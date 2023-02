Macklemore in Köln: Zeitplan, Einlass und alle Infos zum Konzert

Seit über 20 Jahren schon ist der US-Rapper Macklemore, der mit bürgerlichem Namen Ben Haggerty heißt, als Musiker unterwegs. Der aus Seattle stammende Künstler hat bereits als 17-Jähriger erste Stücke veröffentlicht, damals noch unter dem Namen „Professor Macklemore“.

Seinen großen Durchbruch aber hatte er 2011, als er gemeinsam mit Ryan Lewis den Nummer-1-Hit „Can’t Hold Us“ hatte. Gemeinsam produzierte das Duo zwei Alben, wovon vor allem das erste Album von 2012 „The Heist“ mehrfach Gold und in den USA sogar Fünffachplatin erlangte. Seine beiden Solo-Alben hingegen hatten weniger Erfolg, hier reichte es nur zu Gold in den Vereinigten Staaten. In diesem Jahr aber soll sein neues Album „Ben“ erscheinen, die drei Singles „Chant“, „Maniac“ und „Faithful“ sind bereits veröffentlicht. Nun kommt der Rapper nach Köln.

Macklemore in Köln 2023: Wo findet das Konzert statt?

Das Konzert im Rahmen der „The Ben Tour“ wird in der Kölner Lanxess Arena stattfinden. Neben Köln macht Macklemore auch noch in weiteren deutschen Städten Halt. So tritt er auch in Berlin (22.04.), München (24.04.), Offenbach (25.04.) und Hamburg (27.04.) auf.

Wann tritt Macklemore 2023 in Köln auf?

Das Konzert von Macklemore in Köln findet am Freitag, den 21. April statt. Die „The Ben Tour“ startet am 3. April im irischen Dublin und führt ihn über Großbritannien, Deutschland, Frankreich und weitere Länder bis nach Norwegen, wo die Tour am 18. August in Drammen endet.

Macklemore in Köln 2023: Was ist der Zeitplan?

Der Ablauf für das Macklemore-Konzert in Köln am 21. April 2023 mit den beiden Vorbands „Tones And I“ und „Charlieonnafriday“ sieht wie folgt aus:

Einlass: 18.00 Uhr

Vorband: Tones And I

Vorband: Charlieonnafriday

Auftritt Macklemore: 20.00 Uhr

Macklemore in Köln 2023: Gibt es noch Tickets?

Da die Nachfrage nach Tickets offenbar so groß war, verlegte man die Show inzwischen vom Palladium in die Lanxess Arena. Tickets für das Konzert gibt es ab 60 Euro in der günstigsten Kategorie.

Wie viele Zuschauer sind dabei?

Maximal 20.000 Zuschauer passen in die Lanxess Arena. Bei Sportveranstaltungen wie Eishockey verringert sich das Kontingent auf 18.700 Zuschauer, beim Handball passen 19.400 in die Halle. Dadurch, dass die Nachfrage für das Konzert von Macklemore derart hoch war, dass es vom Palladium in die Lanxess Arena verlegt wurde, dürfte der Andrang recht groß sein. Es darf also mit einem annähernd ausverkauften Haus gerechnet werden.

Macklemore in Köln 2023: Was können wir von der Show erwarten?

Seit über 20 Jahren macht der Künstler bereits Musik und hat dabei mehr als einmal sein herausragendes Talent als Rapper und Texter unter Beweis gestellt. Daher dürfte es neben vielen neuen Hits aus seinem Album „Ben“ (3. März 2023), auch einige Klassiker aus seinem Repertoire geben. Der Fokus liegt dabei aber natürlich auf dem neuen Album.

Konzert von Macklemore 2023: Wie komme ich mit dem ÖPNV zur Lanxess Arena?

Eine ganze Menge Haltestellen gibt es unmittelbar an der Lanxess Arena. So habt ihr die Möglichkeit, mit verschiedenen Verkehrsmitteln zur Arena anzureisen. Ihr könnt zwischen den Haltestellen „Bahnhof Deutz/LANXESS arena“, „Deutz Technische Hochschule“ und „Bahnhof Köln Deutz/Messe“ wählen. Diese werden von folgenden Linien angefahren:

Straßenbahn: 1, 3, 4 und 9

Bus: 150, 153, 156, 250 und 260

S-Bahn: S 6, S 11, S 12, S 13

Die Liniennetzpläne könnt ihr euch hier anschauen.

Lanxess Arena in Köln: Wo kann ich mit dem Auto parken?

Wer mit dem Auto kommt, sollte am besten den Hinweisschildern „LANXESS arena“ und „Koelnmesse“ folgen. Der Deutzer Bahnhof liegt in unmittelbarer Nähe zur Arena. Daher gibt es auch Parkmöglichkeiten an der Lanxess Arena in ausreichender Menge – folgt einfach den Schildern. Wer lieber in einem Parkhaus steht, hat ebenfalls die Möglichkeit, diese zu nutzen. Diese findet ihr hier.

Wenn ihr aus Richtung Olpe/Siegen kommt, dann fahrt von der A4 bzw. Stadtautobahn B55 in Richtung Köln-Zentrum bis zur Abfahrt „LANXESS arena“ und folgt dann den Schildern.

Wenn ihr aus Frankfurt kommt, nutzt ihr die A3 bis zum Autobahndreieck Heumar, wo ihr dann auf die A4 in Richtung Aachen wechselt bis zum Autobahnkreuz Gremberg. Dort müsst ihr dann auf die A559 in Richtung Köln-Deutz bis zum Autobahnende.

Wenn ihr aus Bonn oder vom Flughafen kommt, nutzt die A559 in Richtung Köln-Zentrum, -Deutz bis zum Ende der Autobahn. Wer aus Aachen und Koblenz kommt, fährt am Autobahnkreuz Köln-West auf die A4 in Richtung Olpe, Frankfurt bis zum Autobahnkreuz Gremberg. Dort dann auf die A559 in Richtung Köln-Deutz bis zum Autobahnende.

Kommt ihr aus Krefeld bzw. Neuss, nutzt die A57 bis Autobahnende, wechselt dort auf die B55 in Richtung Zoobrücke, Autobahnkreuz Köln-Ost, bis ihr die Abfahrt „LANXESS arena“ seht.