Beyoncé in Köln: „Renaissance World Tour“ im Rheinenergiestadion – Tickets, Programm, alle Infos

Willkommen zurück in der Domstadt: Ausnahmemusikerin Beyoncé macht auf ihrer frisch angekündigten „Renaissance World Tour“ wieder Halt in Köln und präsentiert sich ihren Fans am 15. Juni 2023 im Rheinenergiestadion. Mit im Gepäck hat sie natürlich ihr Hitalbum „Renaissance“.

Beyoncé kündigte ihre mit Spannung erwartete Tour wenige Tage vor der Grammy-Verleihung an, bei der sie neunmal nominiert ist. 28 Mal gewann sie bereits das goldene Grammophon – so oft wie keine andere Frau. Der 1997 gestorbene Dirigent Solti kommt auf 31 der begehrten Trophäen. Beyoncé braucht also noch vier Grammys, um an Solti vorbeizuziehen.

Beyoncé World Tour 2023: Erstes Konzert im Konzert im Atlantis-Hotel

Im Januar hatte die Sängerin zum ersten Mal seit vier Jahren wieder eine Show auf die Bühne gebracht, allerdings nur vor geladenen Gästen in einer Hotelanlage in Dubai. Ihre letzte Solotour absolvierte sie 2016, zwei Jahre später ging sie mit Ehemann Jay Z auf Tournee.

Beyoncé in Köln 2023: Wo findet das Konzert statt?

Beyoncé bleibt sich treu und schaut auch 2023 im Rheinenergiestadion vorbei. Neben der Band Muse und Sängerin P!nk ist Beyoncé jetzt bereits der dritte Mega-Act in der Spielstätte des 1. FC Köln. Das Stadion findet sich im westlichen Teil der Domstadt im Stadtteil Müngersdorf, nur wenige Minuten vom Kreuz Köln-West (A4 und A1) entfernt.

Ticketvorverkauf zur „Renaissance World Tour“ von Beyoncé: Wo gibt es Tickets? Wie teuer wird der Spaß?

Der BeyHive-Ticketverkauf beginnt am Montag, 6. Februar, ab 10 Uhr. Wenig später folgt der Telekom Pre-Sale am 8. Februar, ebenfalls um 10 Uhr. Der offizielle Verkaufsstart für die Tickets beginnt am Freitag, 10. Februar, um 10 Uhr.

Alle Vorverkaufstermine in der Übersicht:

BeyHive Pre-Sale: 6. Februar 2023, 10 Uhr

Telekom Pre-Sale: 8. Februar 2023, 10 Uhr

Ticketmaster Pre-Sale: 9. Februar 2023, 10 Uhr

On-Sale: 10. Februar 2023, 10 Uhr

Wie die Preisgestaltung der Tickets aussehen wird, darüber lässt sich aktuell nur spekulieren. Bei ihrem letzten Auftritt im Olympiapark in Berlin, mussten Fans zwischen 70 und 180 Euro für ein Ticket einplanen – wir gehen davon aus, dass es diesmal noch teurer wird und halten euch auf dem Laufenden.

Beyoncé in Köln 2023: Was steckt hinter der „Renaissance World Tour“?

Die Tour wird sich natürlich rund um das Mitte 2022 veröffentlichte, neue Album „Renaissance“ drehen und dessen Stücke erstmals live präsentieren. Viele davon sind um einiges „tanzbarer“, als noch auf den Vorgänger-Platten. Einer zünftigen Party im Stadion steht damit nichts im Wege.

Wie ist der Zeitplan beim Kölner Konzert von Beyoncé?

Fest steht bislang nur: Ab 19 Uhr soll es losgehen. Einen konkreten Zeitplan für das Konzert in Köln gibt es noch nicht. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Die größten Hits von Beyoncé

Der Katalog großer Hits von Beyoncé ist vollgepackt: Wir haben einige Highlights für euch herausgesucht. So könnt ihr euch schon einmal passend auf das Konzert vorbereiten und in Stimmung bringen.

Halo

Mit 1.3 Milliarden Aufrufen ganz weit oben auf der Popularitäts-Skala ist „Halo“, der Song aus dem 2008 veröffentlichten Album „I Am… Sasha Fierce“. Die Popballade setzt auf die klassischen Beyoncé-Zutaten wie Klavier, Streicher, Synthesizer, Trommeln und Percussions – und erreichte auch in Deutschland Platz 1 der Charts.

