Ausflug zum Airport Düsseldorf? 6 Gründe, warum sich ein Besuch auch ohne Flugticket lohnt

Diese Restaurants und Cafés könnt ihr am Flughafen Düsseldorf austesten

Bei einem Besuch am Flughafen sollte auch das Gastronomie-Angebot unter die Lupe genommen werden. In der Ankunftsebene fallen einem dabei zunächst einmal die üblichen Fastfood-Ketten ins Auge, doch in der Abflugebene wartet spannendste Kulinarik auf euch: Von internationaler Küche im edlen Palavrion über die stylishe Bierbar Brewgate bis hin zur feinen Patisserie Épi – hier lässt es sich zwischen hektischen Businessreisenden und verliebten Flitterwochlern überraschend ausgewogen dinieren. Passend dazu ergänzt Stachelhaus: „Wir gehören zu den vegetarischsten Flughäfen Deutschlands.“

Tipp: Während der Karnevalstagen im Februar wird in der Flughafen-Bäckerei Terbuyken zu jeder Bestellung ein gratis Berliner ausgegeben (zwischen 7.11 Uhr und 11.11 Uhr).

Eine Runde mit dem Skytrain fahren gehört zum Flughafen-Besuch dazu

Nicht nur in Wuppertal steht eine Schwebebahn. „Der vollautomatische Skytrain am Flughafen Düsseldorf befördert Gäste in nur sieben Minuten vom Fernbahnhof bis ins Terminal“, erklärt Stachelhaus während einer Fahrt in zehn Metern Höhe und einer Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Einsteigen könnt ihr am Bahnhof Düsseldorf Flughafen, von dort aus gelangt ihr über das Parkhaus P4/P5 zum Terminal A/B sowie Terminal C. Die Bahn ist fast nonstop in Betrieb, einzig zwischen 0.45 und 3.45 Uhr pausiert die Flughafen-Linie.

Die Fahrt ist allerdings nicht kostenfrei, denn der Skytrain zählt zum Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR). Für die Mitfahrt ist ein gültiges Ticket notwendig, dazu zählt auch das Deutschlandticket.

Während der Runde im Skytrain stellt sich die Frage: Wie viele Passagiere passieren den Flughafen eigentlich pro Jahr?

„über 2 Millionen im Jahr 2023“, weiß Flughafensprecher Stachelhaus. Er ergänzt: „Der passagierstärkste Tag im Jahr lässt sich nicht so leicht festmachen, mal ist es der Freitag, mal der Samstag zum Start der Sommer- oder Herbstferien. In diesem Jahr hält der 29. September 2023, ein Freitag, mit 80.000 Passagieren den Passagierzahlenrekord.“

Festival mit Blick aufs Rollfeld und Kunst am Flughafen Düsseldorf

Ein Flughafen hat viel Platz und große Hallen, warum diese also nicht nutzen? Aus diesem Grund finden am DUS regelmäßig Veranstaltungen, wie etwa das Hawa-Festival, statt. Das Musik-Event findet in der flughafeneigenen Veranstaltungslocation Station Airport mit direktem Blick auf die Start- und Landebahn statt. Bis zu 1650 Personen können dort gemeinsam feiern. Nächster Termin: Sonntag, 17. Dezember 2023.

Wer sich mehr für Kunst als fürs Feiern interessiert, sollte sich den Glaskubus auf der zweiten Ebene nicht entgehen lassen. „Ein Foto-Geheimspot“, findet auch Flughafensprecher Stachelhaus. Hier befindet sich die Lichtskulptur „Helios“ des renommierten Künstlers Heinz Mack. Das Kunstwerk mit lauter reflektierenden Metallstreifen wurde 1969 angefertigt, beim Großbrand am Flughafen Düsseldorf 1996 allerdings stark beschädigt. Unter dem gleichen Namen schuf Mack 2006 eine nachgebildete Skulptur.

Unterhaltung für die Kleinen gibt es im „Kiddieland“. Hier kann man sich die Zeit bei interaktiven Spielen und Automaten vertreiben. Nach einer Zeit kann das allerdings ziemlich kostenintensiv werden, denn pro Runde werden 50 Cent bis 1 Euro fällig.

Flugzeuge beobachten am Düsseldorfer Airport – ohne Flughafenterrasse?

Ein Besuch am Flughafen endet eigentlich nie ohne einen Besuch auf der Besucherterrasse. Auch in Düsseldorf gehörte die Besucherterrasse auf dem Dach vom Flugsteig B mit zu den attraktivsten Orten – von Planespottern bis hin zu Abholern und Bringern, die die Landung oder den Start ihrer Liebsten live verfolgen wollten. Doch seit Corona versperrt ein simples Schild ihren Aufgang. Darauf ist zu lesen: „Die Corona-Pandemie und ihre wirtschaftlichen Folgen haben den Flughafen Düsseldorf gezwungen, sein Serviceangebot anzupassen. Der Besuch auf unserer Flughafenterrasse sowie die Teilnahme an einer Airport-Tour sind daher bis auf weiteres nicht mehr möglich.“ Ein Herzenswunsch sei es, „unseren Gästen wieder die Möglichkeit eines Besuchs zu bieten“, beschwichtigt jedoch Stachelhaus.

Seither steht die Frage im Raum, wann die Terrasse wiedereröffnet wird. Was viele nicht wissen: Für den Flughafen ist dies mit hohen Personal- und Betriebskosten verbunden. Denn die Flughafenterrasse grenzt an den Luftsicherheitsbereich, dessen Sicherheitsvorschriften über die Jahre laufend verschärft wurden. Dazu gehört beispielsweise die Personen- und Warenkontrolle. Die entsprechenden Kosten könnten aktuell nicht durch Eintrittsgelder gedeckt werden.

Open-Airport-Kino auf der Flughafenterrasse: Kult-Event des Airport Düsseldorf „leider nicht geplant“.

Derzeit werden Konzepte geprüft, die eine „sowohl wirtschaftlich vertretbare wie operativ machbare Wiederöffnung der Besucherterrasse ermöglichen“ – von baulichen Veränderungen bis hin zu einer Kooperation mit externen Partnern sei laut Stachelhaus die Rede.

Für alle, die nun eine gute Portion Fernweh verspüren: Hier geht es zur Webcam des Rollfelds am Flughafen Düsseldorf.