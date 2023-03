Öffnungszeiten an Ostern 2023: Wann haben die Bäckereien in Düsseldorf geöffnet?

Die Ostertage stehen vor der Tür, für viele gehört ein langes Frühstück mit frischen Brötchen dazu. Doch welche Bäckereien in Düsseldorf haben an den Feiertagen geöffnet?

Am 7. April beginnt mit Karfreitag das lange Feiertagswochenende, bei vielen Geschäften gibt es geänderte Öffnungszeiten und -tage – so auch bei den Bäckereien in der NRW-Landeshauptstadt. Wie sieht es also beim eurem Lieblingsbäcker aus? Hier unser Überblick.

Ostern 2023: Haben Bäckereien in Düsseldorf Karfreitag geöffnet?

Bäckereien dürfen laut dem nordrhein-westfälischen Ladenöffnungsgesetz ihre Waren an Sonn- und Feiertagen bis zu fünf Stunden verkaufen. Deshalb gibt es auch an Karfreitag (7. April) generell frische Brötchen. Ob und in welchem Zeitraum die Bäckereien öffnen, kann jeder Betrieb für sich entscheiden. Am besten informiert ihr euch vorab, ob es bei eurem Lieblingsbäcker an Karfreitag Brötchen gibt.

Ostern 2023: Haben Bäckereien in Düsseldorf an Karsamstag geöffnet?

Da es sich bei Karsamstag (8. April) um keinen gesetzlichen Feiertag handelt, können Backereien ihre Waren zu ihren üblichen Öffnungszeiten verkaufen.

Ostern 2023: Haben Bäckereien in Düsseldorf Ostersonntag geöffnet?

Auch hier gilt die „Feiertagsregel“: Am Ostersonntag (9. April) könnt ihr ebenfalls frische Brötchen kaufen, die Bäckereien haben in der Regel fünf Stunden geöffnet. Wer also sonst sonntags geöffnet hat, wird auch am Ostersonntag höchstwahrscheinlich Brötchen verkaufen.

Ostern 2023: Haben Bäckereien in Düsseldorf Ostermontag geöffnet?

Im Gegensatz zu den anderen Ostertagen sieht es am Ostermontag (10. April) anders aus. Denn bei der Sonderregel für Feiertage gibt es eine Ausnahme: Wenn zwei Feiertage aufeinanderfolgen, müssen auch Bäckereien schließen – davon betroffen ist in diesem Fall der Ostermontag. Mit Ausnahme von Tankstellen und Kiosken (und Bäckereien am Bahnhof oder Flughafen), die am Ostermontag Brötchen als Reiseproviant verkaufen dürfen, geht ihr also leer aus.