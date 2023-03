Ostern in Düsseldorf: Partys, Kirmes, Osterfeuer und Ostermenüs – die besten Tipps

Ostern in der schönsten Stadt am Rhein: Vom 7. bis 10. April stehen die Feiertage an! Die besten Veranstaltungen in Düsseldorf, leckere Menüs in den Restaurants vor Ort oder zum Abholen, ein Besuch auf der Kirmes oder des Osterfeuers – wir haben viele Tipps für euch, was ihr von Karfreitag bis Ostermontag alles unternehmen könnt.

Ostern in Düsseldorf: Öffnungstage und Regeln von Gründonnerstag bis Ostermontag

Wie üblich gelten über die Feiertage spezielle Regeln – vor allem in Bezug auf die Öffnungszeiten, aber auch in Hinsicht auf die Frage „Was darf eigentlich am Karfreitag und über die Feiertage stattfinden?“. Da sind sich viele Düsseldorfer stets unsicher darüber, ob der Lieblingsbäcker nun geöffnet hat oder nicht. Und wie sieht es eigentlich mit einem Gang ins Kino aus, oder ins Restaurant? Darf am Ostersonntag abends in der Altstadt gefeiert werden? Wir haben die wichtigsten Fragen zu Ostern für euch bereits beantwortet:

>>Ostern in Düsseldorf: Öffnungszeiten und Regeln – das gilt von Gründonnerstag bis Ostermontag<<

Osterbrunch und Ostermenüs in Düsseldorf

Zu Ostern gehört natürlich auch das passende Essen auf den Tisch: Ob Hefezöpfe, Osterbrot und Osterlämmer oder saftiger Karottenkuchen – insbesondere zum traditionellen Osterbrunch darf es auch gerne mal süß sein. Den deftigen Teil zum Ostermenü geben dann Hasenbraten, Schweinefilet oder frischer Fisch.

Im letzten Jahr boten in Düsseldorf viele Restaurants ihre Ostermenüs dank langer Corona-Schulung auch ganz bequem zum Abholen oder Liefern an. Diese „Osterboxen“ versorgten Feinschmecker daheim oder unterwegs mit zahlreichen Leckerlis, teilweise im hochpreisigen Segment.

Da mittlerweile jedoch so gut wie alle Corona-Vorschriften aufgehoben wurden, kann dieses Jahr auch wieder vor Ort im Restaurant geschmaust werden. Viele Lokalitäten bieten einen Osterbrunch oder sogar ein Ostermenü bestehend aus mehreren Gängen an. Viele Lokalitäten informieren über ihre Oster-Specials allerdings erst wenige Tage im Voraus. Wir halten euch daher auf dem Laufenden, sobald wir mehr wissen.

Osterkirmes in Düsseldorf

Endlich wieder Kirmes in Düsseldorf! Mit der „Osterkirmes“ am Staufenplatz in Grafenberg startet das Kirmes-Jahr in der Landeshauptstadt mit einem äußerst familienfreundlichen Event. Vor Ort findet ihr nicht nur leckere Bratwürste und kühles Bier, sondern auch spannende Attraktionen wie ein Riesenrad, Autoscooter, Breakdance und Co..

Der Rummel startet am Karsamstag (8. April) und hat dann bis einschließlich Sonntag, 16. April, täglich ab 14 Uhr geöffnet.

>>Osterkirmes in Düsseldorf 2023: ab dem 8. April wird der Staufenplatz wieder bunt!<<

Osterpartys in Düsseldorf

Während am Karfreitag bekanntlich striktes Partyverbot herrscht, dürfen hippe Hasen am Samstag und Sonntag die Lauscher aufstellen: Jede Menge Partys locken dann in die Stadt. Kleine Auswahl aus dem Vorjahr gefällig? Am Karsamstag trat im Schlösser Quartier der italienische Rapper Rocco Hunt mit seiner „La Notte Italiana“ ins Rampenlicht vom Henkel Saal, während die Rudas Studios zur „Diamonds are a Girls Best Friend“ einluden. Im Schickimicki hieß währenddessen am Ostersamstag „Tanz aus der Reihe“.

Selbstverständlich freuen wir uns auch in diesem Jahr wieder auf tolle Partys und Events. Wir halten euch über kommende Veranstaltungen auf dem Laufenden.

Osterfeuer in Düsseldorf

Osterfeuer gehören zum festen Brauchtum über Ostern. Vor Ort erwartet euch meist ein mehrstündiges Programm, bei dem vor allem junge Familien mit Musik, Hüpfburgen und Co. angesprochen und unterhalten werden sollen. Nach zwei Jahren Corona-Pause waren 2022 endlich wieder Osterfeuer in der Landeshauptstadt erlaubt.

Eine Auswahl der Osterfeuer aus dem letzten Jahr in Düsseldorf:

Karsamstag ab 15 Uhr: Osterfeuer Düsseldorf Unterrath – Schützenplatz an der Karäuser Straße 70

Karsamstag ab 16 Uhr: Osterfeuer Düsseldorf Wersten – Schützenplatz an der Opladener Straße 60

Karsamstag ab 16 Uhr: Osterfeuer Düsseldorf Itter – Schützenplatz „Im Hasengraben“

Karsamstag ab 18 Uhr: Osterfeuer Düsseldorf Bilk – auf dem Bilker Schützenplatz an der Ulenberg-/Ubierstraße

Karsamstag ab 18 Uhr: Osterfeuer Düsseldorf Garath – Schützenplatz an der Frankfurter Straße

Ostersonntag um 5 Uhr: Osterfeuer Düsseldorf Stadtmitte – vor der Johanneskirche am Martin-Luther-Platz.

Ostermontag ab 14.30 Uhr: Osterfeueer Düsseldorf Lörick – Freibad-Parkplatz an der Oberlöricker Straße

Derzeit laufen die Vorbereitungen für viele Osterfeuer noch und die Organisatoren werden in Kürze bekannt geben, wann und wo diese stattfinden werden. Wir werden euch zu gegebener Zeit informieren.

Oster-Spaziergang in Düsseldorf

Bei schönem Wetter treibt es zu Ostern viele Düsseldorfer ins Freie. Dabei bietet die Stadt zahlreiche Möglichkeiten, um den gemütlichen Oster-Spaziergang zu einem Erlebnis zu machen. Besonders schön für Kinder: Im Wildpark Grafenberg gibt es traditionell in den Frühlingsmonaten knuffigen Wildtier-Nachwuchs zu sehen. So erblickten im letzten Jahr 20 niedliche Frischlinge das Licht der Welt. Daneben lässt der Kinderspielplatz die Augen der Kleinsten ebenfalls leuchten.

Aber auch der Rest der Stadt hat einiges in Petto: Wie wäre es zum Beispiel mit einem Ausflug in den japanischen Garten am EKO-Haus? Oder eine Runde durch den Nordpark? Und wer den klassischen Rundweg am Unterbacher See aufgrund der Menge an Leuten zu Ostern scheut, der findet etwas weiter südlich am Elbsee und Menzelsee vielleicht sein Glück.

Die Redaktion von Tonight.de wünscht „Frohe Ostern!“