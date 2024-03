Brötchen an Ostern 2024: So haben Bäcker in NRW geöffnet

Für viele gehört an Ostern ein üppiges Frühstück zuhause dazu. Natürlich dürfen da Brot, Brötchen und andere Backwaren vom Bäcker nicht fehlen – am liebsten ganz frisch und noch warm! Doch was besagt das Ladenöffnungsgesetz für die Ostertage in NRW? Wir geben euch einen Überblick, wann die Bäckereien geöffnet haben.

Haben Bäckereien in NRW an Karfreitag geöffnet?

Bäckereien dürfen laut dem NRW-Ladenöffnungsgesetz ihre Waren an Sonn- und Feiertagen bis zu fünf Stunden verkaufen. Deshalb gibt es auch an Karfreitag frische Brötchen.

Die genauen Öffnungszeiten legt auch hier jeder Bäcker selbst fest. Es ist daher ratsam, sich vorab im Internet oder telefonisch über die Öffnungszeiten der gewünschten Bäckerei zu informieren.

Oder soll es doch lieber ins Restaurant oder Café gehen? Diese 9 Düsseldorfer Restaurants locken mit besonderem Oster-Menü und Brunch

Normale Öffnungszeiten an Karsamstag

Der Karsamstag ist kein gesetzlicher Feiertag. Daher haben die Bäckereien an diesem Tag normal geöffnet.

So öffnen Bäcker in NRW an Ostersonntag

An Ostersonntag gelten in NRW, so wie am Karfreitag, besondere Öffnungszeiten für Bäckereien. An diesen beiden Tagen dürfen die Bäckereien maximal fünf Stunden öffnen. Auch hier solltet ihr euch vorab informieren, ob und wann eure Lieblingsbäckerei öffnet.

Keine frische Brötchen an Ostermontag

An Ostermontag hingegen müssen alle Bäckereien in NRW geschlossen bleiben. Dies ist im Ladenöffnungsgesetz des Landes geregelt.

Hier bekommt ihr an Ostern trotzdem frische Brötchen

Wer an Ostersonntag trotzdem Brötchen genießen möchte, sollte sich bereits an Karsamstag mit ausreichend Backwaren eindecken. Alternativ gilt, wie an allen Feiertagen, die Bäckereien an Bahnhöfen oder Flughäfen zu besuchen. Diese dürfen ein bestimmtes Sortiment als sogenanntes Reiseproviant verkaufen. Gleiches gilt für Tankstellen.

Tipp: Der Rewe-Supermarkt im Flughafen Düsseldorf hat sogar 24/7 geöffnet, auch an Feiertagen wie Ostern.