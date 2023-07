Erstmals seit 24 Jahren: Rocklegenden KISS gaben am Sonntag Konzert in Köln

2023 stehen die Rocklegenden KISS bereits seit 50 Jahren auf der Bühne. 1973 gründete sich das Quartett in New York und hat seither über 100 Millionen Platten verkauft, womit sie zu den erfolgreichsten Rockbands dieser Welt zählen. Insgesamt 20 Studioalben haben Gene Simmons, Ace Frehley, Paul Stanley und Peter Criss auf den Markt gebracht, darüber hinaus mehr als nur eine Generation von Rockfans geprägt. Die letzte große Tour für die vier alternden Rockstars läuft bereits seit 2019. Am Sonntag (2. Juli) standen sie ein letztes Mal in Deutschland auf der Bühne.

KISS in Köln 2023: Wo fand das Konzert statt?

Das Konzert im Rahmen der „The End of the Road Tour“ fand in Köln in der Lanxess Arena statt. Neben Köln wird das Quartett in Deutschland noch in München, Dresden, Berlin und Mannheim auftreten.

Fotos des Abends findet ihr hier: KISS in Köln – so legendär war ihr letztes Deutschland-Konzert.

KISS in Köln 2023 ausverkauft

Der Vorverkauf für das letzte Konzert der Rock-Legenden in Köln startete am 18. November. Ab 109 Euro waren die günstigsten Karten zu haben. Alle Konzert-Karten waren bis zum Auftritt restlos vergriffen.

KISS in Köln: Wie viele Zuschauer waren dabei?

Mit einer unterhaltsamen Rock-Show begeisterten KISS die feiernden und manchmal auch etwas wehmütigen 16.000 Fans in der ausverkauften Lanxess-Arena.

KISS in Köln 2023: Das wurde in der Show geboten

Musikalisch setzte die 1973 in New York gegründete Rockband vor allem auf die großen Hits aus der 50-jährigen Bandgeschichte. „Wir werden auch die vielen alten Sachen spielen, die ihr hören wollt“, machte Sänger Paul Stanley klar. Von „Detroit Rock City“ zum Start des Auftritts bis zu den Songs „I Was Made for Lovin‘ You“ und „Rock and Roll All Nite“ in den Zugaben waren alle bekannteren Nummern zu hören. Zudem ließen die vier Musiker bei gleich mehreren ausgedehnten Gitarren-, Bass- und Schlagzeug-Soli lautstark ihr Können aufblitzen.

In einer klar durchchoreographierten Show fehlten selbstverständlich auch die bekannten Showelemente nicht. Zum Song „I Love it Loud“ spuckte Bassist Gene Simmons Feuer, später ließ der 73-Jährige Kunstblut aus seinem Mund laufen. Gitarrist Tommy Thayer ließ es sich nicht nehmen, mit seiner Gitarre Feuerraketen abzuschießen. Und nahezu durchgängig waren alle Stücke von Feuerwerk und Flammenwerfern untermalt, deren Hitze bis weit in die hinteren Reihen des Publikums strahlte.

Vor 24 Jahren waren KISS schon einmal in Köln aufgetreten. „Es ist das zweite Mal, dass ich hier bin, aber auch das letzte Mal“, sagte Sänger und Gründungsmitglied Paul Stanley zu den Fans – ein Moment, in dem ein enttäuschtes „Oooh“ durch das Publikum ging. Zahlreiche Anhänger, die sich auch die „KISS Army“ nennen, hatten sich für den Abend noch einmal wie ihre Idole geschminkt und Tour-Shirts aus den vergangenen Jahren übergezogen. Stanley erzählte, dass er eine besondere Verbindung zu den deutschen Fans habe. „Meine Mutter ist hier geboren, deshalb fühlt ihr Euch wie eine Familie an“, rief der 71-jährige Sänger und Gitarrist den Zuschauern entgegen.

Der Kölner Auftritt stellte einen würdigen Abschluss der deutschen „End of the Road Tournee“ dar. Auch nach 50 Jahren Rockbusiness versprühten KISS die nötige Energie, um die Fans in der Lanxess-Arena mitzureißen. Immer wieder suchte Sänger Paul Stanley die Nähe zum Publikum und animierte zum Mitsingen und Mitjubeln. Nach rund zwei Stunden und drei Zugaben war jedoch Schluss: Mit weißen Luftballons und einem gewaltigen Konfetti-Regen entließen die Rocker die erschöpften Fans mit einem „Good Night“ in die Nacht.

Wann traten KISS 2023 in Köln auf?

Das Konzert von KISS in Köln fand am Sonntag, den 2. Juli 2023 statt. Auch wenn KISS nun nicht mehr in Deutschland zu sehen sein werden, spielt die Hardrock-Gruppe bis Ende des Jahres noch zahlreiche internationale Shows. Der abschließende Auftritt der „End of the Road Tour“ ist für den 2. Dezember 2023 im Madison Square Garden in New York geplant.

KISS in Köln 2023: Was war der Zeitplan?

Der geplante Ablauf für das KISS-Konzert in Köln am 2. Juli 2023 war wie folgt:

Einlass: 19 Uhr

19 Uhr Auftritt Vorband/Support: Skid Row (20 Uhr)

Skid Row (20 Uhr) Auftritt KISS: 21 Uhr

Konzert von KISS 2023: Wie komme ich mit dem ÖPNV zur Lanxess Arena?

Unmittelbar an der Lanxess Arena finden sich mehrere Haltestellen. So sind die Haltestellen „Bahnhof Köln Deutz/Messe“, „Bahnhof Deutz/LANXESS arena“ und „Deutz Technische Hochschule“ in Fußnähe neben der Arena. An diesen Haltestellen halten folgende Linien an:

Straßenbahn: 1, 3, 4 und 9

Bus: 150, 153, 156, 250 und 260

S-Bahn: S 6, S 11, S 12, S 13

Die Liniennetzpläne könnt ihr euch hier anschauen.

Lanxess Arena in Köln: Wo kann ich mit dem Auto parken?

Wenn ihr mit dem Auto nach Köln kommt, haltet Ausschau nach den Hinweisschildern „LANXESS arena“ und „Koelnmesse“. Darüber hinaus liegt die Halle in unmittelbarer Nähe des Deutzer Bahnhofs. Daher gibt es eine Menge Parkmöglichkeiten direkt an der Lanxess Arena in ausreichender Menge, welche auch ausgeschildert sind. Auch Parkhäuser sind vor Ort. Diese sind hier.

Kommt ihr aus Richtung Olpe/Siegen, fahrt von der A4 bzw. Stadtautobahn B55 in Richtung Köln-Zentrum bis zur Abfahrt „LANXESS arena“ und folgt dann den Schildern.

Wenn ihr aus Frankfurt kommt, fahrt die A3 bis Autobahndreieck Heumar, dort wechselt ihr auf die A4 in Richtung Aachen bis zum Autobahnkreuz Gremberg. Dann müsst ihr nur noch auf die A559 in Richtung Köln-Deutz bis zum Autobahnende fahren.

Wenn ihr vom Flughafen oder aus Richtung Bonn kommt, nutzt die A559 in Richtung Köln-Zentrum, -Deutz bis zum Autobahnende. Aus Aachen und Koblenz fahrt ihr am Autobahnkreuz Köln-West auf die A4 in Richtung Olpe, Frankfurt bis zum Autobahnkreuz Gremberg. Dort dann auf die A559 in Richtung Köln-Deutz bis zum Autobahnende.

Wer aus Krefeld bzw. Neuss kommt, sollte die A57 bis Autobahnende nutzen und dann auf die B55 in Richtung Zoobrücke, Autobahnkreuz Köln-Ost wechseln, bis die Abfahrt „LANXESS arena“ erscheint.

