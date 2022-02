„Flirtmodus on“– und direkt gibt’s den nächsten „Bachelor“-Kuss? Die Vorschau auf Folge 4

„Tut mir ’nen Gefallen und gebt richtig Gas“, fordert Dominik Stuckmann am Ende der dritten Folge von „Der Bachelor“ 2022 von den verbliebenen Kandidatinnen. Und die lassen sich nicht zweimal bitten, wie in der Vorschau auf Folge 4 zu sehen ist.

Spoiler-Alarm: Wenn ihr nicht wissen möchtet, was (womöglich) in Folge 4 von „Der Bachelor“ 2022 passiert, dann solltet ihr an dieser Stelle nicht weiterlesen.

„Direkt Flirtmodus on“, kündigt Christina Nicolardi verheißungsvoll an. Und offensichtlich verfolgt die sonst schüchternd wirkende Anna Rossow dieselbe Taktik. Mit einem eklatanten Unterschied, der der 33-Jährigen mächtig in die Karten spielt: Sie wird von Bachelor Dominik auf ein Einzeldate eingeladen. Das Ergebnis des Helikopterflugs mit anschließendem Beisammensein am Strand: vermutlich ein Kuss.

>> „Der Bachelor“ 2022: Wer ist raus? Wer ist weiter? Alle Folgen in der Zusammenfassung <<

„Der Bachelor“ 2022: Kuss zwischen Anna und Dominik?

Denn in der nächsten Einstellung hört man eine Stimme sagen „und geküsst“, während Anna den anderen Ladys Rede und Antwort zu ihrem Date steht. Sie zuckt anschließend die Schultern. Hat sie es den anderen Kandidatinnen erzählt? Oder will sie vielleicht nichts sagen und hat es in den Mund gelegt bekommen? Ist es überhaupt zum zweiten Kuss der 12. „Bachelor“-Staffel gekommen? Fragen über Fragen.

Dafür, dass Anna tatsächlich die „Nachfolge“ von Nele Wüstenberg antritt, spricht, dass anschließend Dominik gezeigt wird. „So ist das halt jetzt hier, ne“, sagt er. Christina Nicolardi hat es satt: „Kein Bock mehr über den Kuss zu reden.“ Nele geht sogar noch einen Schritt weiter: „Morgen will ich jetzt auch kein Date mehr haben.“

>> „Der Bachelor“ 2022: Sendetermine, Kandidatinnen, Drehort – alle Infos zur 12. Staffel <<

„Der Bachelor“ 2022: Emily ist zurück!

Aber was ist eigentlich mit der erkrankten Emily von Strasser, die in der vergangenen „Nacht der Rosen“ fehlte und somit kampflos in die nächste Runde zog? Sie sieht man in der letzten Szene der Vorschau mit Dominik auf die anderen Frauen warten – offensichtlich kurz vor der „Nacht der Rosen“. „War schon so ’n Schockmoment“, befindet Bobette Landu. Sollte Emily tatsächlich erst kurz vor dem Ende von Folge 4 zurückkehren, ist es wahrscheinlich, dass sie erneut ohne viel Zutun eine Rose bekommt. Und das dürfte einigen Kandidatinnen so gar nicht schmecken.

>> Darum ist Emily schon jetzt die Oberzicke der neuen „Bachelor“-Staffel <<