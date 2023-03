AnnenMayKantereit in Köln: Zeitplan, Einlass, Infos – gibt es noch Tickets?

Als Schulfreunde 2011 in einem Gymnasium in Köln-Sülz gestartet, ist das Trio um Henning May, Christopher Annen und Severin Kantereit inzwischen eine nicht zu unterschätzende Größe im deutschen Musikbusiness. Seit einigen Jahren schon räumen die Musiker etliche Preise, wie etwa die 1LIVE-Krone in der Kategorie „Beste Band“ 2019, ab. Für ihre bisher erschienenen LPs gab es zudem mehrere Platin-Auszeichnungen. Inzwischen hat die Band ihr viertes Album „Es ist Abend und wir sitzen bei mir“ am 3. März 2023 veröffentlicht und geht damit nun auf große Deutschlandtournee. Höhepunkt wird sicher das Konzert im Spätsommer in ihrer Heimatstadt Köln werden.

AnnenMayKantereit in Köln 2023: Wo findet das Konzert statt?

Das Konzert ihrer angekündigten Tour wird in Köln-Müngersdorf im RheinEnergieStadion stattfinden. Los geht die Tour bereits am 17. März 2023 in Lingen, wo gleich ein Doppeltermin stattfinden wird. Auch weitere deutsche Städte werden von den drei Musikerin und ihrem Ensemble bereist werden. So sind unter anderem auch Frankfurt, Rostock und Stuttgart Spielorte. Den Tourhöhepunkt aber stellt sicher das Konzert in der Heimatstadt dar.

Wann treten AnnenMayKantereit 2023 in Köln auf?

Wie es sich für so eine Tour gehört, kommt das Beste zum Schluss. Daher müssen sich Fans leider noch eine Weile gedulden, denn das Konzert von AnnenMayKantereit findet erst am 9. September 2023 im RheinEnergieStadion in Köln-Müngersdorf statt.

AnnenMayKantereit in Köln 2023: Was ist der Zeitplan?

Im RheinEnergieStadion sieht der geplante Ablauf für das AnnenMayKantereit-Konzert am 9. September 2023 wie folgt aus:

Einlass: 18.30 Uhr

Auftritt AnnenMayKantereit: voraussichtlich 20 Uhr

AnnenMayKantereit in Köln 2023: Gibt es noch Tickets?

Tatsächlich ist die Ankündigung einer Tour und des Konzerts im RheinEnergieStadion noch gar nicht so lange her, aber die Karten für das Stadion-Konzert des Trios sind bereits jetzt komplett vergriffen. Wenn ihr dennoch unbedingt auf das Konzert wollt, haltet die Augen auf den gängigen Tausch- oder Verkaufsportalen offen. Anders werdet ihr leider nicht mehr an Karten kommen. Köln steht dabei nicht allein, denn ein Großteil der Konzerte ist bereits ausverkauft. Glück hat man eventuell noch in München, Dresden oder Stuttgart.

AnnenMayKantereit in Köln 2023: Wie viele Zuschauer sind dabei?

Dadurch, dass die Karten für das Konzert im RheinEnergieStadion bereits komplett vergriffen sind, darf die Band mit 50.000 Zuschauern und Fans rechnen. Wenig überraschend, dass AnnenMayKantereit bereits jetzt völlig aus dem Häuschen sind und sich via Instagram bereits für den Zuspruch bedankt haben. „Es ist komplett verrückt. Unser Konzert ist ausverkauft. Das wird unfassbar“, heißt es dort in einem Post.

AnnenMayKantereit in Köln 2023: Was können wir von der Show erwarten?

Mit dem neuen Album „Es ist Abend und wir sitzen bei mir“ im Gepäck werden wohl vor allem die neuen Songs live präsentiert. Nicht fehlen werden aber sicher auch die bekannten Hits wie „Pocahontas“ und „Barfuß am Klavier“. Durch die vielen Gastmusiker, die die Band live inzwischen mitbringt, dürfte es für die Fans und Zuschauer im RheinEnergieStadion ein unvergesslicher Abend werden. Erst recht, wenn die Band in ihrer Heimat spielt und daher sicher besonders auf ein tolles Konzert brennt.

Konzert von AnnenMayKantereit 2023: Wie komme ich mit dem ÖPNV zum RheinEnergieStadion?

Ihr habt gleich mehrere Möglichkeiten in Köln, um zum RheinEnergieStadion zu kommen. In unmittelbarer Nähe befinden sich gleich eine Reihe von Haltestellen für Straßenbahnen und der S-Bahn. Nutzt daher am besten als Umsteige- bzw. Aussteigepunkte die beiden Bahnhöfe „Köln Weiden West“ und „Bahnhof Köln Deutz/Messe“. Das RheinEnergieStadion erreicht ihr mit folgenden Linien:

Straßenbahn: 1 und 7

S-Bahn: S 12, S 19

Zudem werden von der Stadt bei Konzerten und Großveranstaltungen auch Sonderzüge eingesetzt. Diese bringen euch wahlweise zum Bahnhof „Köln Weiden West“ oder in die Innenstadt. Zudem gibt es meist einen Shuttle-Service, der euch zur Haltestelle „Haus Vorst/Marsdorf“ bringt.

RheinEnergieStadion in Köln: Wo kann ich mit dem Auto parken?

Ihr findet am RheinEnergieStadion unmittelbar P+R-Anlagen sowie mehrere Parkhäuser. Folgt dafür am besten diesen Empfehlungen:

P+R Marsdorf (Haus Vorst)

P+R Weiden West

Parkhaus Lanxess Arena P1 und P4

Parkhaus Köln Arcaden

Weitere Informationen zu Parkmöglichkeiten findet ihr hier.

Wenn ihr mit dem Auto kommt, nutzt den Autobahnring Kreuz Köln West (A1/A4). Wenn ihr von der A1 kommt, nutzt die Ausfahrten „Köln Bocklemünd“, „Köln Weiden/Frechen“ oder „Köln Lövenich“. Fahrt ihr über die A4 nach Köln, fahrt über die Ausfahrten „Köln Klettenberg“ oder „Frechen Nord“. Am Stadion gibt es zudem 7500 Stellplätze für PKW. Dafür gebt ihr in euer Navi am besten folgende Adresse ein: