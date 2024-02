Osterkirmes in NRW 2024: Alle Städte und Termine auf einen Blick

Ostern steht vor der Tür – und damit beginnt nicht nur der Spaß rund um Schokohasen und Eiersuche, sondern auch die Zeit der Osterkirmes. In ganz Nordrhein-Westfalen laden zahlreiche Städte zu bunten Rummelplätzen mit Fahrgeschäften, Leckereien und zum Spaß für die ganze Familie ein.

Hier findet ihr eine Übersicht der Kirmes-Termine rund um Ostern in NRW:

Deutzer Kirmes in Köln

Bratwurst, Riesenrad und Schießbuden – die Deutzer Kirmes gehört zum festen Bestandteil des Kölner Veranstaltungskalenders. Wie gewohnt findet die Frühjahrskirmes auf dem Gelände der ehemaligen Deutzer Werft am Rheinufer statt. Die Pforten werden am Samstag, dem 30. März, geöffnet.

In diesem Jahr steht das beliebte Volksfest unter neuer Leitung. Erstmals nach über 50 Jahren liegt das Kölner Volksfest somit nicht in den Händen der GKS. Das hat die Stadt Köln am Montag (26. Februar) in einer Pressemitteilung bekanntgegeben. Aktuell sind weder die Dauer des Volksfestes noch Öffnungszeiten und Attraktionen bekannt.

Termin : Samstag, 30. März, Dauer noch unklar

: Samstag, 30. März, Dauer noch unklar Öffnungszeiten : tba

: tba Adresse: Deutzer Werft, 50679 Köln

Öcher Bend in Aachen

17 Tage Kirmesvergnügen auf dem Öcher Bend! Der Bendplatz in Aachen lädt vom Samstag, 30. März, bis Montag, 15. April, wieder zum beliebten Rummel ein. Freut euch auf rasante Fahrgeschäfte, köstliche Leckereien und ein buntes Rahmenprogramm für die ganze Familie.

Dabei fehlen darf nicht der „Bendtaler“: Die Bezahlmarken im Wert von 1 Euro sind in der Touristinformation im Elisenbrunnen erhältlich. Tipp: Beim Kauf von 20 Bendtalern erhaltet ihr 5 Euro Rabatt.

Auch am Mittwoch, dem 3. April, kann gespart werden: Dann findet der Familientag mit Rabattaktionen statt. Am abschließenden Montagabend, dem 15. April, erhellt um ca. 22 Uhr ein großes Feuerwerk den Himmel über dem Bendplatz und läutet das Ende der Kirmes ein.

Termin : Samstag, 30. März, bis Montag, 15. April 2024

: Samstag, 30. März, bis Montag, 15. April 2024 Öffnungszeiten : Sonntags bis Donnerstag von 14 bis 23 Uhr, Freitag und Samstag von 14 bis 0 Uhr

: Sonntags bis Donnerstag von 14 bis 23 Uhr, Freitag und Samstag von 14 bis 0 Uhr Adresse: Bendplatz Aachen

Osterkirmes am Staufenplatz in Düsseldorf

Während die große Rheinkirmes erst im Juli ihre Pforten öffnet, lädt die Osterkirmes am Staufenplatz im Stadtteil Grafenberg bereits im April zum Verweilen ein. Vom 30. März bis 7. April können sich Besucher auf ein buntes Programm mit Fahrgeschäften, leckeren Speisen und Getränken sowie vielfältigen Unterhaltungsmöglichkeiten freuen.

Wer nach dem Ende der Osterkirmes noch nicht genug vom Kirmestrubel hat, kann sich direkt auf die nächste freuen: Die Frühlingskirmes am Tonhallenufer findet nur wenige Tage nach dem Osternvergüngen statt.

Übrigens: Im vergangenen Jahr lockte die Osterkirmes am Staufenplatz rund 35.000 Besucher und knackte damit den bisherigen Besucherrekord.

