das große Osterbrunch-Buffet im Restaurant Byliny in Unterbilk: Am besten reserviert ihr euch hier rechtzeitig ein Plätzchen, denn es wird schmackhaft. Auf dem Teller kommen ofenfrische Backwaren, Eierspeisen, Aufschnitt, Räucherlachs, Porridge und frisches Obst, bei den warmen Hauptspeisen soll es abseits von Fisch und Fleisch auch vegetarische Alternativen geben.

Die gut-bürgerliche Küche im schicken Terrassenlokal von Chefkoch Norman Metzing und Inhaber Michal Caasman ist auch für ihre sorgfältig zusammengestellte Auswahl an Weinen bekannt.

Preis für das Osterbrunch-Buffet: 49 Euro pro Person, Getränke inklusive.

Adresse: Konkordiastraße 85, 40219 Düsseldorf

Osterbrunch-Boxen in der Charcuterie in Düsseldorf Oberbilk

Bereits seit 2020 setzen die Schwestern Farhat Wali und Farishta Walli auf einen gelungenen Lieferdienst: In die biologisch abbaubaren Boxen der Charcuterie kommen immer wieder kreative Arrangements verschiedener Zutaten.

Saisonal stellen sie fertige Boxen für euch zusammen: An Ostern sind zum Beispiel Baguettes, Schokohasen, Ostereier, Brie, Gouda, Obst, Kirschtomaten, Gurke, Karotten sowie Gummibärchen und Nüsse enthalten – perfekt für den Brunch daheim, oder bei schönem Wetter auch unterwegs.

Preis: noch nicht bekannt.

Osterbrunch im Landhaus Freemann in Kalkum

Ein Ostern ohne Landhaus Freemann? Für viele undenkbar! Natürlich ist das bekannte Restaurant an der Unterdorfstraße auch 2024 wieder mit dabei und will euch ein ganz besonderes Osterschmaus bieten: An Ostersonntag und Ostermontag wird hier von 10.30 Uhr bis 14.30 Uhr gebruncht, was das Zeug hält.

Preis: Erwachsene zahlen 34,50 Euro, Kinder (bis 1,40 Meter) 19,50 Euro. Es wird um Reservierungen gebeten (inkl. Vorkasse).

Adresse: Unterdorfstraße 60, 40489 Düsseldorf

Ostermenü Düsseldorf im Stappen in Oberkassel

In dem Restaurant an der Luegallee 50 gibt es ein 4-Gang-Ostermenü für alle Feinschmecker: An Ostersonntag und Ostermontag (31. März und 1. April) könnt ihr vor Ort mittags zwischen 12 und 15 Uhr und abends ab 17 Uhr schlemmen.

Das Menü bietet euch zum Beispiel Zweierlei vom Thunfisch, Rosa Kalbsrücken mit Bärlauchkruste, rosa gegarter Kalbsrücken mit Bärlauchkruste oder (vegetarisch) ein Zuckerschoten-Curry-Süppchen. Zum Abschluss gibt es ein luftiges Vanille-Panna-Cotta.

Zusätzlich könnt ihr die Speisen am 30. März auch von 14 bis 17.30 Uhr vor Ort abholen. Danach müssen sie nur noch daheim erwärmt werden. Kostenpunkt: 69 Euro inklusive Brot, Dip und Menükarte.

Preis: Das 3-Gang-Menü kostet 79 Euro pro Person.

Adresse: Luegallee 50, 40545 Düsseldorf-Oberkassel

