AnnenMayKantereit live in Köln: Verkehrschaos befürchtet – Glas- und Alkoholverbot rund ums Stadion

Am Samstag wird das Rhein-Energie-Stadion in Köln wieder ausverkauft sein. Grund ist aber diesmal nicht der 1. FC Köln, der im Stadion für Gefühlsausbrüche sorgt, sondern die Kölner Band AnnenMayKantereit. Denn das Trio wird am kommenden Samstag, den 9. September, im Stadion ein Konzert geben.

Seit Monaten ist die Show ausverkauft, viele Fans werden nicht nur aus Köln zum Konzert strömen. Daher rechnet die Stadt mit einem starken Verkehrsaufkommen. Entsprechend wird die Anreise mit dem öffentlichen Nah- und Fernverkehr empfohlen, um das drohende Verkehrschaos bereits im Vorhinein etwas einzudämmen.

KVB setzt Sonderzüge zum AnnenMayKantereit-Konzert ein

So dürfen auch die Eintrittskarten zum Konzert im Kölner Verkehrsverbund als auch im angrenzenden VRS-Verbund als Fahrscheine für Busse und Bahnen genutzt werden. Zudem setzen die Kölner Verkehrsbetriebe (KVB) Sonderzüge der Linie 1 ein, um den Andrang vor und nach dem Konzert jeweils zum bzw. vom Stadion in die Innenstadt zu bewegen.

Ebenfalls am Stadion hält die Linie 7 der Kölner Straßenbahnen. Hier können Konzertbesucher vom Süden aus zum Stadion gelangen, dafür sollte die Haltestelle Stüttgenhof genutzt werden. Von dort sind es nur wenige Gehminuten zum Rhein-Energie-Stadion.

Einlass ins Stadion ist bereits ab 17 Uhr, gute zwei Stunden später tritt dann die Vorgruppe Friedberg auf. AnnenMayKantereit sollen gegen 20.30 Uhr die Bühne erklimmen. Das Ende der Show ist für circa 22.30 Uhr geplant. Rund um das Stadion gilt für den kompletten Tag zudem ein Verbot von Glasflaschen und Alkohol. Zuwiderhandlungen werden mit Bußgeldern bestraft.