Gemeinsam mit Freunden, Familie und vielen anderen Menschen den Winter verabschieden und den Frühling begrüßen – das ist es, was das Osterfeuer so besonders macht. Der Duft von Rauch in den Klamotten gehört zwar dazu, aber die Atmosphäre und das Erlebnis sind einfach unvergesslich.

Hier findet ihr alle wichtigen Infos zu den Osterfeuern in Düsseldorf 2024, einschließlich der Termine, Standorte und Rahmenprogramme.

Buntes Programm in Wersten

Zum 16. Mal geht es auf dem Schützenplatz an der Opladener Straße in Wersten rund: Ab 14 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen, ein buntes Programm mit Mitmachzirkus und dem Awo-Streichelzoo lässt die Zeit bis zum Osterfeuer kurzweilig verstreichen. Dieses startet zwischen 18 und 19 Uhr. Es gibt einen Grill- und Getränkestand.

Osterfeuer in Itter

In Itter geht es um 16 Uhr auf dem Schützenplatz An der Jagengrenze los. Unter dem Motto „Ein kleines Feuer für ein großartiges Dorf“ werden die Besucher mit Speisen und Getränken versorgt.

Das zehnte Osterfeuer in Bilk

Ab 18 Uhr startet auf dem Schützenplatz Aachener Platz in Bilk zum zehnten Mal das Osterfeuer. Speisen und Getränke werden durch den St. Sebastianus-Schützenverein Bilk zur Verfügung gestellt.

Osterkorbsuche in Eller

Schon ab 15 Uhr geht es auf dem Schützenplatz in Eller, Heidelberger Straße 4, mit einem Kinderprogramm los. Dazu gehört eine Hüpfburg, eine Osterkorbsuche, Ostereierschießen und Kinderschminken. Für die gastronomische Versorgung ist gesorgt, es gibt unter anderem Leckereien vom Grill.

Ponyreiten in Lohausen

Auf dem Vereinsgelände der Islandpferde-Reiter Düsseldorf am Neusser Weg in Lohausen gibt es Ponyreiten und Verpflegung mit Kaffee und Kuchen, Salat und Würstchen. Das Feuer wird gegen 18 Uhr entzündet.

Ostern in der Düsseldorfer Innenstadt

Etwas für Frühaufsteher ist das Spektakel in der Düsseldorfer Innenstadt: Schon um 5 Uhr wird vor der Johanneskirche am Martin-Luther-Platz das Osterfeuer entzündet, pünktlich vor dem Osternachtsgottesdienst, welches eine Stunde später stattfindet.

Live-Musik in Garath

Schon zum 19. Mal geht es in Garath auf dem Festplatz an der Frankfurter Straße los: Mit Live-Musik und Tanzaufführungen ist hier definitiv für Stimmung gesorgt. Das Feuer wird um 21 Uhr entzündet, Kinder können Stockbrot backen. Außerdem gibt es Gulasch und Grillgut.

Ein Besuch vom Osterhasen in Unterrath

Im Stadtteil Unterrath beginnt um 15 Uhr das Osterfeuer-Spektakel auf dem Schützenplatz an der Kartäuser Straße. Für das leibliche Wohl ist mit Stockbrot und Grillwurst gesorgt. Kinder können sich auf einen Besuch vom Osterhasen freuen, der auch kleine Geschenke verteilen wird. Das Feuer wird gegen 17 Uhr entzündet.

Osterfeuer an Ostermontag in Lörick

Mitten auf dem Freibad-Parkplatz an der Oberlöricker Straße geht es noch an Ostermontag feurig her: Zwischen 14.30 Uhr und 19 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen, Champignons aus der Pfanne, Bratwurst sowie Stockbrote und Spiel-Überraschungen für die Kleinen.

Osterfeuer in Düsseldorf: Alle Termine, Standorte und Uhrzeiten

Karsamstag ab 15 Uhr: Osterfeuer Düsseldorf Unterrath – Schützenplatz an der Kartäuserstraße 70

Karsamstag ab 16 Uhr: Osterfeuer Düsseldorf-Lohausen – Vereinsgelände Neusser Weg 34

Karsamstag ab 15 Uhr: Osterfeuer Düsseldorf Eller – Schützenplatz an Heidelberger Straße 4

Karsamstag ab 14 Uhr: Osterfeuer Düsseldorf Wersten – Schützenplatz an der Opladener Straße 60

Karsamstag ab 16 Uhr: Osterfeuer Düsseldorf Itter – Schützenplatz Im Hasengraben

Karsamstag ab 18 Uhr: Osterfeuer Düsseldorf Bilk – auf dem Bilker Schützenplatz an der Ulenberg-/Ubierstraße

Karsamstag ab 15 Uhr: Osterfeuer Düsseldorf Garath – Schützenplatz an der Frankfurter Straße

Ostersonntag um 5 Uhr: Osterfeuer Düsseldorf Stadtmitte – vor der Johanneskirche am Martin-Luther-Platz.

Ostermontag ab 14.30 Uhr: Osterfeuer Düsseldorf Lörick – Freibad-Parkplatz an der Oberlöricker Straße

