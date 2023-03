Ostern 2023 in Köln: Die besten Veranstaltungen von Gründonnerstag bis Ostermontag

Gründonnerstag bis Ostermontag 2023: In Köln warten zahlreiche Veranstaltungen, Märkte, Konzerte und Osterpartys auf euch. Die interessantesten Happenings im Überblick!

Veranstaltungen in Köln an Ostern: Gründonnerstag, 6. April

ClockClock-Konzert im Gebäude 9

Donnerstag ab 20 Uhr

In seinem bittersweeten Soundmix aus Pop, HipHop und elektronischen Elementen verarbeitet ClockClock-Head Bojan Kalajdzic sämtliche Facetten des zwischenmenschlichen Zusammenlebens. Liebe und Enttäuschung, Selbstfindung und Eigenverantwortung, Angreifbarkeit und emotionale Offenheit – Dinge, die der Musiker mit serbischen Wurzeln am besten in seinen Songs ausdrücken kann. Tickets gibt es noch ab 30 Euro.

Langer Donnerstag in allen städtischen Museen

Donnerstag ab 11 Uhr

Jeweils am ersten Donnerstag im Monat (außer an Feiertagen) haben alle Bürger mit Wohnsitz in Köln freien Eintritt in die Sonderausstellungen (neu ab Januar 2019!) und ständigen Sammlungen der städtischen Museen. Als Eintrittskarte reicht der Personalausweis oder ein vergleichbares Dokument. Die Museen schließen am KölnTag erst um 22 Uhr.

Freien Eintritt in die städtischen Museen haben außerdem auch:

alle, die einen KölnPass besitzen

alle Kölner unter 18

alle Kölner am Tag ihres Geburtstages

alle Schüler

Für diese Regelungen gelten Schülerausweis, KölnPass oder Personalausweis als Eintrittskarte.

Und diese Museen nehmen teil:

MAKK – Museum für Angewandte Kunst Köln

Museum Ludwig

Museum für Ostasiatische Kunst

Römisch-Germanisches Museum

Rautenstrauch-Joest-Museum – Kulturen der Welt

Museum Schnütgen

NS-Dokumentationszentrum

Veranstaltungen in Köln an Ostern: Karfreitag, 7. April

Paraíso – über das (Sterben) Leben im Orangerie-Theater

Karfreitag um 20 Uhr

Darum geht’s im Stück, das 2022 den Kölner Theaterpreis gewonnen hat:

„Am 30. Mai ist der Weltuntergang“ – in den fünfziger Jahren war das der Titel eines Nummer-eins-Hits. Für den Essener Comedyautor Dirk Roß war am 30. Mai 2020 tatsächlich Weltuntergang. Zumindest fast: Damals war er auf dem Motorroller unterwegs, ein SUV nahm ihm die Vorfahrt. Es folgten Wochen und Monate im Koma, Kampf um Leben und Tod. Tickets ab 7 Euro.

Between The Trees im MAKK

Karfreitag ab 10 Uhr

Die Ausstellung im Museum für angewandte Kunst Köln (MAKK) behandelt das Thema Grün im Stadtraum und zeigt, welche zentrale Rolle der Baum dabei durch seine Funktion der Luftreinigung und Kühlung einnimmt. Genauso diene er aber auch als Inspirationsquelle für Künstler und Designer. Die Ausstellung „Between the Trees“ will diese Aspekte zusammenbringen und am Beispiel von internationalen Projekten und Arbeiten aus den Bereichen Design und Kunst ein Bewusstsein für die essenzielle Lebensgrundlage schaffen, die Bäume im Stadtraum für Mensch und Tier darstellen. Konkret gehe es darum, die Wertschätzung und Integration des Baums im urbanen Kontext bzw. im städtischen Raum zu erhöhen. Eintritt 5 Euro.

>> Osterfeiertage in Köln: Diese Regeln gelten für Clubs, Bars, Restaurants und Co. <<

Veranstaltungen in Köln an Ostern: Karsamstag, 8. April

Gebrauchtfahrradmarkt am Friesenplatz

Karsamstag ab 11 Uhr

Ihr wollt euer Fahrrad loswerden oder ein neues altes günstig erwerben? Dann seid ihr am Friesenplatz genau richtig.

Rheinrhythmik im Gewölbe

Samstag ab 23 Uhr

Nach zwei Tagen Partysperre geht es an Karsamstag endlich wieder los. Im Gewölbe am Hans-Böckler-Platz könnt ihr gepflegt in die Ostertage hinein raven. An den Turntables stehen für euch Julian Bomm, Nils und Quest. Tickets ab 15 Euro.

Veranstaltungen in Köln an Ostern: Ostersonntag, 9. April

Osterbrunch Delüx in der Stadthalle

Ostersonntag ab 11 Uhr

An Ostersonntag öffnet Betreiber Daniel Rabe nicht nur seinen Palmengarten, sondern auch die anliegende Stadthalle für Brunch-Besucher. Auf Gäste wartet ein üppiges Brunch-Buffet mit Getränke-Selbstbedienung und Eierlikör inklusive. Für Kinder gibt es eine Spielecke. Kosten: Kinder (ab 6 Jahre) zahlen 12 Euro, Erwachsene 22 Euro.

Pollerwiesen-Opening im Jugendpark

Ostersonntag ab 12 Uhr

An Ostersonntag wird auf der Schäl Sick schon die Festivalsaison eröffnet. Die Pollerwiesen feiern an diesem Tag nicht nur Ostern, sondern auch gleich ihren 30. Geburtstag. Denn das legendäre Techno-Festival gibt es in Köln bereits seit 1993.

>> So wird das Wetter an Ostern in Köln <<

Veranstaltungen in Köln an Ostern: Ostermontag, 10. April

Always The Sun Openair im Odonien

Ostermontag ab 14 Uhr

Wer es nicht zu den Pollerwiesen geschafft oder einfach noch nicht genug unter freiem Himmel gefeiert hat, kann an Ostermontag im Odonien gleich weiterraven. Um 14 Uhr präsentieren die Partyreihe Treibstoff und das Reineke Fuchs das Always The Sun Openair im Odonien. Eintritt zwischen 18 und 20 Euro.

Kunst gegen Bares im Artheater

Ostermontag ab 19.30 Uhr

Die kultige Bühne bietet Autoren, Musikern, Comedians und anderen Künstlern aller Art die Chance, sich dem Publikum des Artheaters zu präsentieren. Tickets ab 10 Euro.