Vom 15. bis 17. Oktober übernimmt die LGBTQ-Bewegung erneut das Zepter in der Landeshauptstadt – und will dort weitermachen, wo sie 2019 aufgehört hat. Dabei kehrt das beliebte Straßenfest am Johannes-Rau-Platz ebenso zurück wie die beliebte Demo-Parade am Samstag. Die Veranstalter halten alle Besucher dazu an, die 3G-Regel zu befolgen. Wir zeigen, was euch zum CSD 2021 in Düsseldorf erwartet.

CSD 2021: „Solidarität hat viele Farben“

Der Christopher Street Day hat sich in den vergangenen Jahren immer weiter zur wohl charmantesten Demonstration des Planeten gewandelt: Anstelle von Molotov-Cocktails fliegen hier Herzen, anstelle von schwarzer Vermummung werden bunte und freizügige Kostüme bevorzugt.

Schwule und Lesben sind auf dem Papier in der Gesellschaft angekommen, beispielsweise in ihrem Recht zu heiraten. An viel zu vielen Orten aber werden sie noch immer benachteiligt, wird über sie gelästert und gespottet. Umso besser, dass der CSD auch in Düsseldorf nochmal die Werbetrommel für mehr Verständnis untereinander rührt. OB Stephan Keller will erneut die Schirmherrschaft für das Event übernehmen.

>> Veranstaltungen in Düsseldorf: Die besten Wochenend-Tipps, Events und Freizeitangebote <<

CSD-Straßenfest am Johannes-Rau-Platz

Die Feierlichkeiten am Johannes-Rau-Platz in unmittelbarer Nähe zum Rhein und dem Düsseldorfer Landtag gehören mittlerweile fest zum Repertoire des CSD Düsseldorf. 2021 gibt es allerdings ein außergewöhnliches Highlight: Am Freitag (15. Oktober) wird ab 12 Uhr ein neuer Ort des Gedenkens auf der Apollowiese eingeweiht und der Öffentlichkeit übergeben.

Nebenbei findet ihr am Johannes-Rau-Platz neben den Infoständen der Gruppen, Vereine und Initiativen auch eine Möglichkeit zur Stärkung: Getränke und gepflegte Speisen lassen sich mit Blick auf den Rhein und die vielen schrillen Kostüme sicher besonders gut genießen. Die Corona-Regelung verlangt jedoch auch hier die Beachtung der 3G-Regel: Ihr solltet also in jedem Fall nachweisen können, dass ihr geimpft, genesen oder getestet seid.

>> Düsseldorf: Kirmes auf dem Staufenplatz startet am 8. Oktober <<

CSD 2021 in Düsseldorf: Bands und musikalische Highlights

Auf der Bühne am Johannes-Rau-Platz erwarten euch wieder einige coole Bands und begabte Musiker. Behaltet für weitere Ankündigungen am besten die Facebook-Seite des CSD Düsseldorf im Blick.

Bereits bestätigt:

Die Punk-Brass-Band „AKL“ („Auch Kein Lösung“) am Freitagabend

Die Band „Stadtrand“ mit Roman Lob

Newcomer Fabian Saller (Singer/Songwriter)

Sängerin Steffi List a Samstagabend

Die Band „Small Strides“

Max Weyers an allen 3 Tagen

>> Trotz Dauerregen: 10.000 Menschen feiern beim CSD in Köln <<

Wann findet die CSD-Parade in Düsseldorf statt?

Die CSD-Parade in Düsseldorf startet am Samstag, 16. Oktober, um 14 Uhr am Graf-Adolf-Platz.

Wo in Düsseldorf findet die CSD-Parade statt? Das ist der Streckenplan

Die CSD-Parade 2021 startet am Graf-Adolf-Platz und führt euch dann zuerst über die Kö in nördlicher Richtung. Hier findet zu der Zeit auch der beliebte Bücherbummel statt. Auf einer Bühne vor Ort werden die Teilnehmenden begrüßt und den Zuschauern vorgestellt.

>> Düsseldorf: Bücherbummel an der Kö lockt vom 14. bis 17. Oktober <<

Weiter geht es über den Schadowplatz in Richtung Ratinger Straße, dem Tor in die Düsseldorfer Altstadt. Vorbei an Kult-Locations wie dem Schlösser Quartier und der Brauerei im Füchschen steuert der Umzug dann die Rheinpromenade an. Die Schlusskundgebung findet auf dem Johannes-Rau-Platz nahe der Rheinkniebrücke statt.

Offizielle CSD-Party findet im Ufer 8 statt

Miss Mo und Felix Jackson haben bereits 2019 die CSD-Party im Düsseldorfer Zakk angeheizt, diesmal toben sich beide im Ufer 8 aus. Nur wenige hundert Meter vom CSD Straßenfest entfernt könnt ihr hier genüsslich in die Nacht hinein feiern. Tickets gibt es online, auf dem Straßenfest am Infozelt, sowie an der Abendkasse. Zutritt erfolgt mit den gängigen 3G-Regeln, ein Testzentrum direkt vor der Tür hilft auch Kurzentschlossenen.

>> Clubs und Discos in Düsseldorf: Diese Locations sind wieder geöffnet <<

Weitere Infos zum CSD 2021 in Düsseldorf findet ihr auf der offiziellen Homepage, sowie auf Facebook. Wir wünschen euch viel Spaß!