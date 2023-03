Muse in Köln: Zeitplan, Einlass, Infos – gibt es noch Tickets?

Im kommenden Jahr feiern Muse bereits ihr 30-jähriges Bandbestehen. In diesem Sommer kommt das Alternative-Rock-Trio aber zunächst einmal nach Köln. Mit inzwischen neun Studioalben und etlichen Platin- sowie Gold-Auszeichnungen hat sich die Band aus dem englischen Teignmouth inzwischen in den Rockolymp gespielt. Zuletzt erschien im vergangenen Jahr das Album „Will Of The People“, welches in Österreich, der Schweiz und England für mehrere Wochen auf Rang Eins der Albumcharts stand.

Passend dazu begann ab dem 7. April des vergangenen Jahres bereits die „Will Of The People World Tour“, die im englischen Exeter ihren Anfang nahm und in Kuala Lumpur in Malaysia am 29. Juli dieses Jahres enden soll.

Muse in Köln 2023: Wo findet das Konzert statt?

Das Konzert im Rahmen der „Will Of The People World Tour“ findet in Köln-Müngersdorf im RheinEnergieStadion statt. Dabei ist die Band bereits zum zweiten Mal im Zuge der Tournee in Köln auf Stippvisite. Bereits im September 2022 war das Trio im Media Park zu Gast. Wenige Tage nach der Show in Köln werden noch zwei Festivaltermine in Deutschland hinzukommen.

Wann treten Muse 2023 in Köln auf?

Nachdem das Trio bereits im vergangenen Jahr Halt auf ihrer Tour im Kölner Media Park gemacht hat, wird das Konzert diesmal im RheinEnergieStadion in Köln-Müngersdorf stattfinden. Los geht es am Freitag, den 9. Juni 2023.

Muse in Köln 2023: Was ist der Zeitplan?

Für das Konzert von Muse im RheinEnergieStadion sieht der geplante Ablauf am 9. Juni 2023 wie folgt aus:

Einlass: 18.00 Uhr

Vorband: Royal Blood

Auftritt Muse: 20 Uhr

Muse in Köln 2023: Gibt es noch Tickets?

Viele Tickets für das Konzert im RheinEnergieStadion scheint es nicht mehr zu geben, denn auf den Ticketportalen sind bereits zwei von vier Kategorien vergriffen. Daher habt ihr noch die Chance, einen Sitzplatz in der Kategorie 1 für 109,50 Euro zu ergattern. Oder ihr nehmt die günstigere Kategorie 4, dort bezahlt ihr für einen Sitzplatz dann 79,60 Euro. Sollten noch weitere Kategorien und Preissegmente in den kommenden Wochen freigeschaltet werden, unterrichten wir euch über weitere Ticketpreise.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von MUSE (@muse)

Wie viele Zuschauer sind dabei?

In Köln gibt es keine größere Location für Konzerte als das RheinEnergieStadion in Köln-Müngersdorf. Hier finden 50.000 Zuschauer Platz. Dadurch, dass das Konzert bereits ins Stadion verlegt wurde, ist die Anfrage entsprechend hoch. Auch die Tatsache, dass bereits zwei Kategorien ausverkauft zu sein scheinen, zeigt, dass das Konzert wahrscheinlich bis zum Sommer ausverkauft sein wird. Daher ist damit zu rechnen, dass auch 50.000 Gäste und Fans der Brit-Rocker vor Ort sein werden.

Muse in Köln 2023: Was können wir von der Show erwarten?

Da die „Will Of The People World Tour“ bereits seit dem Frühling 2022 läuft, ist inzwischen relativ klar, was die Zuschauer von Muse und der Show erwarten können. So gibt es eine Playlist der Songs, die gespielt werden, auch Live-Mitschnitte existieren bereits in großer Anzahl auf den gängigen Musikvideo-Portalen. So wird es 20 ausgewählte Hits sowie Songs der neuen Platte geben, am Ende gibt es eine Zugabe mit den beiden Songs „Kill Or Be Killed“ und „Knights Of Cydonia“. Die Fans dürfen sich daher auf eine große Show der Briten in Köln freuen.

Konzert von Muse 2023: Wie komme ich mit dem ÖPNV zum RheinEnergie-Stadion?

Um zum RheinEnergieStadion zu kommen, habt ihr gleich mehrere Möglichkeiten. Denn es befinden sich in unmittelbarer Nähe eine Reihe von Haltestellen der Straßenbahnen und der S-Bahn. Deshalb nutzt als beste Umsteige- oder Aussteigepunkte die beiden Bahnhöfe „Bahnhof Köln Deutz/Messe“ und „Köln Weiden West“. Mit diesen Linien kommt ihr zum RheinEnergieStadion:

Straßenbahn: 1 und 7

S-Bahn: S 12, S 19

Bei Konzerten und Großveranstaltungen dieser Art werden zudem auch Sonderzüge eingesetzt, die euch wahlweise in die Stadt oder zum Bahnhof „Köln Weiden West“ bringen. Außerdem gibt es meist einen Shuttle-Service, womit ihr zur Haltestelle „Haus Vorst/Marsdorf“ gelangt.

RheinEnergie-Stadion in Köln: Wo kann ich mit dem Auto parken?

Am Stadion gibt es mehrere Parkhäuser und P+R Anlagen. Folgt am besten diesen Empfehlungen:

P+R Marsdorf (Haus Vorst)

P+R Weiden West

Parkhaus Lanxess Arena P1 und P4

Parkhaus Köln Arcaden

Weitere Informationen zu Parkmöglichkeiten findet ihr hier.

Solltet ihr mit dem Auto kommen, fahrt über den Autobahnring Kreuz Köln West (A1/A4). Kommt ihr von der A1, dann nutzt die Ausfahrten „Köln Lövenich“, „Köln Weiden/Frechen“ oder „Köln Bocklemünd“. Wenn ihr von der A4 kommt, nutzt die Ausfahrten „Köln Klettenberg“ oder „Frechen Nord“. Insgesamt gibt es 7500 Stellplätze für PKW am Stadion. Gebt dafür am besten folgende Adresse ins Navi ein:

PKW-Parkplätze P6, P7, P8 und Busparkplatz P8:

Salzburger Weg, 50858 Köln

PKW-Parkplatz Rheinbraun:

Stüttgenweg, 50935 Köln

Stüttgenweg, 50935 Köln

PKW-Parkplatz P1:

Militärringstr./Wendelinstr., 50933 Köln

Militärringstr./Wendelinstr., 50933 Köln

PKW-Parkplatz P3:

Brauweiler Weg, 50933 Köln

Brauweiler Weg, 50933 Köln

