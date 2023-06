Open-Airport-Kino: Kult-Event des Flughafen Düsseldorf dieses Jahr „leider nicht geplant“

Es wurde vor allem von Filmfans zu den Sommerhighlights gezählt: das Open-Airport-Kino auf der Besucherterrasse des Flughafen Düsseldorf. Blockbuster schauen unter freiem Himmel, inmitten einer mindestens genauso filmwürdigen Location. Das „Airlebnis“ hat sich seit 2014 zum Besuchermagneten am Flughafen entwickelt, doch fünf Jahre später hieß es zum letzten Mal „Film ab“ – zum Leidwesen aller Cineasten.

Open-Airport-Kino in Düsseldorf: Filme schauen auf der Flughafenterrasse

Während der Betrieb auf der Rollbahn ungestört weiterlief, erlebten Besucher ein Kinovergnügen der besonderen Art. Denn hinter der zwölf mal sechs Meter großen Leinwand waren die Flugzeuge auch während des Films beim Starten und Landen zu beobachten. An fünf Wochenenden wurden Filmklassiker und aktuelle Kinokassenschlager gezeigt.

Das Event erfuhr große Beliebtheit, gerade weil so liebevoll mitgedacht wurde: Für den ungestörten Kinosound wurde beispielsweise der Filmton auf Funk-Kopfhörern übertragen. Auch für Snacks und Getränke war vor Ort gesorgt. Ein kleines Erlebnis bot schon der Weg zur Location selbst, denn auch wie bei normalen Besuchen auf der Flughafenterrasse musste eine Sicherheitskontrolle passiert werden.

Kinokarten gab es in drei Preiskategorien. Einen Platz in der „Economy Class“ erhielten Kinobesucher für 7,50 Euro, bequemere Sessel gab es für einen Aufpreis von vier Euro in der „Premium Economy“. Für 15 Euro pro Karte wurde es noch pompöser, denn in der „Business Class“ wurden Lounge-Sessel und ein Freigetränk nach Wahl geboten.

Open-Airport-Kino in Düsseldorf: Folgt 2023 ein Neustart des Freiluftkinos?

Aktuell starten viele Open-Air-Kinos in Düsseldorf wieder in die Saison. Und wie steht es mit dem Open-Airport-Kino am Flughafen? Ein Sprecher offenbart Tonight News auf Anfrage: „Eine Neuauflage ist derzeit absehbar leider nicht geplant.“ Grundsätzlich würde ein Comeback jedoch nicht ausgeschlossen werden. Wenn es in den nächsten Jahren doch wieder dazu kommen würde, würde man darüber informieren, hieß es weiter.

Ein möglicher Grund, weshalb das Event derzeit auf Eis liegt: Die Besucherterrasse des Flughafen Düsseldorf ist aktuell für die Öffentlichkeit gesperrt. „Die Corona-Pandemie und ihre wirtschaftlichen Folgen haben den Flughafen Düsseldorf gezwungen, sich strukturell neu aufzustellen und sein Serviceangebot anzupassen. Ein Besuch auf unserer Flughafenterrasse ist daher bis auf weiteres nicht mehr möglich“, heißt es auf der Website.

Die Terrasse war nicht nur ein Ort für Fluggäste, Touristen und Angehörige, die ihren Liebsten beim Abflug zuwinken wollten, sondern auch ein Treffpunkt für sogenannte Planespotter, welche hobbymäßig mit ihren Kameras Flieger ablichten.