Termin : Samstag, 30. März, bis Sonntag, 7. April 2024

: Samstag, 30. März, bis Sonntag, 7. April 2024 Öffnungszeiten : voraus. täglich von 14 bis 22 Uhr

: voraus. täglich von 14 bis 22 Uhr Adresse: Staufenplatz, Düsseldorf

Fredolino-Osterkirmes in Dortmund

Die Fredolino-Osterkirmes auf dem Fredenbaumplatz in Dortmund lockt mit dem Prädikat „Größte Osterkirmes in Nordrhein-Westfalen“ und einer Vielzahl von Attraktionen.

Auf 24.000 Quadratmetern finden Besucher sowohl beliebte Klassiker als auch spannende Neuheiten. Highlights der diesjährigen Kirmes sind wohl die 30 Meter hohe Achterbahn „Wilde Maus XXL“, die mit Wasserfontänen für zusätzliche Abkühlung und Nervenkitzel sorgt, sowie die Riesenschaukel „Konga“ und das 62 Meter hohe Looping-Karussell „Gladiator“.

An den beiden Familientagen, immer mittwochs (27. März und 3. April), profitiert ihr von 50 Prozent Rabatt auf alle Karussells und Fahrgeschäfte. Das Feuerwerk startet an beiden Samstagen (30. März und 6. April) bei Einbruch der Dunkelheit.

An den vier Aktionstagen (dienstags/donnerstags) erwartet euch ein besonderes Programm mit Überraschungsgästen. 2023 begeisterten die Geschwister Weisheit mit ihrer Hochseil-Artistik.

Für das Gelände wird ein Eintrittspreis von 1 Euro fällig.

Termin : 23. März bis 7. April 2024

: 23. März bis 7. April 2024 Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 14 bis 22 Uhr, Samstag und Sonntag von 11 bis 22 Uhr

Montag bis Freitag von 14 bis 22 Uhr, Samstag und Sonntag von 11 bis 22 Uhr Adresse: Fredenbaumplatz an der Eberstraße

Bielefeld: BIE Happy Frühjahrskirmes

Vom 30. März bis zum 7. April lädt die Bielefelder BIE Happy Kirmes auf dem Festplatz an der Radrennbahn zum bunten Treiben ein.

Von rasanten Achterbahnen bis nostalgischen Karussells über neue Highlights, wie dem „Fire Ball“ oder der „Delirium Schaukel“, von Imbissständen bis Kuchenwagen über Spielgeschäften – hier könnt ihr es euch gut gehen lassen.

An verschiedenen Tagen warten besondere Angebote auf die Besucher, wie die Happy Hour am Eröffnungstag (einmal zahlen – zweimal Fahren) der Familientag am Mittwoch, dem 3. April, mit ermäßigten Preisen oder der Heldentag am Donnerstag, dem 4. April, 15 bis 19 Uhr, mit speziellen Programmpunkten. Der krönende Abschluss wird mit dem Brilliant-Feuerwerk am letzten Freitag, dem 5. April, ca. 21 Uhr, zelebriert.

Termin: 30. März bis 7. April 2024

30. März bis 7. April 2024 Öffnungszeiten : Montag bis Freitag von 15 bis 22 Uhr, Samstag und Sonntag von 14 bis 22 Uhr

: Montag bis Freitag von 15 bis 22 Uhr, Samstag und Sonntag von 14 bis 22 Uhr Ort: Festplatz an der Rennbahn

Weitere Osterkirmes-Termine in NRW:

Recklinghausen: Palmkirmes (15.-24. April 2024)

Palmkirmes (15.-24. April 2024) Bochum: Osterkirmes (30. März bis 8. April 2024)

Osterkirmes (30. März bis 8. April 2024) Mönchengladbach: Osterkirmes (30. März bis 7. April 2024)

Osterkirmes (30. März bis 7. April 2024) Hagen: Osterkirmes (30. März bis 7. April 2024)

Osterkirmes (30. März bis 7. April 2024) Essen-Borbeck: Osterkirmes (30. März bis 7. April 2024)

Dazu passend: Eine große Übersicht zu allen Kirmes-Terminen in NRW 2024 findet ihr hier.