Haben die Bäckereien in NRW an Weihnachten 2023 geöffnet?

Weihnachten steht vor der Türe und das bedeutet nicht nur Feiertage, sondern auch mal wieder gesonderte Öffnungszeiten für Bäckereien. Bereits am 23. Dezember starten die Ferien in Nordrhein-Westfalen und was gibt es da Schöneres, als mit einem gemeinsamen Weihnachtsfrühstück in die besinnliche Zeit zu starten? Doch die Bäckereien haben an den Weihnachtstagen nicht uneingeschränkt geöffnet.

>> Die 7 besten Bäckereien in Düsseldorf: Brot und Kuchen nach Traditionsrezept <<

Denn viele Geschäfte müssen durch die Feiertage schließen und auch die Bäckereien müssen sich an bestimmte Regeln halten. Sie können nicht wie gewohnt durchgehend öffnen, sondern müssen ebenfalls ihre Türen schließen. Wie also sehen die Öffnungszeiten in diesem Jahr aus?

An Heiligabend dürfen die Bäckereien bis maximal 14 Uhr geöffnet bleiben. Zwar ist der 24. Dezember kein Feiertag, dennoch gibt es bestimmte Regeln für die Öffnungszeiten, auch für Bäckereien. Das gibt das Innenministerium in NRW vor.

>> Frühstück in Düsseldorf: Die besten Cafés für süßes und herzhaftes Brunchen <<

Bäckereien in NRW: Das sind die Öffnungszeiten zu Weihnachten 2023

24. Dezember (Heiligabend): Da Heiligabend dieses Jahr auf einen Sonntag fällt, gelten für Bäcker die selben Öffnungszeiten wie an herkömmlichen Sonntagen. So dürfen Bäcker, Zeitungshändler oder Blumenläden bis zu fünf Stunden bis maximal 14 Uhr geöffnet haben. Die Regelung gilt auch für bäuerliche Hofläden oder Weihnachtsbaum-Verkäufer.

Da Heiligabend dieses Jahr auf einen Sonntag fällt, gelten für Bäcker die selben Öffnungszeiten wie an herkömmlichen Sonntagen. So dürfen Bäcker, Zeitungshändler oder Blumenläden bis zu fünf Stunden bis maximal 14 Uhr geöffnet haben. Die Regelung gilt auch für bäuerliche Hofläden oder Weihnachtsbaum-Verkäufer. 25. Dezember (1. Weihnachtstag): Von der Regelung, dass Geschäfte am 1. Weihnachtstag geschlossen sein müssen, sind Bäckereien befreit. Sie dürfen demnach maximal fünf Stunden am Tag geöffnet sein. Es handelt sich dabei jedoch um eine freiwillige Möglichkeit. Backstuben können also selbst entscheiden, ob sie öffnen möchten oder nicht.

Von der Regelung, dass Geschäfte am 1. Weihnachtstag geschlossen sein müssen, sind Bäckereien befreit. Sie dürfen demnach maximal fünf Stunden am Tag geöffnet sein. Es handelt sich dabei jedoch um eine freiwillige Möglichkeit. Backstuben können also selbst entscheiden, ob sie öffnen möchten oder nicht. 26. Dezember (2. Weihnachtstag): Bäckereien haben an diesem Tag geschlossen und dürfen nicht öffnen. Das Gleiche gilt auch für Geschäfte. Wer frische Brötchen möchte, muss sich also entweder selbst welche backen oder auf Aufbackbrötchen zurückgreifen.

Eine andere Möglichkeit, an frische Brötchen während der Weihnachtstage zu kommen, sind Tankstellen. Diese dürfen laut Ladenöffnungsgesetz „Reisebedarf“ anbieten. Dazu zählen auch Semmel. Weitere Ausnahmen gelten für Bahnhöfe oder Flughäfen. Auch diese dürfen „Reisebedarf“ anbieten, also frische Brötchen und andere Backwaren.