CUFF IT

Die perfekte Vorbereitung auf das Konzert in Köln: Frisch vom neuen Album „Renaissance“ stammt „CUFF IT“. Das simple Lyric Video hat bereits über 33 Millionen YouTube-Aufrufe, über Spotify kommt die Album-Auskopplung aktuell auf knapp 360 Millionen Aufrufe. Wahnsinn!

Crazy in Love

Bereits bei den ersten Beats wackelt der Po und steppen die Füße: „Crazy in Love“ dürfte den bis heute krassesten Song-Hook ihrer Karriere bieten, den sie zusammen mit Jay-Z passend zum Start ihrer Solo-Karriere aus den Boxen gezaubert hat. Erstmals veröffentlicht wurde der Track anno 2003 im Album „Dangerously in Love“ – 20 Jahre ist es her!

Love on Top

Der 80er-Jahre-Vibe passt heute so gut wie nie zuvor: „Love on Top“ ist herrlich oldschool und zeigt hervorragend, was für ein Stimmwunder wir mit Beyoncé wirklich vor uns haben. Da kämen selbst Diana Ross die Freudentränen. Ob es der Hit ihres Albums „4“ allerdings auch nach Köln schafft, ist eher fraglich.

Single Ladies (Put a Ring on It)

Selbst das Video zu diesem Song ist mittlerweile weltberühmt und für alle Ewigkeiten Referenzmaterial für die Popkultur der letzten 15 Jahre: „Single Ladies (Put a Ring on It)“ bietet einen absolut phänomenalen Beat, zeigt starke Frauen und gibt Männern die Klatsche, die sich einfach nicht festlegen können. Selbst auf TikTok der Track auch heute noch extrem angesagt. Erstmals erschienen ist der Song im Jahr 2008.

Beyoncé: Weitere Konzert-Termine in Deutschland 2023

Die Sängerin startet ihre Tour im Mai in Schweden, es folgen Konzerte in ganz Europa und den Vereinigten Staaten. So wird sie unter anderem in London, Paris, Brüssel, Amsterdam, Barcelona und Toronto auftreten, bevor sie die Tour am 27. September in New Orleans beendet. Neben Köln sind auch noch zwei weitere Konzerte in Deutschland geplant. Dazu gehören:

21. Juni 2023, Hamburg im Volksparkstadion, ab 19 Uhr

24. Juni 2023, Frankfurt im Deutsche Bank Park, ab 19 Uhr

Die komplette Tour könnt ihr euch hier ansehen. Auch für die beiden Konzerte in Hamburg und Frankfurt sind Tickets ab dem 10. Februar um 10 Uhr erhältlich.

Wie komme ich mit dem ÖPNV zum Konzert von Beyoncé im Rheinenergiestadion?

Ihr erreicht das Rheinenergiestadion am besten über die KVB-Linie 1 (Haltestelle: „Rheinenergie-Stadion“). Die KVB-Linie 1 ist an den Haltestellen „Bahnhof Weiden-West“ und „Köln Messe/Deutz“ mit dem Netz der Deutschen Bahn verbunden.

Rheinenergiestadion in Köln: Wo kann ich parken?

Die Anfahrt mit dem Auto erfolgt meist über das Autobahn Kreuz „Köln West“ (A1 und A4). Nutzt von der A1 die Ausfahrten „Köln Bocklemünd“, „Köln Lövenich“ oder „Köln Weiden/Frechen“. Von der A4 nutzt ihr die Ausfahrten „Köln Klettenberg“ oder „Frechen Nord“. Im Anschluss einfach der der Beschilderung Richtung Stadion folgen. Rund um das Stadion stehen euch cca. 7.500 Stellplätze zur Verfügung.

Adresse (Navigationssystem):

Parkplätze P6, P7, P8 / Salzburger Weg, 50858 Köln

Parkplatz P1 / Militärringstr./Wendelinstr., 50933 Köln

Parkplatz P3 / Brauweiler Weg, 50933 Köln

Über diesen Link auf rheinergiestadion.de findet ihr zudem zahlreiche Anfahrtskarten und weitere Infos.

