Ostern in NRW: 7 außergewöhnliche Ausflugtipps für die ganze Familie

Frühlingserwachen und bunte Ostereier – das sind die ersten Gedanken, die vielen Menschen beim Stichwort Ostern in den Sinn kommen. Doch das Osterfest bietet noch viel mehr: Zeit mit der Familie verbringen, neue Aktivitäten entdecken und die ersten warmen Frühlingstage genießen.

In Nordrhein-Westfalen warten zahlreiche abwechslungsreiche Ausflugsziele darauf, von euch entdeckt zu werden! Hier sind sieben außergewöhnliche Tipps für die Osterferien:

Verrückte Osterbräuche in NRW: Osterräderlauf in Lüdge

Zum höchsten Fest im christlichen Kirchenjahr darf auch das eine oder andere verrückte Brauchtum nicht fehlen. In Lügde, am Rande des Teutoburger Waldes, erwacht an Ostersonntag eine uralte Tradition zum Leben: das Abrollen der brennenden Räder. Ein einzigartiges Schauspiel, das die kalte Jahreszeit verabschiedet und den Frühling mit feuriger Kraft willkommen heißt.

Sechs brennende Räder rollen bei Einbruch der Dunkelheit den Osterberg hinunter, ein atemberaubendes Schauspiel, das die Zuschauer jedes Jahr aufs Neue in seinen Bann zieht. Die Hitze der Flammen, das Knistern des Holzes und das laute Getöse der Räder schaffen eine mystische Atmosphäre, die Gänsehaut verursacht.

Dieses Ritual ist weit mehr als nur ein Brauch – es ist ein immaterielles Kulturerbe der Unesco, was die Einzigartigkeit und Bedeutung dieser Tradition unterstreicht.

Der Eintritt ist frei. Weitere Infos gibt es auf der Website des Osterdechenverein Lüdge.

Ein Besuch auf einem Ostermarkt in NRW

In Nordrhein-Westfalen findet ihr in der Osterzeit zahlreiche Ostermärkte, die mit Markt- und Handwerksständen, österlicher Dekoration und leckeren Köstlichkeiten zum Verweilen einladen:

Auf dem Gertrudenhof lockt eine absolut fotowürdige Oster-Szenerie Klein und Groß: vom 2. März bis 7. April lockt die 25.000 Quadratmeter große Osterausstellung auf dem Erlebnisbauernhof. Freut euch unter anderem auf eine XXL-Osterei-Hüpfburg und „Pink Candy Beach“ zum Toben und Spielen, sowie einem Oster-Café mit hausgemachten Leckereien, einer Osterausstellung rund um die berühmte Osterpyramide und einer XXL-Strohscheune samt Gnadenhof-Streichelzoo.

Die Tageskarte kostet euch durch die Woche 6,90 Euro, am Wochenende und in den Osterferien 8,90 Euro. Weitere Infos gibt es auf der Website.

Für Kinder gibt es vielerorts auch eine Bastelaktion und Eierbemalen – wie etwa beim Schlossfrühling auf Schloss Dyck am Niederrhein (30. März bis 7. April) oder dem Ostermarkt auf Burg Satzvey in der Eifel (31. März und 1. April). Beider Orts wird ein Eintritt von jeweils 18,50 Euro für Erwachsene und 3 Euro für Kinder (7 bis 16 Jahre) bzw. 15 Euro für Erwachsene und 10 Euro für Kinder (4 bis 12 Jahre) fällig.

Einen besonders schönen Ostereiermarkt findet ihr in Zons nahe Düsseldorf: Von Ostersamstag bis Ostermontag öffnen die Pforten des Kreismuseums für alle, die künstlich gestaltete Ostereier bewundern wollen. Von aufwendiger Seidenbandstickerei bis moderner Tuschezeichnung: hier bleibt kein Ei einfach „nur“ Ei. Der Eintritt ins Museum kostet euch an diesen Tagen 4 Euro, Kinder zahlen 1,50 Euro.

Weitere Infos zum Ostereiermarkt in Zons gibt es auf der Website des Museums.

Schokoladenmuseum Köln

Was darf an Ostern – neben Eiern – nie fehlen? Der Schokohase! Passend dazu winkt zu Ostern ein übergroßer Lindt-Schokohase die Besucher des Schokoladenmuseums Köln herbei: Anlässlich der Ferien öffnet das Museum täglich seine Tore, um Besuchern einen Blick hinter die Schultern der Maîtres Chocolatiers zu ermöglichen. Dabei lernen Neugierige, wie die Schokohasen eigentlich ihr typisch goldenes „Fell“ angezogen bekommen, ehe das Glöckchen um den Hals gehangen wird.

Auch beliebt ist das „Große Ferienquiz“ für Kinder von 8 bis 12 Jahre. Dem Gewinner winkt, wie könnte es anders sein, eine große Schoko-Überraschung als Preis.

Diese und weitere Kursangebote findet ihr hier.

Gemeinsam ein Osterfeuer genießen

Mit dem traditionellen Osterfeuer wird der Winter ausgetrieben und der Frühling endgültig eingeläutet. Dabei ist für Groß und Klein ein Osterfeuer gleichermaßen ein tolles Spektakel – nicht nur, weil die Feuerwehr live in Aktion erlebt werden kann, sondern der Geruch des verbrannten Holzes, die Flammen und die Wärme gemeinsam eine einzigartige Atmosphäre zaubern.

