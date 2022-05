CSD Köln 2022: Termin, Party, Motto – alle Infos zur Cologne Pride

Vom ersten bis zum 3. Juli 2022 findet der CSD in Köln statt. Die große Parade wird von einem bunten Bühnenprogramm und queeren Partys in der ganzen statt begleitet. Wir haben alle Infos für euch im Überblick.

Was? CSD 2022

Wann? 1. bis 3. Juli 2022

Wo? Rund um den Heumarkt, das Gürzenich und den Alter Markt

CSD Köln 2022: Termine – wann beginnt die Cologne Pride?

Die Cologne Pride 2022 startet am 18. Juni und endet am 3. Juli 2022. Das CSD-Straßenfest geht vom 1. bis zum 3. Juli und die große CSD-Demonstration findet am 3. Juli 2022 statt. Das CSD-Straßenfest wird am Heumarkt, in der Altstadt, am Gürzenich und auf dem Alter Markt gefeiert.

CSD Köln 2022: Party, Programm, Tickets

Das CSD-Straßenfest rund um den Heumarkt, Gürzenich und Alter Markt vereint eine bunte Party mit ausgefallenen Bühnenacts, engagierten Reden und emotionalen Momenten. Über drei Tage hinweg gibt es insgesamt über 60 Stunden Programm: das echte Open-Air-Feeling mit deutschen und internationalen Künstlern, gepaart mit Regional- und Bundespolitik auf drei Bühnen. Im Folgenden findest du den Zeitplan sowie eine Auswahl an Künstlern. Ein Besuch beim Open-Air-Event CSD ist kostenlos und das Gelände in der Kölner Innenstadt ist frei zugänglich. Tickets für die verschiedenen Partys rund um die Cologne Pride 2022 findet ihr hier. Bühne Heumarkt 1. Juli 2022 ab 18 Uhr: Eröffnung des CSD-Straßen- festes // Moderation: Nico Gutjahr // Live on Stage: Kate Louisa & Band, John Riot, HORSE 2. Juli 2022 ab 15 Uhr: Live on Stage u.a.: MKSM, LiLA, Keye Katcher, Shon Abram, Holger Edmaier, Kery Fay, Dominik Klein & Band, TOP-Act: Star DJ FELIX JAEHN // Politikslot ab 16 Uhr & Verleihung des Ehrenpreises des KLuST e.V. an Elfi Scho-Antwerpes 3. Juli 2022 ab 15 Uhr: Moderation: Sarah Liu & Eric Schroth // Live on Stage u.a.: Paul Brunner & Band, GOODBEATS, Lady Gaga & Amy Winehouse Tribute Show, Politikslot ab 17 Uhr

Top-Act: ist noch Top-Secret und wird am 18. Juni 2022 bei der ColognePride Opening Party bekannt gegeben