Wenn ihr mit Kindern in NRW Ostern auf traditionelle Art und Weise feiern wollt, dann gehört ein Osterfeuer einfach dazu! Hier findet ihr eine Auswahl der größten Osterfeuer im Land:

Ostersonntag um 5 Uhr: Osterfeuer Düsseldorf-Stadtmitte – vor der Johanneskirche am Martin-Luther-Platz

Ostersonntag um 19.30 Uhr: Höchstgelegenes Osterfeuer in NRW – auf der Halde-Haniel in Bottrop

Ostersonntag, um 5 Uhr: Osterfeuer in der Kölner Südstadt – vor der Lutherkirche

Ostersonntag, um 19 Uhr: Osterfeuer in Neersen – auf dem Minoritenplatz

Ostersonntag, um 17 Uhr: Osterfeuer in Essen-Kettwig

Wann und wo Osterfeuer in eurer Nähe stattfinden, geben die Portale der Städte meist wenige Tage vor dem Osterfest bekannt.

Suchen und finden: Auf Ostereier-Jagd in NRW

Auf den Spuren des Osterhasen: Beim Eiersuchen ist nicht nur Geduld, sondern auch Geschick und Ausdauer gefragt. Ob zuhause im Wohnzimmer, im Garten oder im öffentlichen Park: Diese Herausforderung nehmen jedes Jahr nicht nur Kinder an.

An diesen Orten wird das Eiersuchen im großen Stil zelebriert:

Im Affen- und Vogelpark Eckenhagen, nahe Siegen, versteckt der Osterhase über 12.000 bunte Eier. Vom 29. März bis 1. April können kleine und große Entdecker zwischen 11 und 17 Uhr auf die Suche gehen. Bei Schlechtwetter bietet die Indoor-Halle jede Menge Möglichkeiten zum Austoben.

Im Eisenbahnmuseum Bochum versteckt der Osterhase am Ostersonntag ab 10 Uhr inmitten von Lokomotiven und Waggons rund 1000 Eier. Kinder bis 12 Jahre können den ganzen Tag über auf die Suche gehen und erhalten eine Belohnung.

Im Rahmen des Krefelder Ballonfestivals werden auf der Wiese der Rennbahn Ostereier gesucht. An Karsamstag steigen hier gleich mehrere Heißluftballons in die Höhe, an Ostersonntag startet hier von 11 bis 15 Uhr der beliebte Osterbrunch. Infos zum Ballonfestival 2024 sind allerdings noch nicht bekannt.

Hasen, Ziegen und Tiere streicheln in Streichelzoos

Wo könnte man dem Osterboten, dem Hasen, näher kommen, als in einem Streichelzoo? Eine tolle Möglichkeit, Karnickel und andere Tiere zu beobachten und ihnen eine kleine Streicheleinheit zu geben.

Über Ostern locken zum Beispiel die kostenlosen Tierparks Grafenberger Wildpark in Düsseldorf, das Tiergehege Kaisergarten in Oberhausen und das Wildgatter Heissiwald in Essen.

Ob Reh, Zieglein oder Wildschwein – große und kleine Tiere freuen sich schon darauf von euch mit selbst mitgebrachtem Gemüse gefüttert zu werden.

In Twisteden am Niederrhein, nahe der niederländischen Grenze, könnt ihr im „Irrland“ nicht nur mit Tieren auf der Streichelwiese kuscheln, sondern auch auf dem Bauernhof helfen, verschiedene Spielgeräte ausprobieren und in einem Maislabyrinth herumtollen. An Ostern finden verschiedene Aktionen statt, wie beispielsweise eine Ostereiersuche und ein Kinderprogramm.

Tickets gibt es für Erwachsene ab 11,50 Euro, Kinder unter zwei Jahre sind frei. Weitere Infos gibt es hier.

Eine Karussellfahrt auf einer Osterkirmes in NRW

Genug von Schokoladeneiern und gemütlichem Osterbrunch? Euch fehlt ein wenig Adrenalin? Dann ab auf die Osterkirmes! Hier warten rasante Fahrgeschäfte, süße Leckereien und jede Menge Spaß auf die ganze Familie.

In Dortmund lädt die Fredolino-Osterkirmes 2024 vom 23. März bis zum 7. April 2024 auf den Fredenbaumplatz ein. Freut euch auf actiongeladene Karussells, köstliche Crêpes und gebrannte Mandeln. Beachtet allerdings, dass hier ein Eintritt von 1 Euro fällig wird. Dafür gibt es gleich zwei Feuerwerke, jeweils samstags, sowie zwei Aktionstage (dienstags/donnerstags) und zwei Familientage (mittwochs).

Auch Düsseldorf lädt zur Osterkirmes auf dem Staufenplatz ein. Nostalgische Fahrgeschäfte, bunte Buden und ein österlich dekorierter Platz sorgen für herrliche Frühlingsmomente.

Auch in weiteren Städten NRWs geht es an Ostern rund. Lest hier weiter: Osterkirmes in NRW: Alle Städte und Termine auf einen Blick.

